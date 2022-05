Tunkul Político:''Grupos grilleriles, bailan al son de las mañaneras''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, transitando ya la primera semana del mes de mayo. Los Tunkules Amigos se mantienen muy avispas de los aconteceres, por lo que sus acostumbrados y rítmicos mensajes no dejan de llegar, así que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que no para es el Tunkul Nacional, pues luego del ajetreado mes de abril entre consulta, reforma eléctrica y la minera, empieza mayo con la presentación de la iniciativa para una reforma electoral. Y de nueva cuenta la comentocracia, las redes sociales, así como un buen número de integrantes o simpatizantes de los grupos grilleriles, bailan al son que les ponen desde las mañaneras como tema de la agenda pública. ¡Qué tal!

Los comentarios son como de costumbre, encontrados y polarizadores. Que si se pretende desaparecer al INE, que no, que se trata de reformarlo; que por qué le quieren quitar el dinero público a los partidos, que está muy bien que se lo quiten; que no se vale que desaparezcan los distritos electorales y se vote por listas, que eso servirá para reducir el número de diputados federales; que no se deben desaparecer los organismos electorales estatales, que mejor porque así se acabarían los controles de los gobernadores, y así está desatada la confrontación por cada punto de la iniciativa. ¡Ufffff!

Al respecto, el Tunkul Juvenil nos hizo llegar un mensaje que por curioso le transcribimos: “Con lo que se sabe de los manejos políticos en la Cámara de Diputados, en la que todo lo tiene que decidir esa llamada junta de coordinación política, formada por representantes de cada bancada partidista, que es la que tiene que aprobar quien habla en tribuna, qué iniciativa pasa, cuánta lana le toca a cada una de esas bancadas, es decir, decide todo, pues que solo se elija a un diputado por partido y listo, se reduciría el elenco y el gasto del espectáculo”. ¡Guay!

No cabe duda que la crisis de representación es severa y la percepción sobre la autodenominada “clase política” está tan maltrecha que da pie a ese tipo de comentarios mordaces. ¿Masinó?

Pero como ese tema apenas se acaba de poner a discusión, dará mucha tela para cortar en las semanas venideras, por lo que estaremos atentos a los mensajes que nos lleguen para retransmitirlos. ¿Sale?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, uno de los temas que está siendo muy comentado, es el de la anunciada “quiebra” del ISSTEY con la formación de un comité de expertos supuestamente para evitarla y la espera de que el ChiquiGóber mande al congreso una iniciativa para reformar la Ley de esa dependencia y por consiguiente el cambio del sistema de prestaciones sociales para los trabajadores al servicio del estado.

El Tunkul Magisterial se comunicó para platicarnos que quienes están muy activos en ese tema, son los jubilados del sector educativo estatal, porque aun sin reformas legales, ellos ya han estado padeciendo arbitrariedades durante la administración del Chiqui, entre las que nos menciona como botones de muestra que les quitaron a la mala el aumento a sus pensiones acordes al incremento porcentual del salario mínimo, la gaseada que les dieron durante su manifestación pacífica el día del primer informe del ChiquiGóber, así como las supuestas empresas financieras esquilmadoras que ahora son las encargadas de los préstamos. ¡Cosas veredes mío Cid!

Nos dice que el temor de los jubilados se acrecentó luego del abordaje filibustero al Poder Judicial, realizado hace unos días por los poderes ejecutivo y legislativo con las reformas constitucionales y a la ley orgánica del otro Poder, pues comentan que si de un plumazo le quitaron sus pensiones a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que no les podrían hacer a los trabajadores. ¡Pa´su mecha!

Por lo visto, en el ámbito local ese tema estará presente también durante varias semanas, hasta que llegue la iniciativa al congreso, se apruebe sin chistar y se mantenga la protectora impunidad para quienes desfalcaron o mejor dicho saquearon al ISSTEY. Así funcionan los pactos, acuerdos y complicidades entre los grupos grilleriles y de poder. Vamos a ver, dijo un ciego…

Cambiando de tema, el que se comunicó con su acostumbrado estilo jocoso, fue el Tunkul Digital para comentar que la mayoría de fotitos publicadas en el face por un buen número de los grillos y funcionarios durante las pasadas 24 horas, fueron de su participación en “ chicharreadas” con trabajadores de la construcción con motivo de la celebración del Día del Albañil.

Nos platica que en lugar de presumir la comilona de tacos, lo que debían hacer es obligar a quienes corresponda a dotar de equipos de protección a esos trabajadores que en múltiples ocasiones arriesgan su seguridad en cumplimiento de su loable tarea. Todos los Tunkules se suman a esa propuesta.