Gabriela Soberanis: Consumo que nos consume

Gabriela Soberanis (*)

¿Te has percatado de cuanta preocupación y ansiedad experimenta la gente por asuntos relacionados con el dinero? En estas preocupaciones está incluido el trabajo, los ingresos que percibimos, la imagen que proyectamos, lo que podemos hacer y comprar con nuestro dinero, nuestro afán de éxito material, etc.

¿Cuántas necesidades nos hemos inventado al punto de vivir solo para consumir? Tener esto y aquello, vivir tal o cual experiencia, parecer mejor de lo que somos y estar a la última moda, son una muestra de las preocupaciones que la gente tiene.

El dinero ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin.

Ese afán desmedido por consumir y tener proviene de un vacío interior, de la necesidad de pertenecer y sentirnos mejor con nosotros mismos. La pregunta es: ¿verdaderamente es así? ¿tener todo lo que deseamos nos hace más felices?

Eso es lo que tendríamos que revisar.

El otro día me encontré esta reflexión: “No confundas calidad de vida con nivel de consumo”. Y no, no deberíamos de confundirlas. La gente cree que goza de una buena calidad de vida porque tiene una casa (o dos, o tres), porque tiene un auto (o varios), porque tiene ropa (de marca), y comida en la mesa (hasta para desperdiciar). Pero no se dan cuenta del costo emocional de tener todo lo que quieren.

¿Cuánto de todo lo que tenemos realmente lo necesitamos?

Sin duda, el nivel de consumo de la gente ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas.

Las personas hoy en día “necesitan” muchas cosas para sentirse bien, y sin embargo, no están bien.

Y sí, los mensajes persuasivos que recibimos de los medios de comunicación masiva han normalizado que sintamos una insatisfacción permanente respecto al estilo de vida que llevamos.

Nos hacen creer que no estamos completos sin esto o aquello y nos instan a consumir para satisfacer esas ansias; entonces, compramos, gastamos, bebemos, comemos, para paliar nuestras angustias, miedos y vacíos.

Pero la gratificación es momentánea y nunca es suficiente, y no puede serlo por una simple y sencilla razón: nada de afuera puede llenarnos.

La calidad de vida tiene que ver con tu mundo interior, con tu capacidad de mantener la paz, la confianza y la alegría de vivir pese a lo que sucede afuera. Tu nivel de consumo, en cambio, tiene que ver el con tu mundo exterior, con lo que crees que necesitas para sentirte seguro y estar bien.

Buscamos fuera aquello que creemos que nos falta. Y no, no hay nada fuera de nosotros que pueda llenar nuestros vacíos. Lo que tendríamos que hacer para elevar nuestra calidad de vida no es tener más, sino confiar más. La verdadera abundancia no tiene que ver con cuánto dinero contamos, sino con cuánta confianza tenemos.

Dejaremos de depender de un sistema que nos insta a ignorar nuestros recursos internos cuando comprendamos que todo lo que requerimos ya está en nosotros.

Nuestro único trabajo real es aprender a reconocer esos recursos y usarlos para desapegarnos sin miedo de todo lo que sabemos que es transitorio.

El desapego es maravilloso porque nos permite disfrutar de lo que tenemos, mientras lo tenemos.—Mérida, Yucatán Somos capaces de discernir cuándo queremos algo para llenar un vacío y cuando podemos tener algo y simplemente disfrutarlo.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Consultor empresarial, coach profesional y escritora