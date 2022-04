Lotes de inversión en Yucatán, con sorpresas. Análisis de Marisol Cen Caamal

En estos últimos días han acaparado los titulares de los medios de comunicación locales, los fraudes con terrenos ejidales y lotes de inversión.

Recientemente en un curso que impartí sobre evaluación financiera de proyectos inmobiliarios, uno de mis alumnos de una ciudad del norte del país me comentó su desilusión por haber caído en la trampa de los lotes de inversión. Creyó que estaba haciendo una buena compra, pero finalmente se dio cuenta de que no iba a poder construir en él en los próximos años. Fue una víctima más de los “renders” llamativos, de la publicidad que recalca una ubicación a solo unos minutos de la playa, con precios tan accesibles que parecen una ganga que no hay que dejar pasar.

El tema de la vivienda se está convirtiendo en un asunto preocupante, sobre todo para las generaciones más jóvenes que, con la escalada de precios que hay en el sector inmobiliario, ven difícil poder comprar una casa, y de allí su interés en comprar un terreno donde poco a poco puedan construir.

¿Es una buena idea invertir en un lote de inversión?

Como cualquier inversión antes de llevarla al cabo debemos hacer un análisis, en el que recomiendo primero revisar la ubicación.

El problema de muchos lotes de inversión es que son un pedazo de tierra ubicado en medio de la nada. Un lugar donde difícilmente quien lo compró pueda llegar a vivir algún día. Quizás ni sus nietos puedan hacerlo.

También hay que revisar los servicios básicos como la luz, el agua y la recolección de basura. Muchos ofrecen electricidad solo en la entrada del proyecto inmobiliario. Cada propietario tendría que hacerse cargo de hacer llegar este servicio hasta su terreno, lo cual puede ser muy caro.

El agua es otro tema, la mayoría de los lotes de inversión no tienen agua potable. El argumento es que se puede hacer un pozo y listo, problema arreglado. El detalle es que si bien hacer un pozo es fácil, el agua cada vez tiene niveles más altos de contaminación y pronto podría dejar de ser viable para consumo humano.

¡Ah! pero es que se trata de un lote de inversión. ¡Hay que tener paciencia! explican muchos vendedores. “Puede llevar algunos años, pero en el largo plazo los servicios llegarán y será una inversión muy rentable, además ofrecemos plusvalía garantizada”.

No se puede garantizar una plusvalía, mucho menos en el largo plazo.

Lotes de inversión en Yucatán: consejos

Antes de comprar un lote de inversión hay que preguntarnos para que lo queremos. Si es para vivir en el corto plazo deberían quedar descartados. Con todos los problemas urbanísticos que hay en la ciudad, difícilmente se podrán llevar servicios a lugares más alejados.

Para quienes los compren como inversión a largo plazo deben saber que es una inversión altamente especulativa. Puede ocurrir que sean afortunados y que les resulte una buena inversión, pero también puede ser que hayan puesto su dinero en algo que al final no les dejará nada.

Celebro la noticia de que el Infonavit ya esté ofreciendo créditos para adquirir terrenos. Los créditos se otorgan para terrenos que ya cuenten con agua potable, drenaje, energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección de basura, alumbrado público, y estar ubicado en zona urbana, entre otros requisitos.

Para quienes quieran adquirir un terreno viable para construir y vivir en el corto plazo, les recomiendo revisar esta nueva opción de financiamiento.—Mérida, Yucatán

marisol.cen@kookayfinanzas.com, @kookayfinanzas

Profesora Universitaria y Consultora Financiera