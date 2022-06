Mario Maldonado Espinosa: Amor a la vida

Dedicado a todos esos jóvenes llenos de ilusión…

Los vi llegando temprano al Congreso del Estado, todos ellos jóvenes alegres cargados de ilusiones, muchos de ellos era la primera vez que entraban al Poder Legislativo, estaban muy entusiasmados; poco a poco se fue llenando la sala de estudiantes cuya edad oscilaba entre 15 a 17 años para participar en una importante conferencia cuyo tema y materia es poco abordada “El internet en el marco de la problemática del suicidio”, misma que fue convocada por la presidenta de la Comisión de Salud la diputada, Dafne López Osorio.

Los alumnos venían del Colegio de Estudios de Científicos y Tecnológicos de Estado de Yucatán (Cecytey), encabezados por la QFB Carlota Storney Montalvo, así como alumnos del Cobay. Muy interesante y oportuno el tema impartido por el maestro Francisco Chan Chan, especialista en internet y el enfoque se le dio para atender un problema que se da entre los jóvenes al que hoy en día se suma otro factor importante como es la utilización del internet, las plataformas y redes sociales.

Este tipo de conferencias y acercamiento en los jóvenes son importantes y necesarias, pero tiene mayor relevancia cuando son las propias jovencitas y jóvenes —quienes son los protagonistas— al ser ellos mismos que expusieron sus emociones, sentimientos, qué es lo que ellos ven, saben y cómo los medios tecnológicos influyen hoy en día en su vida.

Una joven estadounidense, a su corta edad, Brandy Vela decidió quitarse la vida ante la mirada de su familia, esto fue en diciembre de 2016, luego de ser víctima incesable de “bullying” a través de las redes sociales. A pesar de la tragedia que enlutaba a la familia, insólitamente los ataques y el acoso en contra de la chica no parecían cesar.

El problema no es solo en ese vecino país, el problema está aquí y se da sobre todo en los varones de corta edad. Luego entonces el internet influye mucho en los jóvenes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.

Hoy en día las personas muestran mayor predilección por dispositivos móviles para acceder a las redes sociales (93.1% de las líneas móviles). Whatsapp y Facebook lideran; el 95% de las personas que utilizan internet cuentan con al menos una plataforma de red social; los usuarios pasan el 31% de su tiempo de conexión en una red social, son 8 horas 30 minutos el tiempo promedio diario conectado en internet.

Se ha acuñado el tema del cibersuicidio a la acción de quitarse la vida motivada por la influencia entre otras cosas por foros de chat y páginas de internet.

La violencia digital es el primer paso de la tragedia del suicidio. La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres en internet o ciberacoso se da entre particulares en las redes sociales. Urge entonces mejorar el contenido, velar por la seguridad personal en internet, promover la salud mental, que existan alertas por parte de las plataformas y redes sociales y redes de apoyo.

Urge trabajar en forma preventiva. Una ley o una reforma solo será una herramienta más. Una de las alumnas manifestó haber pensado en quitarse la vida porque se sentía triste “todavía no lo he hecho y no lo haré” —dijo— Allí es preciso que todos sociedad, familia, autoridades, escuelas, religiones debemos prender alarmas. Solo en una semana se dieron más de 10 suicidios en Yucatán en este 2022, esto es grave y seguirá así mientras no hay una estrategia integral y entre todos para abordarlo de una vez por todas.

“Abonemos a una cultura de amor a la vida” dijo la diputada con mucha esperanza. Que continúen estos esfuerzos: una sociedad necesita de su juventud.—Mérida, Yucatán

