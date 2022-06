Plaza Grande: cala en equipo de Liborio Vidal Aguilar un fuerte rumor

Se renueva la promoción con ''Yo chiflé a Mich''

La sonora rechifla para la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, en el concierto sabatino de Flans y Pandora en Mérida hizo recordar un incidente similar que sufrió el 20 de febrero de 2010 –en sábado también– la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en una función de boxeo.

En esa ocasión, poco antes del inicio de la pelea por el campeonato mundial de peso pluma entre Gustavo “Guty” Espadas hijo y el dominicano Elio Rojas, Ivonne Ortega subió al entarimado y fue recibida por una estruendosa rechifla y gritos de “¡Fuera, fuera, fuera!” de casi 8,000 espectadores.

Michelle Fridman no se quedó atrás, pues recibió abucheos y silbidos cuando Isabel Lascuráin –integrante de Pandora– la presentó como una persona que quiere mucho a Yucatán y trabaja por esta tierra aunque no sea oriunda de la entidad. No había terminado de hablar la cantante cuando la secretaria se levantaba de su asiento para agradecer el gesto, pero ni siquiera terminó de incorporarse al darse cuenta de la reacción del público. No faltó quien preguntara si habrá camisetas conmemorativas de ese incidente, como las que se hicieron después del abucheo a la exgobernadora con la frase “Yo chiflé a Ibom”. Varios asistentes al concierto de Pandora y Flans dijeron que fue tan estruendosa la rechifla que sintieron “pena ajena”.

Resultó un mejor ''secre''

Raúl Alejandro Paz Noriega, secretario técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, lejos de mostrar molestia contra su jefa Michelle Fridman Hirsch porque lo cambió por el ex secretario de Turismo del gobierno de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte, para dirigir el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones de Yucatán (Fideture), se vio muy contento, colaborador e institucional durante la presentación del programa gastronómico “365 sabores en Yucatán”.

Apoyó a Michelle Fridman en el evento y la acompañó durante el recorrido en el Museo Gastronómico de Yucatán. A lo mejor es más útil Paz Noriega como asesor de la “Mich” que administrando los centros de congresos y el dinero que aportan los empresarios turísticos vía impuestos. ¿Sería esta “traición” al yucateco una de las causas del masivo abucheo contra la titular de Sefotur en el concierto de Pandora y Flans el sábado pasado?

Podría ser la buena de ''Huacho''

La visita del sábado pasado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una de las corcholatas presidenciales que destapó López Obrador para la elección de 2024, parece mostrar la preferencia de la 4T por el súper delegado Joaquín Díaz Mena como potencial aspirante, por tercera ocasión, a la gubernatura del Estado, aunque en este año tiene mayor fortaleza política y dinero público a su disposición.

Se vio claramente la cargada de Adán Augusto hacia “Huacho” Díaz porque lo mantuvo cerca de él, platicó más con él que con otros y permitió que el súper delegado lo acompañara y se sentara a la diestra del gobernador Mauricio Vila en reunión privada.

Vila Dosal y Adán Augusto prefirieron tener cerca a “Huacho” que a la senadora Verónica Camino Farjat, que también estuvo en todos los encuentros del secretario de Gobernación, pero de lejitos. La maestra Camino Farjat ya tuvo su oportunidad y perdió la alcaldía de Mérida. El otro aspirante, Rogerio Castro, de plano estuvo lejos del gobernador y del secretario de Gobernación. Pero como dijo Adán Augusto en el mitin de Toluca: “Los tiempos del señor son perfectos”, es decir, se hará lo que diga AMLO.

Clara "dictadura"

El “fuego amigo” en Morena entre los llamados fundadores y los “chapulines” que brincan del PRI y el PAN al partido en el poder empezó a subir de tono en la cuenta de Facebook del líder de izquierda Jesús Solís Alpuche, porque difundió un vídeo donde ciudadanos se quejan contra “Huacho” Díaz, a quien se menciona como posible candidato a la gubernatura en 2024, de que no ha hecho nada por su pueblo natal, San Felipe, durante toda su carrera política.

Además, pide a los morenistas yucatecos que rechacen a traidores y corruptos de Motul, entre los que se ve a ex militantes del PRI, porque no representan al partido ni son garantía de la transformación que impulsa la 4T, no representan a los morenistas y sólo buscan beneficios propios. Lo mismo criticó a Mario Delgado y Citlalli Hernández porque en la convocatoria de renovación de dirigentes estatales, nacionales y consejeros no están incluidos ellos dos, es decir, se mantendrán como presidente y secretaria general nacional. O sea, los morenistas ya palpan la dictadura política en su partido.

Cala un fuerte rumor

Tal parece que en el círculo de Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación del gobierno del Estado, ya comenzó a calar la versión de que el vallisoletano no será candidato a la gubernatura –al menos por el PAN– y tendrá que “resignarse” a la probabilidad de ser postulado nada menos que a una senaduría.

Incluso, fuentes vinculadas a ese círculo nos aseguran que el propio Vidal Aguilar comunicó esa situación a sus colaboradores más cercanos, dos de los cuales habrían renunciado ya a sus cargos en la Segey: Alfredo Cárdenas Palomo, su asistente personal, y Alfonso Álvarez Arceo, quien se desempeñaba como jefe del despacho del secretario. Ambos estaban ligados al expriista y expevemista desde años atrás.

Su apuesta, por el género

Las cosas no terminan con la salida de colaboradores de Liborio Vidal. Nuestros informantes dicen que al trascender la nueva posición del secretario de Educación de inmediato salió a escena su excompañera de partido Verónica Farjat Sánchez, quien se puso en contacto con el exdiputado William Sosa Altamira y otras personas afines a Vidal Aguilar para proponerles que apoyen a su hija Verónica Camino Farjat para que obtenga la candidatura al gobierno del Estado, pero por Morena.

La madre de “Mocita”, como se conoce a la senadora que ahora milita en el partido guinda, apuesta a que la postulación tenga que ser para una mujer, porque es la única forma en que podría competir quien fue candidata perdedora a la alcaldía de Mérida en 2021. Nos comentan que sus gestiones no han hallado gran eco.

Demandan a AMLO cumplir su promesa

Trabajadores del sistema Conalep de Yucatán colocaron una gran manta a las puertas del plantel del fraccionamiento Del Parque con la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigen: ¡Presidente, cumple tu promesa de basificación! Ya hace un buen rato que hay esta demanda, pero nadie les hace caso.

Hoy, los funcionarios federales de la 4T que trabajan en Yucatán tienen otra misión más importante: dar recursos a carretadas a los posibles votantes para el 2024, promocionar su imagen para cargos de elección popular y enaltecer la figura de AMLO. Basta echar un vistazo a las redes sociales de los funcionarios de la 4T y políticos de Morena dirigiendo mensajes a grandes tumultos de personas, aun con el riesgo del Covid-19.