Edgardo Arredondo Gómez: Memoria selectiva

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia, José Saramago

La madrugada del 3 diciembre de 2013 en uno de los hospitales privados de mayor prestigio, situado al sur de la capital, un enjambre de médicos mexicanos estaban enfrascados en un delicado cateterismo para destupir parte del sistema coronario de un paciente.

El equipo salió victorioso, horas después el enfermo estaba en la unidad de terapia intensiva, a salvo. A pesar del pronóstico que pudiera ser sombrío por haber sufrido un infarto al miocardio, aquel hombre de entonces sesenta años recibía un cheque de vida por posiblemente unos 15 años más.

Su particular tren de vida, aunado a un no muy ideal peso y condición física, pero sobre todo y con seguridad una fuerte dosis de stress, le recordaría nueve años después lo efímero que puede ser nuestro tránsito en la tierra. En esta última ocasión y, aunque disfrazado de procedimiento de rutina, de nuevo médicos mexicanos le realizaron con éxito la misma intervención, ahora en el emblemático y prestigiado Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, una institución con casi 80 años de existencia, orgullo de la Medicina mexicana.

Desde luego hablamos de que este afortunado personaje es el presidente de la república. No importa si en el primer evento cardíaco se encontraba en su casa, y en el último en su palacio, una oportuna atención por médicos mexicanos, ¡sí mexicanos!, primero en una de las más calificadas instituciones privadas de salud, la última en el Hospital Militar, evitaron su muerte. Sí: ¡médicos mexicanos!

Deduzco por las fechas y el lapso transcurrido en los dos incidentes, que los colegas que lo intervinieron tan oportuna y eficazmente estuvieran formados en las últimas tres décadas, donde “la política corrupta neoliberal” no privilegió la educación y la salud.

Estos médicos conservadores, parte de una clase aspiracionista, hipócrita e insensible; mercantilistas, sin apego al sufrimiento, muy probablemente se hayan entrenado en el Centro Médico Nacional, el hospital de la Raza, del Ignacio Chávez, etc. y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, por cierto, instituciones creadas en gobiernos conservaduristas…

Sin conocer los detalles, pero es muy factible que el hijo menor del presidente, también, haya sido traído al mundo por médicos mexicanos, con la vigilancia para su salud y crecimiento…, por médicos mexicanos.

Ignoro cuántas veces más él o los suyos han estado en una situación de riesgo o con la salud comprometida.

Por eso no concibo que, lejos de calmar las aguas, Andrés Manuel López Obrador es experto en agitarlas. ¿Será que ni por un instante recuerde a todos los doctores que han velado por su salud, que le han salvado la vida a él y a los suyos?, ¿dónde está la gratitud? o acaso selecciona médicos no conservadores, ajenos al neoliberalismo y que no sean resultado a su juicio de años de una estructura sanitaria y políticas de educación corruptas.

No conforme con defender lo indefendible, el traer injustificadamente médicos cubanos, el presidente parece que le gusta incordiar y, lo peor con un total y absoluto desconocimiento. Ha ido más allá, recriminando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por haber retirado a sus estudiantes durante la pandemia. No sola la UNAM, aquí en Yucatán, las tres Escuelas de Medicina tomaron la misma determinación, y nos referimos a sus estudiantes, entiéndase de internos de pregrado hacia abajo.

Los acusa de no haber sido solidarios. Insisto: que penosa falta de conocimiento. Recordemos que la disposición fue de las mismas autoridades sanitarias, la razón primordial: la falta de insumos y sistemas básicos de protección, tan escasos que fue necesario priorizarlos y, en un acto más que sensato proteger la vida de personal médico en formación. Pero el primer mandatario parece olvidar el esfuerzo y sacrifico del personal médico y sanitario de instituciones públicas y privadas, el hostigamiento ignorante, rayando en la paranoia de mucha gente al inicio de la contingencia sanitaria del Covid.

En la lucha

Posiblemente tal vez nunca se enteró que al menos en el IMSS, todos los médicos, sin importar su especialidad (ortopedistas, ginecólogos, dermatólogos, oftalmólogos, etc.) ocuparon turnos en los covitarios. No recuerda que ocupamos el poco honroso primer lugar en más personal sanitario con defunciones; ¿cómo puede denostar el convenio hecho con hospitales del sector privado para paliar la tan temida saturación hospitalaria, derivada de la pésima estrategia del manejo de la pandemia encabezada por un merolico que blandió el “quédate en casa”, el lamentable menosprecio al cubrebocas y un largo etcétera, que generó más muertes?

Tambien parece ignorar a todos los empresarios que aportaron instalaciones y recursos (Centro City Banamex, por ejemplo). ¿Qué se obtuvo a cambio?

Minutos de silencio, promesas de trabajo para médicos eventuales con ofrecimientos de basificación que, evidentemente no se cumplieron; la negativa a vacunar al personal médico y sanitario de instituciones privadas (¡primero los maestros y sobre todo donde vayan a haber elecciones, por supuesto, faltaba menos!) Una constante e imparable desmantelación del sector salud, las peores condiciones de trabajo que se recuerden con falta de insumos y medicamentos y, los colegas como punta de lanza enfrentando el descontento de los pacientes.

Si el señor presidente repite como estribillo que lo suyo no es la venganza, que no guarda rencores y, sin entrar a debatir esto, lo que me queda más que claro, es que no tiene o siente algo tan necesario en el ser humano: gratitud.

El que suscribe esto, lo afirma no como médico, lo dice como paciente: La lista es larga, desde que tengo uso de razón, de todos los doctores por los que mis seres queridos han pasado, con aciertos y desaciertos propios de una actividad humana; yo médico bendigo a cada uno de los colegas que me han curado, también aliviado y consolado a mis seres queridos. Honro, como la mayoría trata de hacerlo el juramento hipocrático. “Considerar a mi maestro de Medicina como si fuera mi padre; compartir con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle en sus necesidades, tener a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este Arte, si quieren aprenderlo, sin gratificación ni compromiso”.

Porque si se toca injustamente a un médico, nos tocan a todos, ¿será sobrado decir esto? Por eso trato de explicarme ¿por qué el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, y el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario, por cierto, ambos titulados en la UNAM con la misma especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de la Nutrición se han sumado lamentablemente a hacerle de triste comparsa al presidente, cuando por dignidad, por solidaridad con el gremio médico deberían presentar su renuncia, en lugar de comportarse como ridículos lacayos. ¿En verdad pueden más sus puestos que el sentimiento y la ética que todo médico jura guardar?

Y es que, en medio de todo, el presidente parece ser experto en aventar al mismo saco a la clase media, los periodistas, los empresarios, los médicos y a quien se le antoje.

En un cada vez mas turbio panorama, ensombrecido por la batalla que se pierde día a día con el crimen organizado, me imaginé un nada irreal escenario. En una comunidad apartada, en medio de una noche de infierno, un joven pasante de Medicina que cubría su plaza del servicio social recibía, como resultado de una brutal refriega entre delincuentes y las fuerzas armadas, a un par de heridos, igual de graves: un soldado y un criminal y, solo tenía los recursos o la capacidad para salvar a uno de ellos, ¿a cuál?, ¿Qué podía hacer el novel médico?, ¿en verdad todos tienen los mismos derechos como dice el presidente? …Cómo me gustaría utilizar una frase de Peña Nieto y preguntarle a Andrés Manuel López Obrador y sus allegados: Aquí les pregunto: ¿Qué hubieran hecho ustedes?

En 1965 las malas condiciones de los médicos residentes detonaron el movimiento de las batas blancas, preludio de lo que ocurriría en 1968. Los médicos y la UNAM… El presidente tan aficionado a la historia, pero parece ser que como en todo: su memoria es selectiva.— Mérida, Yucatán

arredondo61@ prodigy.net.mx

Médico y escritor