Columna 7 Por Pablo Pérez Akaki: Medida contra la inflación

Una de las preocupaciones mayores en el país, además de la inseguridad y la falta de crecimiento económico, es la inflación que padece nuestra sociedad en los últimos meses, la cual no cede a pesar de los esfuerzos de las autoridades monetarias que han llevado las tasas de interés hasta el 6.5%, insuficiente aún para frenarla. Los pronósticos de la misma autoridad indican que será a finales del año 2023 cuando la inflación pueda regresar a sus niveles “normales” de entre 2% y 4%.

Apenas en mayo de 2022 el gobierno de México comprendió que también podía actuar contra la inflación, más vale tarde que nunca, y lanzó en la semana el Pacto contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que tiene varios ejes. Uno de ellos es el incremento de los volúmenes de producción de granos en el país, aumentando los programas sociales hacia este sector, así como de las cadenas de comercialización.

El esfuerzo que se propone, en acuerdo entre autoridades y empresarios, se inició por un plazo de 6 meses. El plazo es suficiente para comenzar a observar algunos resultados y lograr mayores compromisos de otros actores que permitan renovarlo por al menos otros 6 meses más, pero idealmente quizá deberían ser 3 ó 4 periodos semestrales para tener un efecto de largo plazo.

Se espera que en estos primeros días del programa, más empresas se sumen a este para lograr mejores efectos en el plazo meta. A todos evidentemente les afecta la inflación tan acelerada, principalmente a los asalariados del país, quienes ven perder el poder adquisitivo de sus sueldos de manera rápida, así que esfuerzos de esta naturaleza verdaderamente son necesarios para proteger el bienestar de la sociedad.

Y quizá debemos celebrar un acuerdo de este tipo no porque se haya dado, sino porque observamos otro rol del ejecutivo, que dejando atrás su característico espíritu conflictivo, acusatorio, ofensivo, cierra las puertas a la colaboración entre los actores de la sociedad. Hace pocos días escuchábamos de su voz acusaciones de traidores a la patria a quienes objetaron su proyecto energético, mismo que luego se turnó a su partido para darle “seguimiento”. Esperamos que más adelante no haya nuevamente “traidores a la patria” por no participar en el Pacto, aunque no deberíamos apostar dadas las experiencias.

Este tipo de acuerdos nos lleva a pensar hacia atrás, por ejemplo, con las empresas distribuidoras de medicamentos, que acusó de corruptas y coludidas en perjuicio del pueblo de México. Otra historia hubiéramos tenido en nuestros sistemas de salud en los momentos más agudos de la pandemia. O qué historia tan diferente si se hubiera sentado a negociar los contratos del aeropuerto en Texcoco.

Pues, veremos cuánto dura esto, ojalá mucho por el bien de este país.— Mérida

Profesor investigador del departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey