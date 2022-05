Olegario M. Moguel Bernal: Valioso llamado al diálogo respetuoso

Cuando Ángel Trinidad entró en el pequeño café del norte de la ciudad en busca de su amigo, la temperatura en la calle rebasaba los 35 grados. Eran apenas las 10 de la mañana.

Desde el otro lado de una mesa, don Polo Ricalde y Tejero levantó la vista del Diario para ver entrar al nuevo comensal.

—¡Bienvenido de nuevo! ¡Cuánto tiempo sin verte! —exclamó a guisa de saludo.

—Mucho tiempo, sí. Pero veo que todo sigue igual. Usted leyendo el Diario, acompañado de su expreso cortado —Ángel Trinidad se acomodó en la silla y pidió un vaso con agua—. Antes de pedir cualquier otra cosa, tengo que refrescarme. ¡No puede ser que sigamos con este caaaalor! Son las 10 y el sol raja piedras. No quiero saber cómo estará a las tres de la tarde.

—Estamos en mayo. ¿Qué esperabas?

—Sí, don Polo. Pero ya tardaron mucho en llegar las lluvias. Leí en el Diario que el malecón de Pensiones se secó y el Acuaparque resurgió de las aguas.

—Dejó de ser la Atlántida, esa tierra mítica que describió Platón en los Diálogos.

Refrescado y aclimatado al lugar, Ángel Trinidad pidió un café americano. “Usted siempre dando cátedra”.

—Déjame preguntarte algo —repuso don Polo—. ¿Crees que en México y en Yucatán hay un diálogo respetuoso?

Angel Trinidad se quemó con el café. “No me haga preguntas tan difíciles cuando tomo café. ¡Ya me quemé!

Don Polo esperó la respuesta con paciencia.

—Pues mire —Ángel Trinidad levantó la vista al techo y tras unos segundos, respondió—. En realidad, no creo que siquiera haya diálogo. Ni respetuoso ni lo contrario. A nivel federal, el jefe del Ejecutivo no permite el diálogo. Pontifica todas las mañanas sin admitir réplica. Su forma de gobernar es de acuerdo con su soberano estado de ánimo y para él hay una sola verdad: la suya. El diálogo no es un elemento que le guste y menos use para enriquecer su forma de gobernar.

—Mmm, interesante…

—Y a nivel local, tampoco veo el diálogo por ningún lado. Si lo hubiera, no se habrían presentado iniciativas de reformas a las leyes del Poder Judicial y del Notariado sin siquiera escuchar a las partes afectadas. En ambos casos, federal y estatal, el ejercicio de comunicación desde el Ejecutivo es un monólogo. El diálogo se quedó en las campañas.

—Me da mucho gusto que seas más analítico que antes —exclamó don Polo.

—Usted tiene la culpa… Bueno, ¿y a qué viene su pregunta sobre el diálogo? —Ángel Trinidad pidió otro café americano, sin azúcar.

Don Polo se arrellanó en su silla, tomó un sorbo a su expreso cortado y dijo, no sin cierto aire de preocupación: “En México, como bien dijiste, no hay un diálogo respetuoso, porque no se ve al otro con respeto”.

—En tanto esto no suceda —continuó—, “la política corre el riesgo de convertirse en una confrontación, a menudo violenta, para hacer triunfar las propias ideas”.

—Me temo que en México no se corre el riesgo de una confrontación: ya la hay. Y en cuanto a que sea violenta, nada más recuerde la exposición que Morena hace de los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Es una exhibición que invita a la violencia.

—Tienes razón, tristemente. Lo cual es una lástima, porque política, amigo mío, es diálogo —prosiguió don Polo—. Si bien el lenguaje es una de las principales armas que se emplean, si éste se divorcia del oído, del arte de escuchar, se pierde la razón de ser de la misma y deja de ser política para convertirse, en principio, en politiquería y grilla de poca monta, aparentemente inocua, pero que puede escalar a niveles de sordera política, el embrión de las dictaduras y tiranías.

—¿O sea que quienes pretendan fortalecer la democracia deben hacer del diálogo su herramienta cotidiana?

—“Especialmente con aquellos que están menos de acuerdo con nosotros” —sentenció marcando las comillas con los dedos índice y medio de cada mano—. De no hacerlo, el político estará en la “búsqueda de intereses particulares en lugar del bien común”, actuando “contra el principio de que la unidad prevalece sobre el conflicto”.

—Vaya reflexión la suya, don Polo.

—No es mía. Es una profunda advertencia sobre política de las que hace falta leer, escuchar y ponerse detrás de las orejas. Son palabras que deberían estar enmarcadas en la oficina de cada uno de los políticos de este país, y si me apuras, del mundo.

Ángel Trinidad emitió un largo suspiro y, no sin cierto abatimiento, expuso:

—Don Polo, me temo que estamos muy lejos de alcanzar esos niveles de política que menciona. Con un presidente que no sólo no escucha a los que están menos de acuerdo con él, sino los ataca, y un gobernador que ni siquiera plantea sus iniciativas de reformas a los directamente afectados, lo que menciona es una utopía.

—No debemos mirarlo como tal, sino como una guía valiosa, por un lado, para que los políticos ejerzan su oficio en la búsqueda del bien común y la consolidación de la democracia, y para la ciudadanía, como conceptos que no se deben perder de vista al evaluar candidatos. Cuando estemos ante un proceso electoral, analicemos qué candidato no solo acepta sino también fomenta el diálogo respetuoso. Seguramente ese será el mejor gobernante.

—Esperemos que así sea —Ángel Trinidad apuró su café y se levantó para retirarse.

Luego de despedirse de su amigo se dirigió a la puerta. Se detuvo en forma brusca y dio media vuelta.

—¿Se te olvidó pagar? —preguntó don Polo.

—No. Se me olvidó preguntarle de quién es ese valioso llamado a los políticos. Me dijo que no son reflexiones suyas.

—Son del papa Francisco. Las expresó esta semana y aquí se publicaron el martes —respondió posando la mano sobre el Diario.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia