Plaza Grande: Pronóstico de lluvia... de reclamos a Michelle Fridman por una designación

Que no le eche salsa a sus tacos... sugiere el PAN

Cuando apenas lleva unos meses como regidora en Mérida, la expriista Celia Rivas Rodríguez ya tiene en la mira, de nuevo, una diputación local. Según fuentes vinculadas con las negociaciones electorales hacia 2024, la expresidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado aspira a obtener la candidatura del PAN a la diputación local por el Distrito VII, que ganó en 2015 cuando militaba en el PRI.

Su argumento, nos dicen, es que ella conoce muy bien esa demarcación y garantiza buenos resultados. Incluso, se adjudica en buena parte los números que favorecieron a Dafne López Osorio, actual diputada en esa jurisdicción, con sede en Mérida.

Algunos sectores de Acción Nacional no coinciden con sus puntos de vista, que califican de optimistas y sobrevalorados, y consideran que su imagen en una campaña sería más bien un lastre para el PAN, como lo fue su forzada inclusión en la planilla que encabezó Renán Barrera Concha en la elección municipal de 2021. Al alcalde, por cierto, ni siquiera le consultaron en aquella ocasión.

Se olvidan de los "héroes de la salud"



Hace unas semanas les llamaban, efusivamente, héroes de la salud. Hoy parecen olvidados. En efecto, a diferencia de lo que sucedió en otros estados del país, donde los gobiernos locales reconocieron al personal de salud con motivo del Día Internacional de la Enfermería, en Yucatán pasó inadvertida esa efeméride, el 12 de mayo.

Y, por supuesto, no faltaron las muestras de malestar del personal, que se quedó esperando al menos una ceremonia o algún reconocimiento de la Secretaría de Salud, que encabeza Mauricio Sauri Vivas. Según trascendió, fue el propio Sauri Vivas quien dispuso la inexplicable falta de al menos un agradecimiento para estas trabajadoras y trabajadores, que, como todo el personal médico, en más de dos años han desplegado esfuerzos contra la pandemia de Covid-19.

En otros estados, las autoridades presidieron festejos. En Yucatán así se hacía en años anteriores. ¿Por qué la omisión de ahora?

Empresarios yucatecos cuestionan interés de Michelle Fridman

El sector empresarial, ahora no solo del ramo turístico, mantiene su oposición al nombramiento del ex secretario de Turismo del gobierno de Zacatecas Eduardo Yarto Aponte como nuevo director general del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) y advierte “que este asunto no ha acabado”.

Nos comentan que grupos empresariales continúan en pláticas con el gobierno del Estado para hallar una mejor solución a esta diferencia de criterios, muy marcada entre el sector privado turístico y los funcionarios del gobierno que apoyaron la propuesta de la titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, a favor de Yarto Aponte como director del organismo turístico.

La oposición al nombramiento es porque cuando fue secretario de turismo de Zacatecas contrató a la empresa Eme Media, propiedad de Michelle Fridman, para que manejara la publicidad y relaciones públicas de la dependencia, por lo que los empresarios turísticos yucatecos consideran que este nombramiento es un pago de favores y hay conflicto de intereses.

Una imposición irresistible

Aparentemente, a toda costa Michelle Fridman quería devolver el favor al ex secretario de Turismo del gobierno de Zacatecas porque, nos comentan, en la terna que propuso para la elección del nuevo director del Fideture incluyó a Yarto Aponte y a la subsecretaria de Promoción Turística de la misma secretaría de Turismo de Zacatecas, Gabriela Ibarra, de quien Yarto era jefe.

O sea, el plan de “Mich” era que, si no quedaba como director el ex secretario, quedaría su subsecretaria. Muy difícil fue la competencia para el economista y especialista en estadísticas Raúl Paz Noriega, quien no gozó de las preferencias de la funcionaria. Parece que la imposición de “Mich” es irreversible, pues nos comentan que Eduardo Yarto ya entró en funciones y ocupa su oficina en el Centro Internacional de Congresos de Mérida desde hace dos semanas.

''Huacho'' apuesta por ''la tercera es la vencida''

El superdelegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ha entrado a la fase más intensa de difusión de todos los programas sociales que se aplican en el Estado, lo que es indicio de que va rumbo a la candidatura al Poder Ejecutivo estatal por Morena. Sería su tercera oportunidad de competir por la gubernatura: una vez compitió por su anterior partido, el PAN, y luego como morenista, donde milita en la actualidad.

“Huacho” Díaz ha estado cerca de ganar la gubernatura en las dos ocasiones en que ha participado. Los eventos que encabeza en su calidad de súperdelegado son muy concurridos por el interés de recibir un apoyo económico directo. Incluso, ya creó su propia “mañanera” en Facebook Live, donde informa de todos los programas, responde dudas y resuelve pequeños problemas.

El lunes 30 de mayo pasado realizó su segunda “mañanera”, con una audiencia de más de 1,000 personas conectadas y una reproducción de su vídeo de más de 27,100 vistas. ¿La tercera será la vencida para “Huacho”?