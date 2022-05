Rafael J. Ramos Vázquez: Botero, su arte y sus gordas

Rafael J. Ramos Vázquez (*)

Colombia es un país con ciudades hermosas, una de ellas se encuentra en la cordillera de los Andes y es la segunda urbe más grande, me refiero a Medellín, metrópoli a la cual se llega como parte obligada de una buena excursión.

En esa localidad hay un paseo a pie que todo turista debe realizar, es un museo en una plaza pública ubicado frente a la pinacoteca de Antioquía, que contiene 23 esculturas de bronce realizadas por un hijo prodigio de la localidad: Fernando Botero Angulo, escultor y pintor que nació en esa población.

El medellinense es un artista que deforma los volúmenes, los exagera, intensifica y desproporciona, pero conservando una simetría perfecta, creando un estilo único y muy propio que lo identifica inmediatamente.

Sus figuras son obesas, de allá el sobrenombre a sus obras como “las gordas de Botero”.

Según los estudiosos a Fernando le nace la inspiración como artista de una fuente bella: la tauromaquia, descubriendo su pasión por la pintura a través de esa actividad, tiempo después el colombiano pintando una mandolina, por azar comenzó a exagerar las formas del artefacto melódico, causándole asombro el resultado, al descubrir rasgos diferentes que no habían sido utilizados antes decide inclinarse por esa peculiaridad, dando nacimiento a un estilo característico con el cual se haría famoso y reconocido mundialmente.

Primero aplica ese método en la pintura reproduciendo muchas obras clásicas adaptándolas a su manera, como la “Mona Lisa” o “El beso de Judas”, en éste escenifica la traición a Cristo donde Judas tiene un reloj de pulsera y a Botero en la parte inferior del cuadro señalando la escena. En todos deforma a los personajes ampliando los volúmenes de la obra original. Tiempo después a sus trabajos de escultura les imprime el mismo sello.

Como todo genio adelantado a su época, en un principio sus creaciones fueron rechazadas por los críticos, posteriormente le dieron crédito.

Fernando Botero es un artista inimitable, que no representa en sus obras la existencia verídica, sino un mundo imaginario. Ha declarado “todo me viene de la imaginación, nunca he querido ser prisionero de la realidad”.

