Las compras y la logística que encierran

Fernando Ojeda Llanes (*)

México vive momentos difíciles en su economía afectado por muchos factores, tanto internos como externos, esto hace que las empresas tengan problemas relevantes en su operación, en la parte interna no solo por el encarecimiento de su costo de capital debido al alza de las tasas de interés, sino que externamente la inflación está provocando problemas de precios y surtimiento de sus proveedores.

Las compras representan un elemento importante para la operación empresarial, por lo que se hace necesario una revisión profunda del departamento respectivo, no solo porque se requiere que tenga gran efectividad en sus funciones, sino para hacer una revisión y organizar su carga de trabajo debido a registros, documentación intensa, movimientos lentos, toma de decisiones equivocadas, revisión de pedidos, facturación, diseño de reportes, personal sin una definición clara de sus funciones, software inadecuado y una infinidad más de acciones que desvían la atención de lo más importante: el surtimiento oportuno al inventario.

Es necesario que las compras de mercancías o materias primas fluyan de una manera consistente porque es necesario otorgar surtimiento pronto tanto a clientes en el ámbito comercial o en la producción tratándose de la actividad de producción, la fabricación de productos ante la entrega no oportuna de su materia prima, disminuye su volumen y se encarece el costo unitario respectivo, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.

Ahora no solo los puntos de reorden —tiempo que transcurre entre hacer el pedido y recibir los productos— afecta la recepción en tiempo, sino los grandes problemas de distribución y producción a los que se enfrentan los proveedores. Motivo que debe encauzar una revisión de tiempos, movimientos y existencias adecuadas en inventarios, a lo que hay que sumar días de seguridad.

No hay duda que hay escasez de mucho tipo de productos y materias primas en el mundo, lo que hace necesario tener en lista a varios proveedores tanto nacionales como extranjeros. Es momento que ante este fenómeno global, se realice la investigación de productos sustitutos.

Dentro del contexto de la re ingeniería del departamento de compras que es necesario realizar —ahora—, se hace necesario evaluar el talento del personal ejecutivo de estas funciones, porque es una realidad que se requiere innovación para romper paradigmas del status quo en que se envuelve esta actividad, se requieren cambios importantes porque las empresas no deben perder clientes por falta de surtimiento de sus requerimientos o si se es industrial, disminuir la producción.

La inflación está afectando a todas las empresas del mundo, lo que ha hecho que los precios vayan al alza, por lo que la capacidad de negociación de los jefes de compra está en juego. Aún hay demanda pero esta puede irse a la competencia si no se tiene surtimiento efectivo, la responsabilidad del personal de compras está en desarrollar sus talentos buscando ahorro no solo en precios sino en tiempos y movimientos, por tanto es momento no sólo hablar de costos, sino de la fuerte problemática de la logística, quien de los primeros grandes pasos hacia adelante será más competitivo.

La situación mundial nos pone a la vista una gran problemática sobre todo debido a la guerra de Ucrania, se pone en situación difícil la consecución de determinados productos agrícolas, ni que decir de las alzas de precios en productos relacionados con el petróleo como hule y productos de empaque.

En otro boleto: en la última reunión celebrada en el Banco de México se vislumbra que de nuevo podría haber un incremento de setenta y cinco puntos base en la tasa de interés, informes recibidos publican una caída en la demanda en el sector minorista que tuvo solamente un pequeño crecimiento de 0.4% en marzo, esto demuestra con claridad la lesión que la inflación realiza a las familias quienes buscan oportunidades mayores y hacen crecer el comercio informal, puede observarse en el crecimiento de oferta de comidas y artículos variados en plazas o tianguis.

Todo está relacionado con tener que comprar, por lo que esta actividad seguirá siendo básica para tener la disponibilidad de los productos que requiere el público consumidor y los mayoristas, se necesita por lo tanto, una gran profesionalidad de los ejecutivos encargados de comprar en las empresas, es necesario salir de la rutina que envuelve a sus operaciones y establecer nuevas formas de hacer las cosas, sobre todo si tienen que traerse productos o materias primas de importación, los mercados extranjeros de alguna forma se tienen que suplir con nacionales, así que nuestra industria en el país debe hacer modificaciones tanto en su forma de administrar como de operar, la pro actividad es necesaria y mucho más para obtener las mercancías que se requieren para comercializar o producir.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas