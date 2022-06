La piratería, un problema serio

El queso de bola es un rey en problemas. Los yucatecos tenemos un favorito de favoritos y además, de lujo, en nuestras cocina: El queso de bola. Domina en gastronomía, repostería, panaderia, pasteles, pays, antojitos, y seguramente estoy olvidando algo mas. Ya solo nos falta tomar baños relajantes de queso de bola, o inventar productos de belleza de queso de bola. Shampoo, jabón y cremas por ejemplo. Cada día nacen más ideas y alguien añade algo diferente para su utilización. Su sabor quedó en mi memoria gustativa desde que tuve uso de razón. Me fascina.

Y...¿pues qué? Que nos lo andan pirateando en Yucatán. Marquesitas, empanadas, panes, helados, tamales, pays, pasteles, postres… y sepa Dios que mas estoy olvidando, todo exquisito, se ha hecho con queso fabricado en nuestros lares y ¡no en Holanda! Desde no sabemos hace cuanto tiempo. Seguramente con sus honrosas excepciones porque existen distribuidores originales.

Este queso neerlandés proviene de la ciudad de Edam en la provincia de Holanda Septentrional.

Tengamos en cuenta que Yucatán salió alto en los costos de la corrupción, según reveló la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021 del Inegi. Así pues, la piratería ha sentado sus reales en nuestra tierra y en Chetumal y Belice.

De acuerdo a Adi Zeitelberger, el queso de bola Edam es un legado holandés de los tiempos del porfiriato. Barcos holandeses en busca del “oro verde“ naufragaron en las costas de Chetumal, Quintana Roo. En sus cargamentos habían quesos de bola Edam, y mantequilla fina en lata, entre otros. Así se extendió a todo Yucatán clandestinamente y es posible que gente de clase alta que viajaba a Europa, lo trajera también al estado como algo especial. Un “delicatessen”.

Autoría

¿Quién inventó el archifamoso queso relleno yucateco? Yo indagué durante años sin encontrar la respuesta. Cuando mi querido amigo que en paz descansa Juan Francisco Peón Ancona me dijo “eso si que no se sabe Isabelita”, maté mi pavo. Ojalá alguien supiera el cómo y el cuándo. Acostumbrada por años a comerlo, y a preparar queso relleno en la casa, desde hace largo tiempo vengo diciendo: “este queso de bola ya no es el mismo de antes”. La parafina era gruesa y dura, y su consistencia firme se desgranaba al meter la cuchara para escarbarlo, no salía en trozo y parejo como el de hoy.

La cooperativa láctea multinacional holandesa Friesland Campina ha detectado variedad pirata de queso de bola Edam Gallo Azul, entre los vendedores de la Península de Yucatán. Y están recabando evidencia para sus demandas y así proteger al consumidor. Es tan amplio el mercado de la piratería en Yucatán, Quintana Roo y Belice, que ha venido una comisión de investigación con varios directivos importantes de la empresa. El importador autorizado en México, John Baroudi Estefano, también ha hecho acto de presencia.

Todos ellos han podido constatar que Yucatán “es el bastión del queso de bola Gallo Azul holandés” por el alto consumo y la amplia variedad de usos gastronómicos y de repostería en el que se emplea, tal como menciono al inicio.

“En ningún país del mundo se le da tanto uso al queso de bola Edam como en Yucatán”, afirma Daniel Reitsma uno de los ejecutivos de la empresa aquí presente. ”La piratería en México es creciente y es muy mala”, continua. “Posiblemente Belice, México y Holanda recibirán nuestras demandas. Ya contratamos a los abogados más prestigiados y que están estudiando las evidencias y las denuncias. Ya está en manos del equipo legal este caso de piratería”.

La situación de la piratería es tan seria, que en julio próximo México y Estados Unidos unirán fuerzas para trabajar en una campaña contra la falsificación de productos. Esta actividad ilícita es una barrera para el crecimiento económico.

Hay que “apoyar la innovación al reducir o eliminar la falsificación de productos y el contenido pirateado en las cadenas de suministro”. Crear conciencia publica. Proteger la propiedad intelectual y la creatividad. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Uspto) serán los encargados de los gobiernos de ambos países para el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), ambos países retomaron el mecanismo en septiembre de 2021.

Mientras tanto nuestro adorado queso de bola Edam holandés, entre que se averigua si es falso o verdadero el que vamos a comprar, tendrá que ser revisado con cuidado y pagado según se sospeche si estamos siendo o no, víctimas de esta piratería rampante que nos ha invadido. De todas maneras, a seguir comiendo marquesitas, queso relleno, pastel y panes, tamales y ¡hasta quibis! de queso de bola entre otras delicias. En Yucatán, no podríamos ya vivir sin todos ellas.—Mérida, Yucatán

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora