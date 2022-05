Marisol Cen Caamal: Soluciones de pago BNPL y el Hot Sale

Del 23 al 31 de mayo se llevará a cabo el Hot Sale, el evento anual de comercio electrónico organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en el que se ofrecen descuentos y promociones.

Se espera que uno de los grandes protagonistas del evento de este año sean las soluciones de pago BNPL (Buy Now Pay Later, compre ahora y pague después), ya que Kueski Pay, empresa que las ofrece, es patrocinador).

Quienes hagan una compra durante el Hot Sale seguramente verán al momento de hacer su pago que empresas BNPL como Kueski Pay, Zip, Aplazo y Nelo les ofrecerán la posibilidad de pagar a plazos, sin intereses y sin la necesidad de una tarjeta de crédito.

Suena atractivo. Pero antes de que se emocione y utilice estas soluciones de pago, tome en cuenta lo siguiente:

Primero debe saber que si selecciona esta forma de pago, estará obteniendo un crédito. Por lo cual la empresa tendrá que validar que usted sea sujeto de crédito, antes de aprobarle sus compras a plazo. Las personas con un historial crediticio negativo, seguramente verán rechazada su solicitud para utilizar esta forma de pago.

Una vez autorizado el crédito, verá que puede pagar a plazos sin intereses, pero esto solo aplica para plazos cortos (como máximo 4 quincenas). Si usted desea pagar a un plazo más largo, se agregará un costo adicional al precio del producto, por lo que su compra a plazo ya tendrá un costo financiero. A mayor plazo seleccionado, mayor costo financiero.

Por ejemplo, si al adquirir su producto seleccionó la opción de pagar a 4 quincenas sin intereses, deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones pactadas. Si hay un retraso en los pagos, se generarán comisiones por pago tardío e intereses moratorios que suelen ser bastante altos. Aquí es donde hay que tener especial cuidado, porque su compra le puede salir mucho más cara, si no cumple con los pagos en los plazos establecidos. Además tome en cuenta que al retrasarse en los pagos, también se afectará negativamente el historial crediticio.

Las empresas BNPL ofrecen una amplia variedad de opciones para recibir los pagos. Se puede pagar en comercios afiliados, en ciertas tiendas de conveniencia o haciendo una transferencia SPEI a la cuenta de la empresa BNPL.

Uno de los grandes riesgos de las compras a plazos es que pueden generar sobreendeudamiento, ya que al dividir la compra en varios pagos, no se dimensiona el monto total adeudado y se puede caer en el abuso de esta figura. Sugiero llevar un registro de todo lo comprado a plazo y verificar que siempre se tenga la liquidez para cubrir los compromisos.

Ahora, viéndolo desde el lado de las empresas que quieran ofrecer esta opción de pago a sus clientes, este tipo de soluciones les pueden ser muy útiles. Al ofrecer la posibilidad de pagar a plazos, las ventas por lo general suelen aumentar. El costo para las empresas es una comisión cercana al 6% por cada transacción realizada, y a cambio de este pago, reciben el dinero total de la venta (menos la comisión) aproximadamente una semana después, con la gran ventaja de que la cobranza se trasladará a la empresa que ofrece la solución de pago BNPL.

Si en este Hot Sale está pensando comprar a plazos sin intereses con las soluciones de pagos BNPL, como siempre lo he recomendado, no olvide leer las letras chiquitas de su contrato, porque algunos créditos que al parecer no tienen costo financiero, en un descuido, pueden salirle muy caros.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

@kookayfinanzas

Profesora Universitaria y Consultora Financiera