Gabriela Soberanis: Un líder de verdad es el que logra transformar

Hablar de liderazgo es hablar de un tema que parece agotado. Existen tantos libros, definiciones y conceptos que abordan la materia que podríamos pensar que ya no hay nada más qué decir.

Sin embargo, es un tema milenario y, ciertamente, en evolución constante.

La gente sigue pensando que el carisma, la capacidad de influir en otros, saber dirigir y la cantidad de seguidores que se pueda llegar a tener es lo que hace a un líder. Sí, se necesitan algunos de estos atributos, pero hay otros que son aún más importantes.

Tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, que una persona que tiene una gran cantidad de seguidores es un líder. No. Esa persona solo tiene mucha gente en su vida, pero no significa que es un líder. Creo que hemos cometido el error de llamar líderes a quienes distan mucho de serlo. No tenemos un claro concepto de lo que es el liderazgo.

El liderazgo es una decisión que el individuo toma porque tiene un propósito de cambio. Reconoce que tiene una misión, mira su entorno y sabe que hay algo que puede aportar para transformarlo o mejorarlo.

Resulta secundario si los demás lo ven o no como líder. El principal protagonista es lo que puede hacer por otros y las transformaciones que pueda lograr a su alrededor. Por eso, entre otras cosas, un líder de verdad goza de un pensamiento autónomo, tiene ideas diferentes y no teme ser auténtico, aunque eso signifique no ser popular.

En palabras de John Quincy Adams: “Si tus acciones inspiran a los demás a soñar, aprender y hacer más; eres un líder”. Yo pienso igual. Un verdadero líder se cuestiona el statu quo, sueña con un mundo mejor, en su interior palpita un deseo de cambio, y hay una enorme inspiración para hacerlo aunque no sepa bien cómo.

El líder verdadero ve lo que muchos no ven y se atreve a hablar de ello. Gestiona cambios lo suficientemente significativos como para elevarse a sí mismo al siguiente nivel; y luego, se da cuenta que no está solo, que hay otras personas que resuenan con esas ideas que, en un principio, pensó que eran solo de él. Aprende, comparte y ayuda.

Más allá de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre liderazgo, considero que hoy día necesitamos líderes comprometidos con la expansión de la conciencia.

Con conciencia me refiero a un conocimiento que no es estéril, sino que es procesado de forma reflexiva y que se extiende lo suficiente como para objetar las cosas que conocemos hasta el momento y encontrar medios para alcanzar progresos sostenibles en todos los órdenes de la vida.

No se puede ser líder si no se pueden ver los problemas que existen, ofrecer respuesta a los mismos, y emplear el conocimiento para generar alternativas de solución.

Necesitamos líderes capaces de poner la energía suficiente en un pensamiento original para desplegar su propia creatividad y contribuir a liberar el potencial innovador y la fuerza intelectual de sus seguidores. Necesitamos líderes auténticos, esos que son capaces de transformar. Líderes conscientes de que aún hay mucho por hacer para alcanzar la más alta expresión del ser humano.— Mérida, Yucatán.

