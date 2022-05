Edgardo Arredondo Gómez: A la espera de un debate

Edgardo Arredondo Gómez (*)

La discusión favorece la agudeza —Cicerón

“La naturaleza quiso que los animales y los seres vivos de diversas especies fueran el terrible alimento de los hombres, por ello y sabiendo el papel que ellos cumplen resignados a ser nuestras víctimas, debemos procurarles una muerte piadosa y rápida, llena de dignidad o de compasión.

“ Se debe de abolir de la nación mexicana todo espectáculo o las corridas de toros que denigren al animal o a cualquier ser vivo y, así evitar que el gozo por el sufrimiento de los seres vivos sigan siendo un espectáculo degradante para los seres humanos que no han podido superar con esas conductas sus atavismos ancestrales.

“En las culturas antiguas fue tanto el amor por los seres vivos que hasta los convirtieron en dioses portentosos, como fue en la India o en el viejo Egipto. Porque si fuimos lo suficientemente valientes para despojarnos de la horda de gachupines en 1821 con la consumación de la Independencia nacional, ¿no podríamos también eliminar de nuestras conductas sociales esas prácticas que denigran el concepto del que diariamente nos jactamos, el de ser una sociedad civilizada? No todo lo que llegó de Europa fue bueno”.

Lo anterior fue señalado en 1857 por Ignacio Ramírez “El Nigromante”, tal como describe Emilio Arellano en su libro La Nueva República. Más de 150 años después, la trascendencia por la contemporaneidad del contenido nos deja impresionados.

Como señala Emilio Arellano en su obra, Ignacio Ramírez fue pionero en la protección de los animales, ya que cuando fue secretario de gobierno del Estado de México prohibió las corridas de toros, los juegos de apuestas y estableció medidas administrativas para los rastros limpios en esa entidad. En pocas palabras, se adelantó a lo que debe ser una de las más grandes aspiraciones: el tener una sociedad libre del maltrato de los animales.

Consideramos el maltrato animal en todas sus acepciones. “Para que el toro de lidia viva hay que matarlo”. Esta frase muy dura, tan dura que su mismo autor Armando Fuentes Aguirre admite en Tauromaquia, publicado en su columna De Política y otras cosas (Diario de Yucatán diciembre 8, de 2021), es con el debido respeto un sinsentido, y lo digo justificadamente por ser uno de los cuatro lectores del admirado Catón (por supuesto 4 millones y más); para empezar el toro no embiste porque es su naturaleza atacar, ¡claro que no!, el toro embiste como un instinto nato de defensa de todo los animales herbívoros, que provistos de cornamenta y ojos a los lados para tener visión periférica, puedan defenderse de los depredadores carnívoros y , entiéndase los animales con ojos al frente, incluyendo por supuesto al hombre.

“La prohibición de las corridas de toros traería consigo la extinción de esa hermosísima especie, el Bos Primigenius Taurus…”; si a eso vamos equivaldría a decir que, si se prohíbe utilizar a los elefantes asiáticos, el Elephas Maximus, como taxis en la India, Nepal y otros países asiáticos, este también majestuoso animal desaparecería.

“Si yo fuera toro y me dieran a elegir entre morir en un rastro o en una plaza de toros, escogería mil veces lo segundo…”; yo creo que, si el toro tuviera esa capacidad de raciocinio y juicio, y le dieran a escoger, contestaría lo mismo que la gallina de El cocinero y las aves de Eduardo Galeano: “Un cocinero reunió a las aves, a las gallinas, a los pavos, a los faisanes y a los patos. El cocinero les preguntaba: —¿Con qué salsa queréis ser comidos? Una humilde gallina dijo: Nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de cuestión”.

Si bien puedo admirar el arte surgido de la tauromaquia, sigo sin comprender que la tauromaquia lo sea. Dicho todo lo anterior con el respeto para tantos amigos y personajes taurófilos a los que admiro, aprecio y, se me pueden ir a la yugular. Pero en eso del torneo de lazos, simplemente no puedo, no hay ni cómo iniciar debate alguno.

Se cumplen más de dos semanas de la tragedia ocurrida en Kanasín. Ojalá que no se quede todo en un papel con adhesivo pegado en una puerta con la leyenda “clausurado”. Señores políticos y legisladores, aquí hay un buen tema para debatir y legislar…, pero los de arriba tienen otras prioridades. Cómo nos hacen falta actualmente personajes de la talla de un Ignacio Ramírez “El Nigromante”.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor