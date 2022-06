Edgardo Arredondo Gómez: ¿Nocivo para la salud?

Tener excusa no es lo mismo que tener justificación —María Oruña

Aunque nunca lo he experimentado, porque no he viajado en avión en un vuelo de más de cuatro horas, numerosos conocidos entre amigos y parientes que lo han hecho me han contado del llamado trastorno del “jet lag”, o desfase horario, que suele ser temporal, para adaptarse a las fases de vigilia y sueño.

En algunas personas se ha reportado fatiga diurna, dificultad para la concentración, modificación de hábitos intestinales, cierto malestar general y fluctuaciones del estado de ánimo, pero estos síntomas tienden a ser pasajeros y la intensidad está relacionada con el mayor número de husos horarios recorridos. Por lo general no llega realmente a representar un problema grave de salud que ponga en riesgo la vida del paciente.

La explicación científicamente aceptada, y por antaño reconocida, está en relación con el llamado ciclo circadiano, período natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en 24 horas.

Los ritmos circadianos se ven modificados principalmente por la luz y la oscuridad, están controlados por un área pequeña en el medio del encéfalo, las hormonas y los neurotransmisores juegan un rol importante.

“El empleo del horario de verano ha traído un grave daño a la salud que no justifica la importancia del ahorro económico”. Palabras más, palabras menos, el señor presidente dijo lo anterior fundamentado en una supuesta investigación efectuada por la Secretaría de Salud.

El Dr. Jorge Alcocer, titular de la dependencia, dijo enfático: “Algunos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de infartos cardíacos, especialmente en la primera semana después de ser implementado, además de que aumentan la depresión e ideas suicidas”.

Y aquí habría que empezar por analizar ¿cuáles trastornos, en qué pacientes? Llevamos más de un cuarto de siglo con esta estrategia, en verdad no tengo memoria de ninguna persona cuya salud se haya visto comprometida seriamente por el cambio de horario.

La adaptación dura si acaso 72 horas, los estragos han ido desde no ver una hora a Chabelo los domingos, perder un vuelo, llegar tarde a un evento, mover las manecillas del reloj, algún novio atrasado en su boda, pero nada más grave.

Que suele ser un fastidio…, eso sí, renegamos: “¡me quitaron una hora de sueño!”, “no terminé de dormir”, “está muy obscuro cuando me levanto” y un largo etcétera, que, lo cierto al caso a la semana nadie se acuerda.

De acuerdo con José Manuel Enciso Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM), en el país ocurren entre 250 mil y 280 mil infartos al año, cada hora ocurren 32: un infarto cada dos minutos, estos provocan cerca de 80 mil muertes al año, la tercera parte fallecen antes de llegar al hospital, más de la mitad en el hogar.

Intentemos hacer una estimación en un período de cinco años, quitemos los dos recientes por el sesgo de la pandemia; obtendríamos aproximadamente un millón 250 mil a un millón 400 mil infartados, con unas 400 mil muertes.

Tendríamos que empezar por separar a los que ocurrieron específicamente durante la primera semana (por lo general es la de abril) de los restantes, para entonces hacer un estudio comparativo y determinar si en verdad es mayor y de estos casos cuántos derivaron en fallecimientos y explorar variables más serias como: obesidad, diabetes, tabaquismo e hipertensión, para inferir si puede el cambio de horario ser una variante válida.

Esto sería solo haciendo un corte en un periodo de unos cinco años, ahora intentemos traspolarlo a 26 años, la cifra de millones de casos a revisar se pierde en el infinito, como seguro está la mayoría de los expedientes que se depuran cada cinco años en las instituciones. Entonces alguien podría decir tomemos una muestra aleatoria, a lo cual habría, aun así, que hacerlo dentro de un enorme universo de enfermos.

En relación con los tan mentados aumentos en los índices de depresión y el suicidio, la explicación dada para algunos países nórdicos es que las pocas horas con luz solar hace que exista mayor depresión, como ocurre en Suecia, Noruega o Dinamarca y de aquí la explicación de los altos índices de suicidios, ante lo cual basta ver lo que ocurre en Yucatán, donde lo que más nos sobra es luz solar y desafortunadamente somos una de las entidades con mayor índice de suicidios.

Pero si esto último fuera en verdad una variable a considerar, así como en el caso de las enfermedades cardíacas, analizar las otras variables de depresión. Para empezar, definir si se trata de depresiones endógenas (causas orgánicas), exógenas derivadas de factores externos, ambientales, emocionales o mixtas. De la misma manera, determinar si entre los 15 de cada 100 mexicanos que la padecen y que desembocan en la mayoría de 6 de cada 100 mil mexicanos en promedio al año que se quitan la vida, si esta modificación en el horario de verano es de relevancia.

Como podrá verse, no es nada sencillo tratar de hacer un estudio retrospectivo para darle valor al cambio de horario para considerarla como una variable. Hacer un estudio prospectivo, doble comparativo que tiene una mayor solvencia desde el punto de vista de la investigación, es impensable para un gobierno que tiene prisa en hacer las cosas.

De tal manera que, escuchar al señor presidente decir que encargó un estudio a la Secretaría de Salud y luego al Dr. Jorge Alcocer señalando que hay estudios que demuestran los graves efectos de salud por el cambio de horario, sin siquiera mostrar el trabajo, su metodología y las fuentes de investigación, no deja de ser lamentable y, hay que ser enfáticos tiene un tufo de complicidad, cuando es bien conocido el poco apego que llega casi a desprecio de la 4T por la Ciencia y la Investigación, pero además una vez más: el papel de triste comparsa del secretario de salud.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor