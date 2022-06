Olegario M. Moguel Berna: Avanza la cuarta transformación

—Después de todo —decía don Polo Ricalde y Tejero entre sorbo y sorbo de un expreso cortado extraordinariamente caliente—, AMLO siempre ha presumido de ser ávido lector de la historia nacional. Es lógico que recurra al modelo empleado por uno de sus antecesores.

—¿Se refiere usted al padre Hidalgo, al benemérito… acaso al apóstol Madero? —preguntó Ángel Trinidad un tanto consternado por la comparación que él mismo hacía con aquellos personajes de la historia que marcaron cada una de las, a decir de AMLO, tres transformaciones de México previas a la suya.

—Bien te haría imitarlo leyendo la historia nacional —replicó don Polo—. Juárez y Madero, en efecto, fueron sus predecesores, mas el cura Hidalgo nunca lo fue. Ni cerca estuvo de la capital, menos de la Presidencia. Lo fusilaron cuando apenas arrancaba motores la chispa que encendió.

Don Polo había recibido minutos antes a Angel Trinidad en el café del norte de la ciudad que frecuentaba, donde leía en el Diario los resultados de las elecciones del pasado domingo en seis estados. No bien había concluido la lectura cuando su amigo entró en el establecimiento y, a manera de saludo, soltó:

—¡Vaya paliza que le dieron a la oposición!

—Buenos días, caballero —don Polo remarcó el saludo—. ¿Te parece que así fue?

—¡Y en qué forma! Ganar cuatro de seis estados abona grandemente a la cuenta cuatroteísta: tener veintidós de treinta y dos entidades, y la mayoría de los Congresos locales, eso sin contar las alcaldías y las mayorías en las cámaras federales, amén de la Presidencia de la República, no es poca cosa… y todo eso ¡en solo tres años!

—Demasiados, aunque te diré que...

—¡¿Tres años le parecen demasiados?! —Angel Trinidad no pudo contener la sorpresa—. A mí me parece una hazaña. Y que conste que soy apartidista.

Y aquí fue donde don Polo refirió a su amigo que AMLO ejecuta en pleno siglo XXI el modelo empleado por uno de sus antecesores.

—Me refiero —explicó— al modelo con que Plutarco Elías Calles aglutinó bajo un solo color, el del Partido Nacional Revolucionario, a tantos intereses que la revolución dejó dispersos por toda la geografía nacional. Lo hizo en aproximadamente cinco años, desde que asumió la presidencia en 1924 hasta que se fundó el PNR, en el 29.

—Ahí tiene usted. AMLO lo hizo en menos tiempo.

—Amigo mío, tú solo estás contando desde que asumió la presidencia, pero su movimiento lleva décadas fraguándose. Ejemplo de ello es que su equipo de trabajo cercano lo integran quienes lo acompañaron cuando gobernó la Ciudad de México, entre 2000 y 2006. No se le restan méritos al hecho de haber aglutinado en su movimiento (al que posteriormente bautizó con otro nombre) a tantos y tan variados personajes, algunos valiosos y otros muchos, impresentables, todos ellos bajo un común denominador.

—La figura de AMLO, quiere usted decir.

—No. La conveniencia y el interés de, por un lado, escalar posiciones que muchos jamás soñaron y, por otro, no perder privilegios y menos ser perseguidos. Cómo explicar sino así que ahora sean distinguidos diputados federales por Yucatán personajes como Mario Peraza y Carmen Navarrete.

—¿Y qué me dice de Alito? ¿Acaso es un dechado de virtudes?

—Dudo mucho que lo sea, es más, casi aseguraría que no, sobre todo después del reciente reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre compraventa de terrenos en Campeche. Aquí se publicó —dijo, poniendo la mano sobre el Diario.

Don Polo tomó un sorbo y prosiguió: “Un serio problema derivado de la polarización que vivimos en México es que hay un grupo social muy grande que cree que señalar a unos implica defender a otros. Tú, de inmediato, pensaste que al señalar a dos morenistas defendería al priísta. Aquellos que proclaman la tesis del maniqueísmo son los mismos que consideran que criticar a AMLO implica por default defender a su némesis, Calderón. Déjame decirte que no es así. Hace una semana, como motivo de su aniversario 97, el Diario se refirió al periodismo serio e independiente. Justamente en eso consiste: en investigar, señalar, denunciar y exhibir, cuando el caso lo amerite y haya documentación seria de respaldo, lo mismo a unos que a otros quienes ocupan posiciones de poder público, sin filias ni fobias y mucho menos colores. No es criticar a los que están en la mano derecha y apapachar a los que están en la izquierda, o viceversa.

—Volviendo al tema, don Polo —replicó Ángel Trinidad-. ¿No le parece avasallador el avance de Morena en el país?

—Estaría ciego si no lo viera. Claro que es así, claro que lo han hecho en poco tiempo, claro que han aglutinado demasiados intereses, claro que su líder tiene un enorme arrastre, claro que siguen aplicando las estrategias que tantos dividendos dejaron al PRI durante 70 años —el discuro de primero los pobres, apoyo a la base de la sociedad, atender a los que menos tienen—… y, por supuesto, claro que están llevando a efecto la cuarta transformación.

—¡Lo ve! ¡Yo se lo decía! La 4T va… y conste que soy apartidista —precisó de nuevo—. Después de Hidalgo, Juárez y Madero, estamos viendo historia con la cuarta transformación del país.

Don Polo emitió una sonrisa no sin cierta conmiseración y, con parsimonia, sonrío antes de exclamar. “No a esa cuarta transformación me refiero… Yo hablo de la que ha experimentado el partido que fundó Calles en el 29. No olvides que de eso hablábamos”.

—Pero…

—Me explico. Primera transformación: aglutinar los intereses dispersos por la Revolución, unir a los enconados bajo unas mismas siglas y tratar de llevar al terreno de la política lo que hasta entonces se resolvía con disparos de máuser. Segunda transformación: el general Cárdenas entendió que, a medida que el país se alejaba de los años revolucionarios, éstos iban perdiendo empuje y el argumento de unificación se empezaba a debilitar. ¿Qué hacer? Agrupar a obreros y campesinos bajo el manto benévolo de la revolución y al mismo tiempo continuar la obra partidista de Calles pero borrando la paternidad del sonorense, que a esas alturas estaba en el exilio. Por lo tanto, era el momento justo para rebautizar al niño, y qué mejor apelativo que el de Partido de la Revolución Mexicana, pues nada más mexicano e institucional que la “madre” Revolución. Tercera transformación: Manuel Ávila Camacho, un militar, entendió que el tiempo de los uniformados en el poder había llegado a su fin. Era momento de dar paso a los civiles, a “los licenciados”, como les llamaban. Cuando su sucesor, Miguel Alemán, fue electo, el partido tuvo su tercera transformación, ahora subrayando que aquella revolución cada vez más lejana no había heredado al país el zumbido de las balas sino una organización institucionalizada, si bien no de la nación, sí del partido que se arrogaba tal herencia.

Hizo una pausa, bebió el poso del café y remató: “Así que, mi querido Angel Trinidad, asistimos hoy a la cuarta transformación del partido que fundó Calles el 4 de marzo de 1929. Y no es otra cosa que lo mismo que aconteció en tiempos de Cárdenas y de Alemán: simplemente un cambio de membrete”.— Mérida, Yucatán.

