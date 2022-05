Plaza Grande: La jugada de Michelle Fridman

La carta de la secretaria de Turismo

Líderes empresariales de los sectores turístico y comercial están que trinan por lo que consideran una imposición de la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch. Se trata de la designación del nuevo director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).

El día 19 pasado se celebró la asamblea del organismo, con un único punto en el orden del día: la elección del nuevo director. El sector privado propuso y apoyó a Raúl Paz Noriega, director de la Secretaría Técnica de la Sefotur, y todo apuntaba a que habría consenso porque tiene amplia experiencia en el ramo turístico y ha realizado un buen trabajo a favor de esta industria.

Sin embargo, nos comentan que Michelle Fridman tenía un as bajo la manga. Cuando vino la propuesta de director, la funcionaria propuso a Eduardo Yarto Aponte, ex secretario de Turismo de Zacatecas, quien en su gestión contrató a la empresa Eme Media para que manejara su publicidad y relaciones públicas.

No tendría nada de malo y no levantaría sospechas ni oposición la propuesta del zacatecano, si Eme Media no fuera propiedad de la señorita Fridman Hirsch. La votación quedó empatada con 6 votos del sector privado y 6 del gobierno estatal, pero el representante del gobernador Mauricio Vila Dosal en la asamblea, Álvaro Juanes Laviada, coordinador general de asesores, se inclinó a favor de la propuesta de “Mich” y validó el nombramiento de Eduardo Yarto Aponte como director.

Enojo entre el sector privado turístico

La elección de Eduardo Yarto como director del Fideture molestó a los representantes del sector turístico privado (Canaco, Cetur, Coparmex, Asur, Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, entre otros), entre ellos a Juan José Martín Pacheco.

El grupo empresarial empezó a buscar alguna opción para revertir este nombramiento por la vía legal, aduciendo “conflicto de intereses” porque Yarto Aponte fue cliente de la empresa de Michelle Fridman, pero, según nos comentan, el gobierno estatal sacó de su cajón viejos expedientes e inició una negociación de conciliación para “convencer”, primero, a Martín Pacheco de que aceptara el nombramiento que a su vez convenciera a los demás líderes inconformes.

Así, quien fuera titular de Turismo en la administración de Ivonne Ortega Pacheco se convirtió en el mediador de “Mich” con sus compañeros líderes empresariales. Sin embargo, nos dicen que no será fácil desvanecer la molestia porque claramente ven una imposición y un pago de favores de la titular de Sefotur hacia Yarto Aponte.

En el Tianguis Turístico

El coraje entre los dirigentes del sector privado turístico aumentó durante el Tianguis Turístico de Acapulco porque Yarto Aponte se presentó como nuevo director del Fideture y repartió entre los asistentes su tarjeta de presentación como nuevo funcionario del gobierno de Yucatán.

El Fideture es un organismo que maneja el dinero que aportan los empresarios turísticos por medio del impuesto hotelero, los ingresos que dejan los recintos y servicios del turismo de congresos, convenciones y reuniones, y las aportaciones estatales y federales. El cargo de director estaba vacante y fungía como encargada la maestra Virginia Arana Pérez.

El líder de la Catem Yucatán, en Suiza

Bien se habrá portado con su líder nacional el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) Yucatán, José Manuel Peniche Marenco, porque lo llevó con él a la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, Suiza, que empezó el día 27 pasado y termina el 11 de junio.

Se averiguó que el líder nacional de Catem, Pedro Haces Barba, se hizo acompañar a esa reunión de Peniche Marenco, quien parece alumno nuevo en la universidad asistiendo a todas las conferencias magistrales de los líderes mundiales privados y sindicales. En su cuenta de redes sociales difunde fotografías del evento mundial.

La Catem es el único sindicato de Yucatán presente en la reunión de Ginebra.