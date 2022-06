Rubí Alejandra Briceño Correa: Valor del presente

Imperfectos como somos por naturaleza, los seres humanos cometemos muchos errores en todas las etapas de nuestra vida.

Algunos de ellos nos desvían del camino que seguíamos y en ocasiones nos llevan a transitar por veredas tan angostas y complicadas, que obligan a aferrarse tanto a uno mismo hasta descubrir capacidades y fortalezas que ignorábamos que estaban ahí.

Otras equivocaciones y desaciertos nos mueven a reflexionar, modifican nuestras creencias y nos hacen cambiar, crecemos y evolucionamos a partir de las valiosas enseñanzas que nos dejan.

Conforme vamos haciéndonos mayores, somos más conscientes de esos que etiquetamos como errores, pero que bien pueden ser omisiones, decisiones fallidas a falta de contexto o experiencia, ignorancia o hasta acciones que en ese momento creímos correctas.

Y entonces solemos repasar una y otra vez lo que nos duele y nos hace sufrir, nos auto recriminamos, culpamos y flagelamos, sin siquiera percibir que justo en esa acción cometemos otro error.

En muchísimas personas, el origen de la culpa es haber dejado pasar momentos valiosos que no volverán, no haber disfrutado plenamente el presente, que ahora es pasado, y darnos cuenta de todo cuanto dejamos de vivir con seres muy queridos que se han adelantado, por ocupar la mente y el tiempo en preocupaciones de un futuro que no sabíamos que los dejaría atrás y tendríamos que enfrentar ya sin ellos aquí.

Y otra vez nos saturan la culpa y los lamentos, el querer regresar el tiempo; o nos perdemos en la angustia y la incertidumbre por lo que vendrá, por no saber qué sigue… y de nuevo se nos escapa el momento presente. Evadimos el hoy, el aquí y el ahora y todo lo que un día ofrece para disfrutar y vivir con los que están en nuestro entorno.

Incluso algunas veces nos asalta el temor de que el momento presente acabe pronto, ese miedo bloquea la capacidad de vivirlo con intensidad y en plena conciencia para lograr que deje huella profunda en la existencia de quienes participan en él y entonces sí, pueda pasar triunfante al banco de los recuerdos reutilizables, esos que darán sustento al alma y serán soporte cuando nos toque vivir momentos menos afortunados.— Mérida, Yucatán.

Psicóloga y periodista