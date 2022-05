Columna 7 Por Franklin Recio: Inflación e inversión

Esta semana se han presentado varios efectos económicos interesantes, tomando en cuenta que el mundo se encuentra en recuperación respecto a la pandemia, se puede observar que los índices de Wall Street acumulan varias semanas de caídas. Hay cierto nerviosismo por la alta inflación en Estados Unidos y por las acciones de la Fed para contenerla, como la reciente alza de las tasas de los bonos del tesoro. Por otra parte, en el país hay crecimiento en el sector de vivienda y una condición de casi empleo total. También hay noticias no alentadoras por la guerra en Ucrania.

En México, las noticias pueden ser no alentadoras, pero ciertos parámetros fundamentales no se han alterado. El tipo de cambio sigue constante y la gente tiene empleo, aunque se pague poco. El detalle es la inflación que crece y no parece aminorar pronto.

A nivel país, una alternativa para combatir la inflación, más allá de ajustes de política monetaria y fiscal, es generar las condiciones para aumentar la inversión productiva. Si pensamos en inversión como el aplicar recursos para adquirir conocimientos, talento humano, recursos materiales u organizativos, para obtener un rendimiento social, económico o ambiental a largo plazo, y si la inflación es un desajuste entre la oferta y la demanda, entonces, al aumentar la oferta, los precios deben recuperar su nivel.

El Inegi publicó recientemente los datos de inversión en febrero, los cuales muestran una baja de 3 % respecto al mes previo. Desafortunadamente, la disminución de inversiones viene desde antes que tome posesión el actual gobierno. Ese factor no ha podido revertirse, salvo en contados momentos, en forma de rebote temporal y no como factor estructural. En resumen, México no está invirtiendo en el largo plazo.

Las razones son variadas. No ayudan tres proyectos estrella que no tienen rentabilidad económica. Tampoco una propuesta de reforma eléctrica nacionalizadora de inversiones extranjeras, y menos el hecho que existen dificultades para invertir en I+D si el organismo oficial de ciencia en el país tiene limitaciones serias en la interpretación de lo que debería ser ciencia. Hay mucho gasto gubernamental en pensiones y en gasto social. Pero fundamentalmente para invertir se requiere formar las condiciones de confianza en el país, en el sistema de leyes, en la seguridad, en la disponibilidad de infraestructura y en la cultura del talento humano.

Las inversiones pueden tardar años en rendir frutos. La tendencia a la baja de la inversión es un reflejo de cómo el mercado interpreta las actitudes de México respecto a seguir un camino menos libre y más socialista, con tendencia a cometer errores como coquetear con países con dictadores en lugar de ser un promotor de la democracia y de iniciativas tales como los objetivos sustentables que promueven la paz y prosperidad con visión de largo plazo. Ya es tiempo de olvidarse de Keynes y revertir la tendencia, usando herramientas como la inversión en forma estratégica y positiva.— Mérida

Candidato a Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac-Mayab