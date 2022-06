Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello Lo que es positivo de decir “Yo”

Tengo la fortuna de tener, amigos que hablan sobre cómo crecer emocionalmente ante las caídas y como saber levantarse. Voy a mencionar a tres, los cuales me hacen reflexionar sobre la vida; una excelente contadora, un expresidente de nuestro IMCP, y un gran amigo de FCA de la Uady. Los tres dan cursos sobre superación personal lo que tanta falta hace en la actualidad. Y más como se está ahora.

El maestro de la Uady dio una interesante platica sobre la Autoestima. Hay varios tipos de autoestima, pero me voy a permitir hablar de tres: 1.- La autoestima baja que es causante de una depresión en las personas 2.- La mediana que sólo hace que los que la padecen sufran de pereza al no querer salir de su zona de confort lo cual es muy peligrosa porque no se superan 3.- El alta que puede llevarnos a ser una persona egoísta y engreída.

La contadora, también gran intelectual, habla sobre los vampiros energéticos que son las personas quienes nos roban la energía con sus problemas sin aceptar consejos; si los podemos ayudar a resolver adelante, sin embargo, siempre hablan de lo mismo y quieren que los apoyemos, pero nunca cambian, a pesar de los consejos.

El expresidente de nuestro IMCP menciona en su libro: “Despertar” que hay que tener conciencia de la vida y nos invita a recorrer un mundo nuevo en donde descubriremos de forma cabal e integra por qué eres y actuas de cierto modo y concluye que ese mundo nuevo eres “Tú”. Nuestros miedos, sentimientos, emociones, estados de ánimo y entre sus ultimas conclusiones nos dice que hay que ver cómo somos con el corazón. Todas son grandes aportaciones de mis amigos y mis amigas.

Tomando como base dichas platicas me pregunto si será que nos programan desde el vientre de nuestra Madre. Podría ser, pero estoy seguro que podemos cambiar nuestra forma de ser rompiendo viejos esquemas. Siempre se ha dicho que no debemos ser un yo, siempre “yo y solo yo.

Considero que cuando se reza es una plática consigo mismo. Hay que platicar con su “yo”; de esa manera podemos conocer nuestro interior sin engañarnos, de lo contrario no podemos cambiar y no sabremos el cómo somos. Hay una gran brecha entre lo que decimos y hacemos. Cómo podemos servir a la sociedad si no sabemos cómo soy “yo”. Me preocupa cómo están programando a los jóvenes en un sentido negativo, eso es lo que les interesa a muchos actores del mundo, que los jóvenes no tengan educacion pues es la manera de controlarlos para sus intenciones. Cuiden a sus jóvenes. El “yo” es conocernos interiormente y así cambiar.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab