Javier Caballero Lendínez: Los últimos de Azovstal

Javier Caballero Lendínez (*)

Por un momento cesan los disparos. No se escucha nada tras la lluvia de plomo, llanto, miedo, gritos y pólvora en la que se ha convertido ese pequeño punto del mapa, un baluarte simbólico para un país triste. A las huestes que defienden una patria con el alma y su propia libertad con la sangre, les pesan las armas humeantes, vacías. Hay muertos desperdigados, amputados y muchos hacinados, pero algo ha cambiado. El silencio que ahora comienza a abrazar la acería Azovstal está demasiado lindo, se escucha demasiado bien, tan bien que muchos temen que sea la antesala de una carga pesada, un vil engaño —como muchos otros de Rusia—, una masacre sin tregua posible.

Dicen que, en la acería de Mariúpol, a los centenares de soldados y civiles que soportaban las salvajes embestidas de los sedientos combatientes rusos se les acabó el fuego —avivado durante tres meses— y les invadió la sospechosa calma antes de perder definitivamente ese emplazamiento mentalmente estratégico. De poco había servido quedarse sin medicamentos, reciclar las vendas que usaban los cuerpos ya sin vida para curar a otros, o purificar el agua del lugar para no perder la energía y resistir quién sabe si eternamente.

Dicen también que hubo soldados que lloraron a escondidas, mientras trataban de sacarse de sus ojos la culpa y el sentimiento de fracaso; que muchos hubieran preferido no dejar de luchar y morir de pie que vivir con la pena de haberse arrodillado ante un ladrón de su propia tierra. Hoy, Ucrania llora Mariúpol entera, no solo esa acería, pero mañana, la historia se encargará de recordar a los valientes que lucharon y murieron por defenderla del enemigo soviético.

La historia es cíclica y, caprichosa, nos remonta 124 años hasta un lejano 1898. Un presunto atentado español contra un acorazado estadounidense en aguas cubanas, el “USS Maine”, pone en jaque las difíciles relaciones territoriales y desata la guerra entre ambos países. Corrían los primeros meses de un año fatídico para el país ibérico en los que vio diluirse poco a poco el control de las últimas colonias y de su hegemonía en ultramar: Guam, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Precisamente, en este último emplazamiento, poco tiempo después del comienzo de esa guerra, la historia militar aún nos guardaba una última gesta heroica como colofón antes de que los Tratados de París pusieran fin el 10 de diciembre a varios siglos de sumisión (aunque entraron en vigor en abril de 1899). En la provincia filipina de Baler, 50 soldados y cuatro oficiales españoles, asediados por insurgentes, se atrincheraron en la iglesia de San Luis de Tolosa. Era el 27 de junio y los soldados recurrieron a un lugar sagrado para defenderse como demonios en lo que sería una acción inolvidable.

La heroicidad de los españoles perpetrados en esa iglesia hizo que permanecieran defendiéndose con uñas y dientes durante prácticamente un año completo. De hecho, era tal la defensa contra los insurgentes, que los soldados ibéricos nunca supieron de los famosos tratados celebrados en diciembre en los que se acordó que Filipinas no pertenecería, a partir de abril, a España. Ni que España obtendría 20 millones de dólares de Estados Unidos por esa cesión. Ellos seguían defendiendo con uñas y dientes la soberanía.

Durante el año que duró la defensa del último bastión español, los soldados rechazaron cinco ofrecimientos de paz y rendición que los filipinos les hicieron llegar. El hambre, las enfermedades y las múltiples carencias no hicieron mella en el ímpetu y el compromiso por la corona. Pero todo llegó a su fin a principios de junio, cuando los adversarios lanzaron al patio de la iglesia unos periódicos en los que se informaba de la entrega definitiva de Filipinas a Estados Unidos.

De repente, los milicianos ya no estaban defendiendo una patria, ni un poder, ni una corona ni un suelo. Estaban defendiendo el honor y la vida. En el momento de la rendición, el silencio en la iglesia se hizo abrumador. Debió escucharse lindo, después de un año completo de ruido ensordecedor. Los sobrevivientes fueron reconocidos como héroes, tanto por España como por Filipinas y la historia se encargó de recordarlos como “los últimos de Filipinas”.

No, en la acería Azovstal no fue un año completo, pero tres meses de defensa militar hoy pueden ser más intensos que un año a finales del XIX. En la acería tampoco eran 50 soldados, sino más de 1,000, pero los enemigos no eran insurgentes filipinos, sino experimentados militares rusos armados hasta los dientes.

Lo que sí fue similar fue la defensa de una patria, una bandera y un mismo corazón ante la adversidad. Y también lo fue el silencio, ese silencio que, como escribiera Rubén Darío en el título del poema “Margarita, está linda la mar…”, estuvo demasiado lindo como para ser verdad.

Es posible que Ucrania pierda esta guerra, pero siempre habrá gloria para “los últimos de Azovstal”.

Réquiem

Ni en Ucrania, ni casi 125 años antes en Filipinas. Fue hace 12 años, en Sudáfrica. El joven Andrés Iniesta, “Andresito”, “El genio de Fuentealbilla” o el “Fantasmita”, como se le ha llamado en el mundo futbolístico, se metió en la bolsa un país entero y una historia deportiva tras un latigazo seco, un zarpazo de los de “apaga la televisión y vámonos”.

Corría el minuto 116 de la final entre España y Holanda y, a pesar de los más de 90,000 espectadores gritando, las famosas vuvucelas en su particular sinfonía y los locutores de radio y televisión haciendo su labor para alimentar a más de 1,000 millones de personas, Andrés se encontró a solas con el balón frente al portero Maarten Stekelenburg. “En ese momento, antes de disparar -diría posteriormente en una entrevista-, escuché el silencio”. Andrés, estuvo lindo ese silencio.— Mérida, Yucatán.

Periodista