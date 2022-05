Fernando Ojeda Llanes: Control de precios y sus consecuencias

Fernando Ojeda Llanes (*)

Uno de los elementos importantes de la libre empresa es la competencia y para que las empresas puedan participar dependen de muchas variables y una de éstas es el precio.

Se define precio como una valuación en unidades monetarias realizada sobre un determinado bien o producto, aceptado o no por el consumidor de acuerdo con sus atribuciones.

La valuación de los precios de venta, como he mencionado en escritos anteriores, depende de los atributos del producto, tratándose de una empresa industrial que se establece empresarialmente para obtener utilidades requiere bajos costos de las materias primas, mano de obra y de indirectos.

La suma de los elementos anteriores determina el costo total al que se le adiciona un porcentaje para absorber los gastos operativos y generar un excedente, que es la utilidad que corresponde a los propietarios después de entregar una participación a los trabajadores.

Como mencioné al principio, estando en un libre mercado, además globalizado, es decir con participantes de todo el mundo, si el precio que se obtiene del producto es mayor que los del mercado, ya no se podría competir, para hacerlo se tiene que disminuir el costo empezando con buscar mayor eficiencia en la producción, disminuyendo gastos de operación o sacrificando utilidades.

Con respecto a disminuir costos de producción, se ha de comprar materia prima a menores precios, disminuir la mano de obra y los indirectos, para lograr esto habría que modificar algunos de los atributos del producto, si se trata de alimentos: el sabor, el gramaje, la presentación y otros.

En la época inflacionaria que vive el país hay un incremento de bienes y materia prima, lo más riesgoso es la guerra en Ucrania que está generando problemas de producción a nivel mundial haciendo que se empiece a sufrir escasez, por lo tanto hay que tomar precauciones con mayores inventarios de materias primas hasta donde sea posible.

El control de precios es una decisión que toma un gobierno que por medio de reglas impone unos precios máximos a distintos productos y servicios, el Estado fija los precios en lugar del mercado, se impone con la intención de proteger al consumidor ante incrementos elevados y repentinos de los precios.

Según la teoría del libre mercado, el mercado mismo mediante la conocida ley de la oferta y demanda debe regular los precios de los bienes y servicios, pero esta ley se deteriora cuando el Estado los determina, ya sea por la detección de fenómenos especulativos o por una medida social encaminada a proteger derechos básicos de los ciudadanos como la salud o la alimentación, el Estado fija un sistema de precios máximos sobre determinados bienes y servicios que tienen un fuerte efecto tanto en la demanda como en la oferta.

Cuando el Estado toma la decisión de introducir un precio máximo sobre un producto, la oferta se reciente puesto que hace menos atractiva su producción, así que los inversionistas preferirán invertir sus recursos en otro sector donde los precios no obedezcan a elementos artificiales sino al libre juego de la oferta y la demanda.

Al tiempo que la oferta se reciente por el control de precios, la demanda se puede ver estimulada por la existencia de un precio más razonable y asequible para el consumidor, de modo que se produce un exceso de demanda frente a la oferta, lo que se supondría debería redundar en un incremento de precios que deberían llevar a que en un momento dado se pueda alcanzar nuevamente un nivel óptimo o punto de equilibrio, situación que no se dará precisamente por el control de precios.

Al resentirse la oferta al tiempo que se incrementa la demanda, a pesar de que se presenta una posible escasez, esta escasez no redunda en un incremento de precios que sería lo normal, debido precisamente a que el Estado impide un libre desarrollo del mercado, puesto que restringe uno de los factores que lo reactiva, que es el precio.

El precio de los bienes y servicios, así como puede aumentar o disminuir la oferta, puede también incrementar o disminuir la demanda, principio económico que por sí solo debería mantener un precio que deje satisfechos tanto a consumidores como a productores, pero al introducir el control de precios, solamente los consumidores estarán satisfechos, esto hace que los oferentes dejen de producir, investigar e invertir.

Si un gobierno decide imponer el control de precios, tendrá que garantizar fijar el de los combustibles, energía, servicios públicos y buscar la forma de incentivar a los proveedores de materias primas y las importaciones, si las fábricas del país se lesionan, para evitar su cierre, se tendrían que hacer disminuciones de impuestos.

El costo de esta medida afecta tanto al gobierno como a las empresas privadas. El control de precios está diseñado para proteger al ciudadano común, pero tiene como efecto secundario afectar el crecimiento de la economía, puesto que los productores no tendrán incentivos para producir sabiendo que no pueden vender al precio real, y prefieren no producir a vender con pérdidas.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.