Erica Millet Corona: Polémica designación

Una de las principales fortalezas en el equipo de Michelle Fridman en la Sefotur es sin duda Raúl Paz Noriega.

El funcionario con más de 18 años de experiencia en el servicio público estatal es apreciado y respetado por el gremio turístico del estado. Se le reconoce por su don de gentes, su carácter conciliador y larga trayectoria que le ha dado un conocimiento profundo del sector turístico y cuenta con relaciones importantes en lo nacional y lo internacional.

El pasado 19 de mayo, según nos enteramos a través de las páginas del Diario, se llevó al cabo la asamblea del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones de Yucatán (Fideture) que tenía como único punto en el orden del día la elección del nuevo director general de dicho fideicomiso.

El gobierno del Estado presentó a los integrantes de la asamblea, compuesta por seis representantes del sector gubernamental y seis de la iniciativa privada, una terna de candidatos en la que además de Raúl Paz Noriega se encontraban el ex secretario de Turismo de Zacatecas Eduardo Yarto Aponte y la ex subsecretaria de Promoción Turística de la misma entidad Gabriela Ibarra González. ¿Dos exfuncionarios zacatecanos en la misma terna? Sí.

Definitivamente, este acontecimiento debe ser analizado por varias razones: la primera y más importante de todas es la filtración del hecho que Yarto Aponte fue, durante su gestión como secretario de Turismo de Zacatecas, cliente de Eme Media, empresa dedicada a la Comunicación Estratégica propiedad de Michelle Fridman y su designación estaría representando un pago de favores: un nuevo conflicto de intereses en la gestión de la secretaria.

El que Gabriela Ibarra haya estado en la terna, habiendo sido hasta el final de la administración de Eduardo Yarto su subsecretaria, sólo confirma el interés en la designación de su exjefe y deja muy en claro que tanto ella como Paz Noriega, fueron nombres agregados a la terna para cumplir con una formalidad.

Fuentes del sector hotelero quienes participaron en el pasado Tianguis Turístico de México celebrado en Acapulco, tan solo algunos días después de la asamblea de Fideture, nos comentan que Yarto Aponte se encontraba ya entonces repartiendo tarjetas de presentación con teléfonos y dirección de correo electrónico oficiales, ostentándose como CEO del fideicomiso, tal como pudimos también leer en estas páginas.

Esto a mi juicio, es un indicador de que su designación era una decisión tomada que requería formalizarse antes del evento turístico para que él pudiera figurar ya oficialmente como director.

Se comprueba una vez más que los consejos existentes en el gobierno del Estado son meramente un accesorio en el que los representantes del sector privado y las organizaciones no gubernamentales son utilizados para validar decisiones sobre las cuales su opinión no pesa en absoluto.

En esta ocasión, no hubo ni siquiera la intención de cabildear previamente para lograr convencer a los empresarios del sector turístico con argumentos.

La decisión se dividió entonces entre las seis sillas representantes del gobierno y las otras seis pertenecientes a representantes del sector empresarial (Coparmex, Canaco Servytur, AMHY, ASUR, Cetur y el representante de Hoteles Gran Turismo) que consideraban a Raúl Paz Noriega como la mejor opción para ocupar el cargo. Era un empate. La designación tuvo que decidirse con el voto de calidad del representante del gobernador, Álvaro Juanes Laviada, generando suspicacia y malestar entre los empresarios.

Bochornoso resulta que las diferentes áreas del gobierno que participan en este y otros organismos similares, casi siempre sin la presencia de sus titulares, no tomen en serio el papel que desempeñan como parte de las asambleas. No se cuestiona, no se sopesan las propuestas; en la mayoría de los casos se dan cheques en blanco al área responsable, sin demasiado interés en el tema a tratar y limitando su participación a una diligencia más de las muchas por palomear en sus agendas. Esto está tan normalizado, que incluso estas observaciones se sienten utópicas e ingenuas, pero en estricto sentido, la tarea del análisis y el contrapeso, simplemente no se hace.

Por otro lado, no tengo nada en contra de la participación de talento nacional o extranjero en los equipos de trabajo; estoy de acuerdo con sumar visiones y enriquecer a través de la diversidad las formas de hacer las cosas, pero a tan sólo dos años de concluir la administración estatal, un perfil empapado del conocimiento necesario para la activación expedita y necesaria del CIC, tomando en cuenta el contexto postpandémico, abonaría más por su conocimiento profundo del destino y ahorraría el tiempo que la curva de aprendizaje de quien viene de fuera representa.

Este, como muchos otros ejemplos que podemos encontrar en la Sefotur, pone en evidencia el descrédito al talento y la experiencia de quienes desde Yucatán han logrado importantes avances en el sector durante los últimos 20 años y peor aún, deja al descubierto que se privilegian los intereses particulares por sobre la operatividad y el avance.

Es una pena que el carisma y el talento de Raúl Paz Noriega pesen menos que los intereses de la secretaria Fridman quien, dicho sea de paso, no deja de asombrarnos por su poder de convencimiento e inagotable capacidad de influir en las decisiones del gobernador y todo su equipo de trabajo, aunque pensándolo mejor, tal vez más que persuasión es todo parte de una estrategia con objetivos concretos, que se encuentran lejos del ojo público.— Mérida, Yucatán

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado