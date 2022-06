Gabriela Soberanis: La sombra

Los seres humanos no nos conducimos exclusivamente por la razón.

La mente humana se divide en dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente.

La mente consciente constituye a penas el 5% de la información que rige nuestras vidas, mientras que los elementos que no pasan por nuestro consciente se encuentran en las profundidades del inconsciente, donde está el 95% de la información restante.

Esa información (miedos, traumas, creencias limitantes, heridas emocionales, etc.) está soterrada y, por tanto, la ignoramos, pero se expresa de forma involuntaria a través de pensamientos, sentimientos, actos y decisiones.

El inconsciente contiene impulsos y deseos que luchan por salir pero que no estamos dispuestos a reconocer y aceptar.

Carl J. Jung llamó “sombra” a esa zona donde está todo lo que no nos gusta admitir de nosotros mismos y que puede proyectarse en lo que vemos en otros, o en forma de sueños, chistes, olvido selectivo y actos fallidos (olvidar devolver una llamada porque no nos queremos comprometer con algo, decir sin querer una palabra de contenido sexual ante una persona que nos atrae, llamar a una persona por el nombre de otra, etc.).

Hoy vamos a hablar del arquetipo sombra y cómo conocerla.

Cuando algo te molesta, te irrita, te genera malestar o se convierte en una crítica de ti hacia el otro, lo que esto significa es que estás proyectando y viendo en la otra persona tu propia sombra.

La sombra, como hemos dichos antes, es aquella parte de ti que no te gusta y que tu mente rechaza y esconde, pero que te es fácil verlo en alguien más.

Veamos algunos ejemplos.

En virtud de que la sombra es todo aquello que negamos fervientemente en nosotros mismos, se nos dificulta ver cómo se manifiesta. Pero es muy sencillo.

Si tu ves irresponsabilidad en el otro, tendrás que preguntarte cómo se manifiesta la irresponsabilidad en ti.

Si desapruebas el comportamiento de alguien, pregúntate qué desapruebas de ti mismo.

Si crees que alguien es egoísta, pregúntate cómo eres egoísta tu. Si te sientes engañado, reflexiona cómo te engañas a ti o a otros. Si ves incongruencia en el de enfrente, pregúntate en dónde eres incongruente tu.

Por eso, la próxima vez que te caches criticando, emitiendo juicios, desaprobando, haciendo comparaciones, mira profundamente dentro de ti y no tengas duda que es tu sombra proyectándose sobre el mundo; eres tu condenando lo que no te gusta de ti.

Pregúntate: ¿Qué hay en la persona que está frente a mi que debo hacer consciente en mi? Porque es simple. No hay nada afuera. Lo que ves en el otro no es necesariamente lo que el otro es, pero sin duda, es mucho de quién eres tú.

El trabajo interior y el autoconocimiento son el medio para aprender a identificar nuestra sombra.

Es la forma en que podemos dejar de proyectarla en los demás y familiarizarnos con ella, sin censurarla, sepultarla o reprimirla.

Cuando integramos nuestra sombra le quitamos el poder que tiene sobre nosotros y somos capaces de vernos en nuestra totalidad, lo que nos permite adueñarnos de nuestra vida y aprender a responder de forma diferente a las situaciones que antes nos descontrolaban.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Aprendizaje continuo para una conciencia en expansión. Acompañamiento de vida