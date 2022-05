Carlos Enrique Pacheco Coello: La violencia: feminicidio u homicidio

Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

Desde hace siglos el hombre no le ha dado un adecuado lugar a la mujer, siempre él ha sido machista y a ella se le ha relegado a ser ama de casa; sus labores son más duras en el hogar.

Hay mujeres que son más inteligentes que los hombres y pueden hacer muchas cosas mejor incluso como directoras y profesionales.

Ahora las han empoderado y es correcto hacerlo; lo que no me parece adecuado son los términos de ahora de feministas, machistas e igualdad de género, que en realidad deben ser igualdad de derechos.

En mi opinión, la moral de los jóvenes y adultos ha cambiado, pero en un sentido negativo. Hace unos días se empezó a hablar de la joven Debanhi Escobar, quien falleció, se dice o se especula, por estrangulamiento después de un acoso sexual y eso ha sido la bandera para sacar mucha desinformación en los medios; éste no ha sido el único caso.

Se habla de estadísticas por sexenio y las comparan y dicen cada día estamos peor, es correcto, estamos peor; pero ahora los hombres y las mujeres confunden libertad con libertinaje.

Tanto jóvenes como damas se dicen palabras soeces, las cuales me abstengo a repetir. El caso de esta joven a la cual respeto y que descanse en paz no ha sido el único; ahora también las mujeres acosan al hombre y al revés se vive en una época peor. Asesinan tanto al hombre como a la mujer, lo que me lleva a pensar que la palabra correcta es homicidio.

Todo es culpa del gobierno dicen y podría ser, sin embargo, los medios perversos son también culpables; se da ahora la libertad de ver en los celulares a jóvenes y niños viendo películas eróticas; lo que está mal es que desde niños les compran celulares en donde ven lo peor y eso lo hacen muchos padres para que los dejen descansar, olvidándose de los niños y adolescentes.

Es verdad que los padres se sienten frustrados y tristes cuando asesinan a un hijo; pero no se dan cuenta que los narcos y los creadores de películas de triple XXX lo hacen sin importarles el dolor de una familia; lo que les importa es ser más ricos a costa de los inocentes, lo cual conduce a muertes o suicidios.

En fechas recientes su servidor vio cómo las mal llamadas pseudofeministas (dicen que había infiltradas) destrozaban los negocios y marchaban hasta el palacio de gobierno para protestar diciendo: YA BASTA, NI UNA MAS.

Pero el verdadero peligro es cerrar los ojos ante una sociedad podrida de sed de venganza y de odio, lo que adquieren mediante memes de los malos políticos y adultos acosadores. A los políticos solo los vemos en sus campañas con tal de satisfacer su ídolo llamado dinero. Cuidemos y salvemos a nuestros hijos y a nuestros descendientes de la maldad. Ellos son el futuro del mundo y de nuestro país, México.— Mérida, Yucatán.

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab