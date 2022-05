Plaza Grande: Piden a priistas ''jugar’’ con el PAN en 2024

Muy activos se han visto en los últimos días los exdiputados priistas William Sosa Altamira y Beatriz Peralta Chacón en reuniones con “liderazgos” del PRI en el interior del Estado. Lo que llama la atención a muchos de los participantes es que los exfuncionarios les dicen que hay que “jugar” con el PAN en el proceso electoral de 2024 siempre y cuando el candidato a gobernador sea Liborio Vidal Aguilar, actual secretario de Educación.

No faltan quienes cuestionen la actitud de Sosa Altamira y Beatriz Peralta y les reprochen que solo están creando confusión, pues en otras ocasiones han sostenido que irán aliados con el PAN sin importar quién sea el candidato al gobierno del Estado. La respuesta de los aludidos es que el apoyo debe ser para Liborio Vidal, pues de lo contrario no habrá alianza.

Sin embargo, no deja de sorprenderles la reacción de quienes aún se conservan como militantes del PRI, pues éstos sostienen que Vidal Aguilar no será candidato porque simple y sencillamente los panistas no lo aceptarán y ya ven en esa posición al alcalde meridano Renán Barrera Concha. Por lo visto, el trabajo del izamaleño y la ticuleña para promover al secretario no les está rindiendo buenos frutos.

Contra acuerdos cupulares en el PRI

Ya en temas del PRI, nos aseguran que en el interior del Estado hay muchas voces que se oponen a un acuerdo de cúpulas sobre una eventual alianza –abierta o tácita– con miras a las elecciones de 2024.

El PRI gobierna en 42 municipios y sus “liderazgos” sostienen que si hay acuerdo electoral con otras fuerzas –no descartan que sea con el PAN, más aún si se concreta la coalición nacional– éste debe ser con la militancia, la llamada “base” partidista.

Incluso, consideran que en el centro del país el exgobernador Rolando Zapata Bello y otros dirigentes del PRI venderán “espejitos” y solo negociarán el préstamo del membrete, pero no pueden hablar a nombre de la militancia, que, ante una elección con resultados de tercios como las ocurridas en 2018 y 2021, puede marcar la diferencia en un proceso. ¿Rebelión anticipada?

Rómmel Pacheco: 250 pesos “para juguetes”

Quien no las tiene todas consigo dentro del PAN es el diputado federal Rómmel Pacheco Marrufo. Su protagonismo no es bien visto, porque se asume como un candidato a destiempo y no pierde oportunidad de ocupar los reflectores con cualquier pretexto.

Hace un tiempo la gente cercana a él lo “vendía” como aspirante a la candidatura del PAN a gobernador, pero ya le bajó de tono y ahora lo promueve como aspirante a la alcaldía de Mérida, aunque no se sabe si siempre por Acción Nacional.

Lo que es un hecho es que el clavadista tiene promotores para ciertas actividades, como se vio en los festejos de hace unas semanas por el Día del Niño. Estuvo repartiendo juguetes en algunas colonias y en las fotografías apareció con quienes fueron sus principales financiadores, unos empresarios del ramo del entretenimiento que lo ven ya como próximo candidato.

No todo se desenvuelve en medio de sonrisas, porque el subcomité del PAN en la colonia Mercedes Barrera no olvida que cuando le pidió ayuda al diputado federal para las actividades del Día del Niño, Rómmel Pacheco Marrufo argumentó que no tenía dinero para ese propósito y terminó entregando 250 pesos “para juguetes”. Quizá pensó en unos cuantos juguetes miniatura.

Escudero de Roger Torres Peniche

Resulta que uno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para ocupar una de las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, Julio César Puga Ceballos, ha sido en realidad escudero de Roger Torres Peniche y no de Fernando José Rosel Flores, subsecretario de Gobierno, como publicamos anteayer en esta misma columna.

Políticos panistas y priistas que forman parte de lo más cerrado del “círculo rojo” nos hacen notar que Puga Ceballos trabaja desde hace unos años bajo las órdenes de Rosel Flores, pero a quien ha rendido cuentas siempre es al expriista que ahora es secretario de Desarrollo Social del Estado y principal operador político del Ejecutivo. Entonces, puntualizan, si tiene afinidad con alguien es con Roger Torres.

Persiste, mermado, el bloqueo de ejidatarios en Dzibilchaltún

Si fuera por los ejidatarios del grupo del excomisario Manuel Abán Can y del actual Víctor Manuel Cauich Romero, la zona arqueológica de Dzibilchaltún estaría liberada desde el 20 de mayo pasado del bloqueo que impide el ingreso de turistas a este parador turístico de la carretera Mérida-Progreso.

Con el pretexto de que el INAH o Fonatur no pagó la indemnización de 53 hectáreas en tiempo y forma, ejidatarios liderados por los “opositores” Ubaldo Cot y Alfonso Tec bloquearon la entrada al parador turístico y zona arqueológica el 7 de febrero pasado. Hoy, casi la totalidad de los ejidatarios recuperaron la confianza en Abán Can y Cauich Romero, luego de que el INAH puso como fecha de un primer pago de $30 millones el 17 de junio próximo en asamblea ejidal.

Con esa noticia los ejidatarios habrían levantado el plantón de inmediato, pero Alfonso Tec lo mantiene, aunque ya está solo. Nos comentan que apenas se concrete el pago, el INAH promoverá un desalojo con uso de la fuerza pública federal y una posible denuncia por delitos federales porque no habría motivo para que la propiedad federal permanezca cerrada.

Se quedan sin argumentos

Los excomisarios ejidales de Chablekal que se oponen al pago de indemnización de las 53 hectáreas que ocupa la zona arqueológica de Dzibilchaltún contrataron a una abogada y otro litigante conocedores de la ley agraria para que fundamenten una denuncia contra la directiva del ejido de Chablekal y funcionarios del INAH y Fonatur por el convenio que pondrá fin al conflicto de ocupación de las tierras, pero ambos coincidieron en que no ven elementos jurídicos para combatir ese acuerdo amistoso y legal que pactaron ejidatarios y los representantes de las dependencias federales.

Es decir, ya no hay elementos ni pretextos para que sostengan el bloqueo del acceso principal de Dzibilchaltún.

"Basta un acuerdo" para que médicos cubanos trabajen en México

En el reciente Congreso Nacional de Derecho Laboral en Mérida, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, se vio que el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, no pondría trabas para que trabajen los médicos cubanos en el país.

En entrevista con la prensa, el funcionario de la 4T afirmó que los galenos extranjeros no tendrían que revalidar sus estudios en México para ejercer su profesión. Sólo tienen que cumplir con la normativa de que ejercen una profesión en el país y en su área correspondiente, así como lo hacen cientos de extranjeros que hoy trabajan en territorio nacional sin ningún problema.

Afirmó que la cuestión del título y cédula profesional se resuelve de país a país con un acuerdo de prestación de servicio, así de simple. “Yo no le veo inconveniente a que vengan, siempre y cuando cumplan la normativa”, enfatizó.

“Alito” Moreno: Todo queda entre amigos

La persona a quien Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, menciona en el audio divulgado por Layda Sansores Sanromán ("A los periodistas no hay que matarlos a balazos. Hay que matarlos de hambre...") no es propiamente un periodista, sino administrador y accionista de un medio de comunicación... y primo político del exmandatario campechano.

De hecho, "Alito" y su esposa, Christelle Castañón Sandoval, fueron testigos de honor en la boda del aludido Alexandro Arceo Azar con Deysi Calderón Silva, en 2016.

El mandamás priista negó ayer la autenticidad de los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, como en 2019 negó que fueran reales varias bitácoras de vuelo en las cuales constaba que aeronaves del gobierno estatal fueron usadas en 2016 por familiares de Moreno Cárdenas con fines privados (en cuatro de esos registros figuraba el nombre de Alexandro Arceo Azar “y acompañantes"). Un “holchoch”.