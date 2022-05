Fernando Ojeda Llanes: La empresa y la familia

Fernando Ojeda Llanes (*)

He platicado en escritos anteriores sobre la empresa familiar, aquella que está controlada por determinada familia. Para poder subsistir es necesario que se formulen documentos para separar las operaciones de la empresa de las actividades de la familia.

Con esta acción se logrará que se profesionalice el negocio y se evite la intervención de familiares en la toma de decisiones en las operaciones continuas y, desde luego, hacer a un lado los conflictos.

Los documentos o protocolos firmados por los miembros de la familia nuclear asignan las normas a seguir. Es importante tomar en cuenta que en la actividad empresarial se requiere personal ejecutivo con talento y esto no necesariamente lo podría tener algún miembro de la familia, lo que hace que se contrate a funcionarios externos. Si se permite la intervención arbitraria de elementos de la familia en las decisiones, los ejecutivos de talento externos son los más lesionados y podrían retirarse de la empresa.

El organismo importante para dirimir los asuntos familiares relacionados con la empresa es el consejo de familia, formado por los miembros de la familia nuclear: padres e hijos, en ocasiones la empresa está constituida por hermanos, en estos casos serían participantes de este consejo.

Las reuniones de este organismo deben realizarse en forma continua y sistemática con fechas definidas y orden del día de asuntos a tratar. Su principal labor es formular el protocolo familiar, que consiste en un documento que especifica cómo se desea el comportamiento de los familiares en caso de participar en la empresa. En ocasiones no hay alguno de éstos laborando en el negocio, pero eso no importa ya que las normas que se especifican serán para el futuro en que los sobrinos o nietos entren a trabajar; por tanto ya se están estableciendo los mecanismos para evitar conflictos en el futuro.

Otro documento a formular es el de los familiares que laboran o laborarán en la empresa, aquí se establece las actitudes y responsabilidades hacia la empresa y acciones para evitar conflictos.

Las reuniones de consejos de familia que ya tienen formulado su protocolo son para darle el seguimiento a las cláusulas establecidas; pueden existir reportes o quejas por el comportamiento indebido de un familiar en la empresa; en esta sesión se le puede citar al que incurrió en esa falta y leerle la cláusula violada, es el momento de asignarle la penalidad establecida al respecto.

En ocasiones puede haber reportes no claros o difíciles de comprobar por falta de testigos; en este caso, el consejo asigna a un miembro para realizar la investigación respectiva.

Lo complicado de las violaciones de familiares al protocolo es que cuando realizan violaciones al mismo no se reportan por temor a represalias porque el interfecto puede ser un alto ejecutivo y el o los testigos son de un nivel más bajo en las relaciones de trabajo; en estos casos se puede acudir a otro familiar para reportarle la falta y conservar su nombre en forma confidencial.

Cuando se trata de la falla realizada por un hijo de miembro del consejo de familia debe estar previsto en el protocolo que el padre es el más interesado en solucionar la falta o bien retirarse de la reunión por el tiempo que se trata el asunto respectivo.

Es indudable que si la familiar tiene miembros con estudios y buen talento éstos laboren en el negocio en áreas importantes; este es un efecto positivo por parte de la empresa y la familia, en una empresa familiar profesionalizada, un buen familiar es un elemento de confianza de mucha importancia. Hay empresas que instituyen que ningún familiar labore en el negocio, esto no siempre debe ser así, pues se considera que un familiar que trabaja en la empresa debe dar un mayor rendimiento y eficiencia; esto debe estar establecido en el reglamento familiar respectivo.

La pregunta es: ¿debe reunirse el consejo de familia cuando no hay conflictos a resolver?, indudablemente que sí, esto es resultado del éxito en la profesionalización de la empresa familiar, que dichosa la familia que reúne a su consejo familiar para platicar de asuntos agradables, para tomar un café o tener una sabrosa comida para festejar la buena marcha del negocio y de la familia.

Si solo se reuniese para resolver conflictos, sería un consejo reactivo y no previsible o proactivo, por tanto sus juntas deben ser sistemáticas, no importa que el orden del día diga: Lectura del protocolo y break de bocadillos, esto es el éxito. Lo que no debe hacer el consejo de familia es tratar asuntos de la empresa.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica, consultor de empresas.