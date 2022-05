Plaza Grande: Julián Zacarías teje su red de apoyo para 2024

Con los tiempos políticos adelantados, ahora nada parece sorprender al llamado círculo rojo. Por eso no se ve extraño que el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, esté realizando movimientos tendientes a buscar apoyo en otros municipios nada menos que para reforzar sus aspiraciones a la candidatura del PAN al gobierno del Estado.

Lo que sería extraño, nos dicen los observadores, es que prosperen esas aspiraciones. Por lo pronto se sabe que el presidente municipal progreseño ya se puso en contacto con panistas que tienen liderazgo en el interior del Estado para solicitarles respaldo, con el argumento de que ya externó su interés al gobernador Mauricio Vila Dosal y a los presidentes nacional y estatal del PAN, Marko Cortés Mendoza y Asís Cano Cetina, respectivamente.

Algo que llama la atención es que uno de sus operadores, según nos comentan, es el director técnico y de Planeación del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), Juan Bernardo Chuil Llanes. ¿Por qué llama la atención? Porque el jefe de sector de Chuil Llanes es Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del Estado.

Incluso, ha trascendido que el equipo del alcalde Renán Barrera Concha ya planteó una queja por ese tema en la mesa de negociaciones políticas del PAN con miras a 2024. ¿Será un ardid de Roger Torres o Chuil Llanes está operando como el llanero solitario?



Como secreto de estado quedó la intoxicación que sufrió el embajador británico Jon Benjamín, presuntamente en un restaurante de Paseo de Montejo, durante su visita no oficial a Yucatán durante la Semana Santa. El diplomático publicó en sus redes sociales el sábado 16 de abril, como informamos, que comió con su familia en un restaurante de Paseo de Montejo y sufrió una grave intoxicación que lo mantuvo en un hospital de Ciudad de México, incluso, informó que dio todos los datos a la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, quien en un acto de cortesía le escribió para lamentar el incidente y le ofreció tomar las medidas adecuadas.

Pues resulta que “Mich”, como le llama el gobernador a la titular de la Sefotur, tampoco quiso informar del caso del embajador.

“Ahorita no es el momento de hablar del caso, me están esperando en la oficina. Me tendría que quedar contigo, pero si quieres platícalo con Blanca (su vocera) y le damos seguimiento a las dudas que tengas”, respondió sin detener el paso cuando se le pidió una entrevista sobre el desenlace de la enfermedad del diplomático inglés.