Filiberto Pinelo Sansores: La reforma electoral de AMLO

Es obvio que los partidos políticos que durante décadas usufructuaron el poder mediante la compra del voto y el fraude electoral tienen que oponerse a la iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral que el presidente del país envió al Congreso de la Unión con el fin de erradicar, definitivamente, aquellas trampas y, además, que el pueblo deje de ser saqueado por camarillas que se embolsan grandes tajadas del presupuesto con el pretexto de que tener democracia cuesta caro.

De aprobarse, el país se ahorrará miles de millones de pesos que, en lugar de alimentar a burocracias parasitarias de partidos y torcidos órganos arbitrales de las contiendas servirán para mejorar las condiciones de vida del pueblo con más y mejores escuelas, mejor atención a la salud, obras para el desarrollo del país, más y mejores programas para sacar a millones de la pobreza.

¿Por qué están en contra los dirigentes del PAN, PRI, PRD Y MC, según han manifestado sus líderes de esta iniciativa? Porque se les terminaría el modus operandi que tienen para vivir holgadamente a costillas del erario. Tan sólo en los últimos cinco años los partidos políticos nacionales han recibido un financiamiento público de más de 26 mil 208 millones 275 mil pesos, sin contar los recursos que reciben a nivel local, que son otro rico filón.

Es natural que los integrantes de estas dirigencias que ancestralmente han gozado de esta especie de jugosas becas a cambio de estar cómodamente sentados ante un escritorio pues las elecciones se efectúan cada tres años y entre éstas no tienen materia de trabajo vean una amenaza para esta forma de vida parasitaria. Ahora, la iniciativa propone que ya no reciban financiamiento público permanente los partidos sino sólo en tiempos electorales para las correspondientes campañas en búsqueda del voto.

El dar dinero en todo tiempo a los partidos sirvió sólo para corromperlos. Se pelean por la obtención de cargos en el organigrama partidario. La sana práctica de cobrar cuotas a los militantes desapareció de la actividad política partidaria para ser sustituida por el fácil y abundante dinero recibido del presupuesto.

El pueblo no tiene por qué sostener a burocracias parasitarias cuyos miembros se la pasan de un cargo a otro sin querer dejar esta función por los sueldos que reciben. Si hacemos una revisión de quiénes están en ellos en nuestra entidad, encontraremos, en la mayoría de los casos, a personas que durante lustros han vivido del erario de este modo. Digan lo que digan quienes se oponen la demanda de que se les reduzca el dinero a los partidos es de la mayoría de los mexicanos. Sólo unos cuantos defienden este modo de vivir.

La iniciativa propone, también, reducir la cantidad de diputados federales, de 500 a 300, y la de senadores, de 128 a 96. Se eliminarían así los 200 plurinominales que hay en la primera cámara y los 32 en la segunda. Los plurinominales son privilegiados, no hacen campaña. Obtienen sus curules, sin que nadie vote por ellos, gracias a que son escogidos por los políticos más influyentes de los partidos, pero consumen grandes sumas del presupuesto y hacen del mexicano uno de los parlamentos más caros del orbe. Estados Unidos, con 327 millones de habitantes —más del doble de los 126 millones que tiene nuestro país— tiene, sin embargo, menos diputados (ahí se llaman representantes) y senadores que México: 435 diputados y 100 senadores.

La reducción de legisladores redundará en un ahorro de miles de millones de pesos que podrán ser destinados a un mejor uso, y en una cualitativamente mejor representación por la forma como serán elegidos. Se propone que los diputados lo sean por listas en cada estado de tal modo que a cada partido corresponda el número de diputados que obtenga según su votación.

Si al estado le corresponden 6 diputados, por ejemplo, y un partido obtiene el 16.6 por ciento de la votación tendrá 1 diputado; el que obtenga el 33.3 por ciento tendrá 2 y el que obtenga el 50 por ciento, tendrá 3. Representación proporcional pura. Es la forma más democrática de representación, pues con ello no hay sobre representación y las minorías quedan justamente representadas.

La calidad y el costo de los árbitros electorales es otro de los objetivos de la reforma. El dinero que anualmente se derrocha en mantener a tales árbitros bordea lo escandaloso. No sólo se gastan cantidades astronómicas en sostener al árbitro central que es el INE sino en hacerlo con otras autoridades, administrativas y jurisdiccionales, estas son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Organismos Públicos Locales Electorales (los OPLES) y los Tribunales Estatales Electorales (los TEE), a lo largo y ancho del país.

La suma de recursos que anualmente destina el país al funcionamiento de este costoso aparato ha crecido exponencialmente. En 1999 el presupuesto total asignado a estos órganos ascendió a 13 mil 400 millones de pesos; en 2018, la suma fue de 68 mil 300 millones de pesos, es decir, aumentó ¡409 por ciento, en menos de 20 años! La iniciativa propone que sea un solo árbitro, que no se llamaría INE sino INEC —porque organizaría también las consultas— y una sola autoridad jurisdiccional, el TEPJF, quienes organicen y arbitren todas las elecciones del país y desaparezcan las demás. Propone asimismo, que el número de consejeros del INEC sea de 7, no 11 como en el INE.

La propuesta es que sea la sociedad la que elija por voto directo y secreto a estos consejeros y no por cuotas partidistas como hasta hoy ha sido, motivo por el que actúan de manera parcial, como fue evidente con su sabotaje descarado a la Revocación de Mandato, al poner sólo un tercio de las casillas a que la Constitución los obligaba. El que gracias a ellos hayamos alcanzado cierto grado de democracia no pasa de ser una leyenda urbana. Si en 2018 reconocieron el triunfo de AMLO fue porque no tuvieron más remedio por la avalancha de votos que los sepultó, a ellos y a los partidos opositores. AMLO no ganó gracias al INE; triunfó a pesar de él. Fue más fuerte el pueblo que el fraude.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa