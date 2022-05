Plaza Grande: no se le hace a Ivonne Ortega Pacheco; fallan los cálculos

No se le hace a la exgobernadora

A Ivonne Ortega Pacheco no le funcionó la presión para colocar no a uno sino a tres allegados en las futuras magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, pero todo indica que el ruido con su sello aún no termina. Hace unos días el presidente del Tribunal, Ricardo Ávila Heredia, informó –sin proporcionar nombres– que tres magistrados pretenden recurrir a la Suprema Corte de Justicia para combatir la reforma al Poder Judicial del Estado que aprobó el Legislativo, por iniciativa del Ejecutivo.

Trascendió que se trata de Íngrid Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez y Leticia del Socorro Cobá Magaña. Por lo menos a los dos primeros se les vincula con la exgobernadora y son precisamente los únicos que no aprobaron –algo inédito en el Poder Judicial yucateco– el informe anual que presentó recientemente el abogado Ávila Heredia. Incluso abandonaron de manera repentina la sesión del informe.

En el Poder Judicial se interpreta esa actitud como un medio de presión y de expresión de descontento con la supuesta tibieza del presidente del Tribunal, que también lo es del Consejo de la Judicatura. Aún más, los tres magistrados citados ya pidieron formalmente a Ricardo Ávila que se convoque a una sesión extraordinaria privada del pleno del Tribunal Superior para hablar “del agravio” que representa el decreto de reformas, un “asunto urgente” por el cual no se puede esperar la sesión ordinaria, según los firmantes.

Malos cálculos



Los cálculos políticos le fallaron a Ivonne Ortega, pues apostaba a que el PRI no se sumara a la aprobación de las reformas al Poder Judicial del Estado, lo cual hacía quedar a la única diputada de Movimiento Ciudadano como la bisagra de la Legislatura que podía jalar la puerta para uno u otro lado, ya que su voto hubiera sido decisivo para lograr la mayoría calificada que permitiera hacer cambios a la Constitución local.

Los cálculos fallaron porque el PRI votó con el PAN y sus aliados, contra la oposición de MC, Morena y el PRD. Así, la pretensión de la exjefa del Ejecutivo de colocar en magistraturas a su excuñado Héctor Cabrera Rivero, a Sergio Bogar Cuevas González y a Martha Góngora Sánchez quedó en simples intentos de negociación.

El ''gordito'' Marín, fiel y no coqueto



La migración política a Morena está de moda y todos los días se ven nuevas señales de tránsfugas, aunque en muchos casos son señales cruzadas con otra intención. Esto último parece ser el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien algunas versiones señalaron en días recientes por un supuesto acercamiento al partido guinda.

Personas vinculadas con el legislador yucateco descartan esas versiones y aseguran que éste sigue firme en las filas priistas. Lo que ocurre, nos afirman, es que ha tenido acercamientos de trabajo lo mismo con gente de Morena que del PVEM, del PAN y de otros partidos, pero nada hay de coqueteos políticos y eso se confirmará con el paso del tiempo.

Desventuras de un ciclista



El maestro Rafael Hernández Kotasek, director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), vivió el jueves 5 pasado al mediodía uno de los tantos incidentes que pasan quienes viajan en bicicleta en Mérida.

En acato a la petición del gobernador Mauricio Vila de que los funcionarios de esta dependencia deben viajar en los autobuses urbanos para que conozcan la situación real de este sistema de transporte, Hernández Kotasek llegó ese día en bicicleta al Centro de Convenciones Siglo XXI para la presentación del Smart City, la aparcó y encadenó en una valla metálica que sirve de división en la vacunación contra el Covid-19.

Cuando daba una entrevista colectiva, una persona que lo vio llegar en la bicicleta le avisó que personal del Patronato Cultur trataba de abrir la cadena para decomisar el vehículo. Se disculpó con los periodistas y corrió a donde dejó su bicicleta: efectivamente, los guardias de seguridad privada se disponían a cargar la valla con todo y bicicleta para decomisarla. Para suerte del titular del Imdut, llegó a tiempo y evitó la angustia de no hallar en su lugar su vehículo, pensar que se lo robaron o hasta interponer una denuncia o pelear por su devolución.

Érase una vez un Estadio Sostenible...



En forma sigilosa para no levantar de nuevo las protestas ciudadanas contra el proyecto del Estadio Sostenible de Yucatán, que se pretende construir en el terreno que ocupó la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña en la Unidad Habitacional Cordemex, un grupo de chapeadores, presuntamente de la secretaría estatal de Obras Públicas, empezó la limpieza del terreno, que ya manifestaba los estragos del abandono con maleza crecida.

Ya se ve el trabajo de limpieza, pero no se ve ningún otro movimiento laboral ni maquinaria pesada. De hecho, nadie sabe cuál es el destino de este plan de inversión privada actualmente. Un alto funcionario cercano al gobernador Mauricio Vila Dosal confesó que de ese proyecto el único que sabe si continúa, ya se canceló en ese sitio o se reubicará es el jefe del Ejecutivo estatal.

Nadie más sabe qué sucederá con este proyecto. Ya con anterioridad publicamos que fuentes gubernamentales revelaron que el Estadio Sostenible ya no se construiría en el terreno de la Normal de profesores de primaria, pero nadie ha desmentido o confirmado la continuidad de dicho proyecto, que impulsa la empresa Juego de Pelota Inc., con una inversión superior a los $2,000 millones y que esperaba concluirlo entre 2023 y 2024.

Evidencias de una ''venganza'' política



Una de las pruebas más creíbles y contundentes de que la clausura que realizó la Semarnat en el parque temático Xibalbá, en Valladolid, es como un acto de venganza del presidente López Obrador por las críticas al Tren Maya es el parador turístico hacienda Mucuyché, propiedad de Grupo Xcaret, donde también se hicieron adecuaciones a la conformación natural de un cenote para construir pasillos, escaleras, un río de agua cristalina, bóvedas con iluminación artística y un canal de vegetación.

Este parador turístico, ubicado en el municipio de Abalá, funciona desde hace años y es la primera obra turística de Grupo Xcaret. Debido al éxito de este atractivo natural, que conjunta una histórica hacienda henequenera, la selva maya y el cenote, Xcaret pensó en el proyecto Xibalbá, que está listo para su inauguración, pero por el pleito político entre artistas famosos y ambientalistas con AMLO resultó perjudicado porque, para demostrar la presunta falsa defensa del medio ambiente de los inconformes, López Obrador miró a Xibalbá y la mina de extracción de material pétreo de Calica, en Quintana Roo, y los clausuró. Ni modo, los inversionistas tendrán que pelear en los tribunales contra el Presidente, pero también se toparían con que AMLO tiene dominio de los poderes judicial y legislativo…