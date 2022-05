Javier Caballero Lendínez: La tournée de AMLO en Centroamérica

Dicen los discursos más izquierdistas que gobiernan por y para el pueblo; que éste es la víctima subyugada y taciturna de las élites, del neoliberalismo más desalmado y sanguinario, del fascismo retrógrado y asfixiante, del capitalismo recalcitrante.

Dicen los políticos de turno de esta facción y aspirantes a la eternización en el poder que se deben a la soberanía popular, que “el pueblo pone y el pueblo quita”, y que gracias a la democracia que defienden a capa y espada, esta afirmación es posible y deseable.

En este juego de (des)propósitos, mentiras y teorías difícilmente realizables, que esta corriente tiene en su manual de operaciones, se esconden oscuras, estratégicas intenciones, que ponen en jaque la economía nacional, las relaciones internacionales, el presente y, sobre todo, el futuro de los países que gobiernan.

La visita que Andrés Manuel López Obrador realiza a partir de ayer a varios países centroamericanos —entre los que llama la atención la “desaparición” de Nicaragua— tendrá su culmen en su excursión a Cuba, clave para sus mensajes políticos exteriores.

Llegada obligada para continuar con la tradición presidencial mexicana desde hace varias décadas (y cubana, porque Fidel visitó hasta 10 ocasiones México); obligada para ser congruente con la lucha por la defensa del régimen instaurado por Fidel Castro que un joven AMLO comenzó hace unas décadas; obligada para dar un mensaje a los socios afines latinoamericanos, europeos y asiáticos; obligada por los más de 120 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones; obligada, al fin, para demostrar que Andrés Manuel no se dobla ante Joe Biden, como lo habría hecho ante Donald Trump, y que México, otrora lugar de refugio del Castro de la década de los 50, sigue estando firme con su compromiso isleño.

El mensaje que estamos dando a nuestros socios del norte es peligroso. No es casualidad que el canciller Marcelo Ebrard haya sido la avanzadilla en Washington para “dizque” hablar de los flujos migratorios fronterizos, tanto nuestros como centroamericanos (un tema que apasiona a Estados Unidos).

El resultado, como era de esperarse, fueron unas reuniones descafeinadas, un cúmulo de buenas intenciones para amansar a las fieras, y una justificación de esa tournée de Andrés en nuestros vecinos del sur.

La primera incógnita con esta gira es: ¿qué sucede con Nicaragua? El país es un hervidero, un polvorín. Andrés Manuel lo sabe y no irá porque no le conviene, ni a él ni a México. Ya hubo un zarandeo estadounidense con la posición mexicana ante la invasión rusa en Ucrania. Un nuevo zarandeo después de tantos dimes y diretes no conviene. Y mucho menos con Nicaragua y un líder que está solo en un concierto internacional del que no podemos ni debemos alejarnos.

Ya en enero, durante la toma de protesta del sandinista Daniel Ortega, el presidente mexicano tuvo a bien no aparecer por allí —en el vacío diplomático que hubo como protesta por su persecución a la oposición—, aunque sí mandó una representación oficial.

Mancharse las manos de la sangre derramada en ese lugar durante la última carrera presidencial, y muchos años antes, no es aconsejable, menos en mitad de una crisis social y económica y los ojos de sus principales socios, Estados Unidos sobre todo, vigilando de cerca. Que Nicaragua no haya sido invitada a la Cumbre de las Américas por no respetar la democracia tampoco abona a una posible visita presidencial.

Despejada la primera incógnita y hablando de Cuba, la segunda es ¿por qué viajar entonces a la isla? Y aquí, en este paseo, con ese respaldo abierto al régimen cubano, el presidente se da de bruces con el manual partidista e incongruente hasta la saciedad: el pueblo cubano, en su mayoría, pide libertad, no gobiernos asfixiantes; pide democracia, la misma que Andrés Manuel se jacta de defender, aunque ahora no se trate de la nuestra; pide, al fin y al cabo, respirar. En la isla, el pueblo ni pone ni quita, porque no se lo permiten.

La visita del presidente a Cuba no es una visita al pueblo, sino a las élites representadas por Miguel Díaz-Canell, el mismo mandatario que en enero realizó una visita oficial a la morada de Daniel Ortega y lugar en el que afirmó un profundo “es hondo y entrañable lo que nos une a Nicaragua”. No es una visita para hablar de las libertades del pueblo, ni de las garantías y derechos de éste de elegir a sus representantes democráticamente.

Al final de la visita, ya sabemos qué pasará: Andrés Manuel pedirá que Estados Unidos “levante el bloqueo inhumano” a la isla, y se entenderá que el verdadero culpable de la caótica situación que se vive ahí es ese país. Pero del pueblo, de sus inquietudes, de sus necesidades, sus reivindicaciones y sus pulmones para respirar libres por fin, nada de nada.

Réquiem. Estados Unidos no se chupa el dedo. Sí, la frontera es importante; sí, los acuerdos hay que cumplirlos y darles seguimiento; sí, Centroamérica preocupa y mucho, pero lo que de verdad les inquieta es la presencia rusa y cubana en México. Dejemos a un lado los discursos soberanistas y preocupémonos ciertamente por dar certidumbre, garantías y confianza a nuestros principales socios comerciales. Nos iría mejor.— Mérida, Yucatán.

javier.caballero@megamedia.com.mx

Periodista