Filiberto Sansores Pinelo: La salud del pueblo, lo primero

Filiberto Sansores Pinelo (*)

Es mezquina la actitud de quienes se oponen a la contratación de 500 médicos cubanos para atender pacientes en las zonas más marginadas e inhóspitas del país, en virtud de no haber suficientes médicos mexicanos que quieran ir a esos lugares por más convocatorias que se hacen para el efecto.

Esgrimen toda suerte de descalificaciones contra ellos y contra el gobierno que los está contratando en aras de su proyecto de dar atención médica, de calidad y gratuita, a todos los mexicanos que la requieran.

Lo que está en el fondo de la actitud de los críticos es la idea retrógrada de que la salud no es un derecho sino una mercancía y, por tanto, al alcance sólo de los que tienen dinero para pagar y que el estado no tiene por qué cambiar las reglas en este campo.

La afirmación de que en México hay médicos generales y especialistas suficientes para atender a toda la población es falsa.

Según las últimas cifras dadas a conocer por el Inegi a través de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2021, México cuenta con 305 418 personas ocupadas como médicos, y de éstos 67 por ciento son generales y 33 por ciento especialistas, por lo que, en consecuencia, el número de médicos que ejercen en el país es de 2.4 por cada 1 000 habitantes, muy inferior al que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 3.5 por cada 1 000.

Para llegar a este número, México tendría que disponer de 140 mil médicos más, entre generales y especialistas, que los que tiene en ejercicio.

“Cuando empecé el gobierno hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los tres hospitales del IMSS-Bienestar de Yucatán; en ninguno de los tres había pediatra”, dijo el presidente en su conferencia matutina del 16 de mayo. Agregó que su gobierno tiene un acuerdo con la fundación del Teletón para atender a 20 mil niñas y niños pobres con discapacidad.

“Entonces, como cada año hacen un nuevo centro, de manera muy amable vienen a verme y me dicen: ‘¿Dónde quiere que hagamos el nuevo centro? Y les digo: En Tlapa, Guerrero, en La Montaña. Pasó el tiempo y me responden: no podemos porque no hay especialistas que quieran irse a vivir y a trabajar a Tlapa”.

Se llegó a un arreglo. El centro nuevo que hará este año el Teletón estará en Sinaloa, expresó, pero, de todos modos se hará el de Tlapa, una de las zonas más pobre del país, nada más que los especialistas van a ser de Cuba.

“Ahora que fui a Cuba —manifestó— se lo plateé al presidente Díaz-Canel, le digo: Quiero algo en especial, de los médicos que van a ir quiero especialistas para la atención al centro de terapia para niñas, niños con discapacidad”.

¿Puede posponerse la atención a la salud de millones de mexicanos y continuar como hasta hoy con un sistema de salud pública deficiente por los prejuicios de grupos de opositores que alteran la realidad con tal de evitar que ésta se transforme?

Es un hecho que los médicos, sobre todo, los especialistas están concentrados en las ciudades y que, en consecuencia, las poblaciones apartadas quedan sin la presencia de un personal tan necesario para ellas.

¿Y puede construirse un sistema de salud que no sea mera simulación con centros de atención que dispongan de los médicos y las medicinas necesarios sólo en las grandes ciudades pero no en las regiones rurales como ha sido el sistema que hasta hoy ha privado en nuestro país? Imposible.

Transformarlo es lo que se propone este gobierno en el tiempo que le queda.

Anticomunismo

Un elemento que está en el fondo del pensamiento de la derecha que se opone a la contratación de los médicos cubanos es el anticomunismo atroz que la corroe y la hace decir mentiras como la de que no están calificados o que sólo vienen a adoctrinar. Cuba es uno de los países en que la ciencia médica está más avanzada como lo demuestra el hecho de que, pese al feroz bloqueo que padece, sus científicos crearon sus propias vacunas y con ellas vacunaron a toda su población, tuvieron las cifras más bajas de fallecimientos por número de habitantes en América y sus brigadas médicas han sido llamadas a auxiliar a muchos países en el mundo, de Europa incluso, como Italia y Portugal, con la plena satisfacción de las poblaciones atendidas.

En 2017 la Brigada Médica Internacional Henry Reeve recibió el premio Dr. Lee Jong-wook de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por diseminar un mensaje de esperanza a todo el mundo al tratar a más de 3.5 millones de personas en 21 países que enfrentaron muchos de los peores desastres naturales y epidémicas desde su creación en 2005.

Su mortalidad infantil de 4.2 por cada mil nacimientos es menor que la de EE.UU. y la esperanza de vida de 79.4 años es superior a la de casi toda Latinoamérica y a la de muchos países europeos.

El representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en Cuba, José Luis Di Fabio, explicó a la BBC que el éxito de la medicina cubana radica en la formación y enfoque preventivo de sus estudiantes. Al graduarse, después de seis años, habrán realizado más operaciones que aquellos alumnos de países desarrollados.

Este martes se dio a conocer un paquete de plazas de todas las especialidades, desde hace tiempo disponibles en el sector Salud de México y una nueva convocatoria para ocuparlas. Son 13 mil 765 repartidas a lo largo y ancho del país, principalmente en zonas de alta marginación, aunque también en ciudades. Veremos cuántas serán ocupadas y en qué medida será necesario contratar médicos extranjeros mientras se forman los mexicanos que se requieren, ampliando la matrícula en las escuelas de medicina, para poder cumplir el compromiso de la 4T de dar atención médica gratuita y de calidad a todos los mexicanos. — Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa