Plaza Grande: políticos ''arden'' de amor por Morena Yucatán en miras a 2024

Raúl Paz en "me quedo... no me quedo..."

Hay muchos políticos que, como se dice coloquialmente, arden en deseos de ser cobijados por Morena con miras a las elecciones de 2024, pero no quieren manifestarlo de manera abierta y buscan otra ventana que los lleve indirectamente a ese partido, con coqueteos nada discretos.

Es el caso, nos aseguran, del senador Raúl Paz Alonzo y de los diputados federales Mario Peraza Ramírez y Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, quienes en realidad aspiran a postulaciones del Partido Verde a sabiendas de que éste se aliará con Morena y finalmente ellos no se quemarán por adelantado, sobre todo porque saben que dentro de la organización guinda se enfrentan a fuertes resistencias.

Y son solo tres ejemplos, porque hay muchos personajes más que ven esa vía en su futuro político. Peraza Ramírez y la “Ivonne del Sur” no tienen grandes problemas en ese sentido, porque llegaron a las elecciones de 2021 con candidaturas del PVEM, a las que se sumó Morena con motivo de su alianza. No es la situación de Raúl Paz, quien sigue deshojando la margarita sobre la posición a la que enfocará sus baterías –hay quienes hablan de la alcaldía de Mérida– para anunciar su salida del PAN.

El sueño de Mario Peraza y de Carmen Navarrete es la candidatura a la gubernatura del Estado y, según nos informan, ya se pusieron de acuerdo sobre un respaldo mutuo cuando se decida si la postulación será para mujer o varón. ¡Qué tal!

''Movimientos'' sindicales



Las reformas al Poder Judicial del Estado pusieron en evidencia los intereses políticos en varias esferas, incluyendo los sindicatos. El primer gremio en mostrar el cobre, como ya señalamos en esta columna, fue el Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial, cuyo secretario general, Renán Marcelino Puc Chi, de pronto salió en defensa de la iniciativa del Ejecutivo y luego se supo que no era un apoyo gratuito, porque es muy cercano a los afectos de dirigentes del Partido Acción Nacional.

El Sindicato Progresista, el segundo más grande del Poder Judicial y muy crítico de las reformas, no se queda atrás, pues ha quedado documentada la relación de sus líderes con Morena, los cuales no han tenido reparos en aparecer en eventos de este partido. El tercer grupo es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, cuya secretaria general es Patricia Eugenia Solís Reyes. Es el sindicato más antiguo, pero ha perdido membresía gradualmente y ya no tiene peso político, sobre todo después que su lideresa se lanzó a una aventura fallida en las elecciones de 2021, al postularse a diputada por el Partido del Trabajo. Como puede verse, cada sindicato tiene un color diferente.

Un secreto ''en lo oscurito''



En un terreno aplanado y escondido entre los campos deportivos de la Universidad Modelo y un baldío que resguarda cajas secas para tractocamión a la vera del Anillo Periférico de Mérida se halla el primer autocinema. Nadie sabía por qué un grupo de trabajadores y maquinaria pesada limpió y compactó el terreno de aproximadamente una hectárea.

Luego se construyó una caseta de vigilancia a la entrada y un pequeño local y se colocó una enorme estructura con una especie de tela o lona de color blanco. La colocación de una manta de la Secretaría de Desarrollo Sustentable terminó con el misterio. La dependencia estatal informa en esa manta que otorgó la clave de autorización SDS/IP/183/2021 de fecha 26 de enero de 2022 al proyecto de construcción y operación de un autocinema. Es un terreno sin alumbrado, tanto para llegar al lugar como dentro del mismo para estacionar vehículos. Todo en lo oscurito...

Mala señal



Otra vez los líderes de los campesinos del ejido de Chablekal se escondieron para no dar información sobre el primer pago de 30 millones pesos, cantidad que reveló el excomisario Manuel Abán Can, de la indemnización de 53 hectáreas de la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

Según el compromiso de Fonatur, este lunes 9 de mayo el INAH fijaría la fecha de entrega del recurso. Abán Can colgó las veces que le llamó el reportero para preguntar si Fonatur cumplió el trato. El actual comisario ejidal, Víctor Manuel Cauich Romero, informó que él no fue a la reunión del lunes, todo lo vio Manuel (Abán Can), por tanto no sabe qué pasó. En fin, solo los líderes ejidales saben la situación del dinero federal.

Manjares ''para llevar''



La conocida empresaria Míriam Peraza Rivero al parecer rema contra corriente para mantener activo su restaurante Manjar Blanco, ubicado frente al parque de Santa Ana, a unos metros del Paseo de Montejo, pues sobrevive pese al veto de asistir a las ferias nacionales que organiza la Secretaría de Fomento Turístico, a cargo de Michelle Fridman Hirsch.

Ahora, la Policía Municipal de Mérida le puso otra piedrita. Resulta que de la noche a la mañana la Policía Municipal cambió de franja blanca a amarilla toda la acera de la calle 47, de la 60 al Remate de Montejo, con lo cual prohíbe que se estacionen vehículos. Esa franja era vital para los comercios establecidos sobre ese tramo de la calle 47, porque los clientes podrían permanecer unos minutos para tomar un café, comer o comprar en los negocios. La empresaria no sabe ni le informaron el porqué de ese cambio. Hoy los clientes tienen que ganar lugar, cada vez más difícil, en el estacionamiento del parque.