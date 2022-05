Marcelo Pérez Rodríguez: Justicia con castigo

Los trabajadores al servicio del Estado levantan la voz y exigen justicia ante el quebranto económico del Isstey, información sobre la situación financiera del instituto y participación en las pláticas sobre las reformas a la ley de la dependencia.

Los agremiados merecen esto y más. Ellos no son culpables de la endeble economía que sacude las entrañas de la dependencia, pues se les descontaba del salario las cantidades que ingresaban a las arcas, por tanto, el consejo directivo, los funcionarios y el gobernador o gobernadora debieron cuidar estos ingresos.

No es posible que una institución surgida para apoyar a los trabajadores y alimentada por las aportaciones de los mismos y del dinero que le correspondía dar al gobierno estatal, ahora las autoridades digan que está en quiebra y peligran las pensiones y jubilaciones de los agremiados.

El Isstey fue un botín para directivos del instituto, funcionarios estatales y gobernante en turno. Vieron la oportunidad de hacer negocios personales con el dinero seguro que ingresaba de los trabajadores y las millonarias cantidades que debía aportar el gobierno del estado, pero se les pasó la mano ante la ambición desmedida.

Estos vivales convirtieron a la dependencia en la “caja chica” del gobierno y la utilizaban indiscriminadamente para apoyar campañas políticas, cubrir deudas y obtener beneficios personales. Esto se sabía, se denunciaba, pero ningún gobernante quiso ponerle un alto porque estos negocios redituaban jugosas ganancias.

En los dos últimos gobiernos, el de Ivonne Ortega Pacheco y de Rolando Zapata Bello, el Isstey experimentó el saqueo y los faltantes más descarados. Manejaron a su antojo y en forma arbitraria el dinero de este instituto.

No pensaron en los ahorros del mañana, ni en la seguridad económica de los agremiados. Dieron préstamos preferentes, llevaron dinero a su antojo a diversos lugares y otorgaron pensiones desorbitantes a funcionarios de esos dos gobiernos.

Mientras los trabajadores de esta dependencia obtenían jubilaciones después de treinta años de servicio, a los amigos de esos dos gobernantes se les adjudicó pensiones injustas en detrimento de los derechos de los verdaderos trabajadores.

No es posible que ante esta injusticia no se les quite ahora, ante la situación que vive el Isstey, las cantidades escandalosas que reciben esos vivales como pensión. Las autoridades del instituto y las estatales deben hacer algo para cortar esta injusticia que arrastra la dependencia.

Como botín, el Isstey fue utilizado caprichosamente por los gobernantes y directivos del instituto. El dinero no pudo esfumarse por arte de magia, si se investiga a fondo se podrán descubrir las redes intrincadas de corrupción y las manos que tejieron esta monumental estafa maestra.

Llamar a expertos para conocer el estado financiero solo serviría para informar cantidades y demostrar que el instituto está en quiebra, y una vez más sería pérdida de tiempo y dinero.

Hay que realizar auditorías e investigar en serio a funcionarios, directivos y gobernadores de las dos recientes administraciones pasadas. Allí estarían los protagonistas de esta debacle económica que pone en peligro las pensiones y jubilaciones de los agremiados.

¿Por qué no se quiere actuar en serio cuándo hay un gran quebranto económico? Es un dinero que se perdió por malos manejos, injustas jubilaciones y corrupción de alto nivel. ¿Hay acuerdos no escritos para no actuar en contra de esos depredadores del erario?

Las reformas a la ley del Isstey deben velar por los derechos de los trabajadores, no seguir poniéndoles la soga al cuello. Además, ellos deben participar en las discusiones sobre estas reformas, pues son los agremiados los que viven la dolorosa realidad.

El actual gobierno de Mauricio Vila tiene la oportunidad de sanear la economía de la institución y llamar ante la justicia a los causantes de este quebranto económico.

Guardar silencio, no informar, no investigar, hacer caso omiso de las peticiones y no sancionar a los culpables sería repetir lo que hicieron los dos gobiernos anteriores.

“Queremos justicia” es el grito de los agremiados y el deseo también de los ciudadanos en general. Es necesario que la justicia ilumine al Isstey y esta institución sea prioridad del actual gobierno, pero también es necesario castigar a los protagonistas de esta estafa maestra.

Si no hay sanciones, entonces la impunidad cobijaría esta escandalosa corrupción. Justicia y castigo, de lo contrario este gobierno sería cómplice de un saqueo descomunal.

El Isstey es primero ante el peligro que atraviesan los trabajadores.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor