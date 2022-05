Marcelo Pérez Rodríguez: Pantano de corrupción

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

La batalla contra la corrupción es lenta en nuestra entidad y con matices de privilegios.

Podrán surgir denuncias, malos manejos de los funcionarios, saqueo de las dependencias, empresas fantasmas, conflicto de intereses, abusos desmedidos, pero luego las investigaciones se retrasan, se buscan recovecos en las leyes, se minimizan los desvíos y, al final, de acuerdo con los personajes se suaviza todo y no hay sanciones, ni castigos ejemplares.

Los “carpetazos” son muy comunes en esta lucha contra los malos servidores públicos.

El problema muchas veces no son las leyes, sino las personas que las aplican. Son esos intereses alejados del compromiso con la sociedad y la ética de servicio los que opacan a la justicia.

Durante sexenios muchos alcaldes han sido denunciados por no cumplir con las rendiciones de cuentas en tiempo y forma, es más, entregan al sucesor y todavía los faltantes y las irregularidades siguen presentes. Pero, lamentablemente, los organismos contra la corrupción dan a conocer las anomalías, las denuncias, pero todo sigue igual.

Buscan resolver las deudas, las irregularidades, los abusos, pero nada de sanciones, menos de castigos ejemplares. Se buscan escudar en las leyes que son suaves y benignas en estos casos de corrupción para evitar llevar a algunos alcaldes detrás de las rejas.

Muchos alcaldes, funcionarios, gobernadores e incluso legisladores estuvieran en la cárcel por los abusos, enriquecimiento ilícito y demás acciones en contra del pueblo. En otros países, con la mitad de lo que han hecho nuestros políticos en la entidad y el país, ya tuvieran sentencia de muchos años en prisión.

Ahora bien, recientemente el tesorero de Chichimilá en la administración 2018-2021 fue vinculado a proceso por el Juez de Control del Quinto Distrito del Poder Judicial, con sede en Valladolid, y se ordenó la localización del ex presidente municipal de ese lugar por no acudir a la audiencia e incluso utilizar la fuerza pública y, de no aceptar, entonces se giraría la orden de aprehensión.

Es más, la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejercitó acción penal contra los exfuncionarios por probable participación en delitos varios. Sin embargo, esta acción decidida de la Fiscalía no fue con la misma enjundia en el caso del ex fiscal Wílberth Cetina Arjona que, a pesar de las pruebas y audios, no hubo acción penal y fue exonerado.

Hay diversas formas de actuar de las autoridades contra funcionarios denunciados por abusos, enriquecimiento y corrupción. Si son de alto nivel entonces se retrasa todo y se buscan espacios en las leyes para evitar las sanciones y castigos, si son desconocidos y no de alto nivel entonces se va con todo y se presume que se actúa sin preferencias.

Son los dos pesos y dos medidas para actuar contra estos depredadores del erario. Va de acuerdo con el tamaño, sean peces gordos o pececillos que navegan en el pantano de la corrupción. Si son de esos gordos, entonces se lavan sus abusos e irregularidades y cruzan el pantano sin manchar sus escamas o plumaje.

Estas denuncias contra exediles no son nuevas, lo que sorprende es que ahora se utilicen las leyes en todo su esplendor para sancionar al extesorero y exalcalde. Y no dudamos que ante lo mal que quedó la Fiscalía con la exoneración del ex fiscal, ahora busque mostrar que no hay preferencia alguna al aplicar las leyes.

Recordemos que la ex alcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Navarro, la llamada “Ivonne del Sur”, tuvo diversas denuncias por desvíos del erario, nepotismo, abusos, falta de trasparencia en el rendimiento de cuentas, contratos con beneficios y demás irregularidades, pero nada pasó. Era un pez gordo, que tuvo protección en su momento y las investigaciones mejor se detuvieron.

La corrupción lamentablemente nos cuesta mucho a todos, pero los únicos que se benefician son esos malos funcionarios, alcaldes, legisladores, gobernadores, líderes sindicales, jefes policíacos y demás personajes que saquean las dependencias, municipios o estados a su cargo.

Si un empleado o burócrata pierde o mal utiliza unos cuantos miles de pesos enseguida hay proceso penal y puede llegar a la cárcel a pesar de devolver el dinero. Pero si un funcionario, alcalde, gobernador o fiscal comete abusos, conflicto de intereses, desvíos millonarios y otros delitos entonces se disfrazan y maquillan las irregularidades y se busca que no haya proceso penal contra esos grandes peces.

En el mar de abusos de los malos funcionarios las leyes y la justicia se aplican con preferencias.

De acuerdo con el tamaño del servidor público, sea pez gordo o pececillo. Los peces gordos y con influencias pueden salir airosos con la manipulación de las investigaciones, expedientes y las leyes, si son pececillos entonces la ley sale a relucir para sancionar y demostrar que nadie está sobre la ley.

En este pantano de la corrupción hay quienes nadan con sus bolsas de billetes sin mancharse en el trayecto y llegan limpios y a salvo en la orilla. Esto gracias a una justicia con preferencias, con dos pesos y dos medidas.— Mérida, Yucatán

