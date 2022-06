Filiberto Pinelo Sansores: El efecto “Alito”

Cuando más oxígeno necesitaba la coalición Va por México, integrada por el Prian, para enfrentar el voto ciudadano este 5 de junio en seis estados de la república, ¡zas!, que salta al centro de la escena una brillante exhibición de corrupción, vulgaridad y cretinismo de uno de sus más preclaros socios, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, enriquecido ex gobernador de Campeche, célebre por sus desplantes, su vulgaridad, su agresividad y su ausencia de escrúpulos quien, precisamente, fue llevado a los altares de su partido por estas “virtudes”, que son la esencia misma de la forma de pensar de muchos de sus miembros, lo que corroboran cuando dicen que se deslindan al mismo tiempo que lo justifican.

No es el modo como debe callarse a los periodistas el único tema que este fiel representante de la cultura priista toca en los diálogos que le fueron grabados. Otros varios que abordó exhiben la que es forma de ser de todos quienes aprendieron las mañas del viejo partido y no pueden dejar de practicarlas, donde quiera que estén, aunque simulen que se corrigieron.

“Alito”, que se disfraza de persona decente cuando habla en público, pero actúa como gamberro cuando cree que nadie lo ve o lo escucha dio, involuntariamente, a conocer varias manifestaciones de la podredumbre en que se desenvuelve la vida de quienes abrevan en la misma subcultura donde se revuelca.

Dichos audios son una exposición muy clara de las terribles lacras de una política que la sociedad condena. Nunca antes ésta tuvo a su alcance un material de tanto peso para terminar de hundir a un partido al que una parte de ella concedía el beneficio de la duda y arrastrar en su caída a sus estrechos socios de la coalición, que han cerrado los ojos, de manera cínica, ante tal exhibición, y en lugar de deslindarse lo están apoyando.

A continuación, la transcripción de cuatro de los audios.

En el primero, “Alito” le pide informes y le da instrucciones a un operador que tienen la tarea de pagarle al publicista español Antonio Solá, especialista en guerra sucia, 5 millones de dólares, mediante lavado de dinero.

“¿Qué otra cosa tienes ahí?”, le pregunta. “Solá, ya tiene la mitad”, le contesta. “¿Cuánto le pagaste?”, pregunta de nuevo. “2.5 en dólares puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque, por los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche”, responde su subordinado. “Okey, luego vas a resolver Campeche, que hacen falta 4 más, tú le das 2 y luego…”, le ordena. “Ya le di 2 y me está prestando Pedro otros 4, para los 6…”, finaliza.

El segundo es una muestra del derroche de recursos del erario en frivolidades. En él se le escucha hablando con su cirujano plástico: “Y ¿qué otra cosa me puedes hacer mi doc?. Tú déjame 2040, ching..., ¿verdad?”. El doc responde: “En los párpados, ya no se puede, yo digo que empezar con un estimulante”. “Pónmelo”, le ordena “Alito”. “Necesito que vengas cada mes si puedes”, le pide el especialista. “Sí puedo, tú me dices, yo vengo una vez cada mes, a partir de hoy”, responde. Y, enseguida le da un giro a la plática: “Oye, me debes lo de Campeche. Tú dices con quienes quieres ir, cuatro, cinco, yo te pongo mi avión. Vas, llegan, te la vas a pasar de hue.... Tengo un depa allá. Me dices: “’Alito’, voy con cuatro personas, cinco personas”, yo te voy a arreglar todo, tú no te preocupes, te la vas a pasar increíble”, concluye.

En el tercero, “Alito” muestra la colusión de empresarios todopoderosos con partidos que defienden sus intereses, al mismo tiempo que los extorsionan.

“¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis que nos dijo ese cab...?”, le pregunta a un interlocutor. “2,000”, responde éste. “6,000”, lo corrige. “Tiene en Asia, tiene en China, tiene en África. Imagínate güey. Oye, y que te dé 35 millones de pesos. Él me dijo: ‘hay 12 diputados de Michoacán que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé en un mes de campaña?. Uno o dos millones, dos millones —me dijo— son 24’. Eso sí, se los dio en chin... Pero ese hijo de su rep… mad..., es para que les dé 300. No estuvo mal”.

Y en el cuarto, muestra el ningún respeto que les tiene a los periodistas. “Yo siempre lo he dicho, el hiju... que se pase de ver..., una verg..., ver... salvaje. Y nada más te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”.

Todo un escaparate de acciones y expresiones canallescas que retratan de cuerpo entero al personaje es lo que se muestra en esos audios demoledores de cualquier concepto bonachón que se pudiera tener de este político cavernario.

Su voz y su estilo son irrepetibles, inconfundibles, pero, cínicamente, niega ser él quien los protagoniza. Quienquiera que los escucha que no sea del cerrado grupo de sus cómplices, tiene que concluir que es él y no otro quien habla. Sin embargo, por donde quiera que se para, repite que los audios “son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas, a fin de componer frases y conversaciones que no existieron”. Esto es, dice que sí es su voz y sí son las de sus interlocutores las que se oyen, pero que alguien acomodó las palabras de una manera tal que produjo el resultado que se escucha.

Mientras más días pasan y más gente conoce los audios mayor es el repudio que suscitan. Y ese rechazo está contaminando, gravemente, de insinceridad e hipocresía el mensaje que la citada coalición manda a los electores, por la visión que engendra en éstos de ser un grupo cuyos miembros se tapan entre sí sus fechorías.

Es inútil que los coaligados metan la cabeza bajo tierra esperando que el balconeo de “Alito” no surta efecto. Muchos de quienes votarán están siendo impactados por los diálogos del ex gobernador campechano y la falta de deslinde de sus socios, Marko Cortés y Jesús Zambrano, que al no hacerlo envían a los ciudadanos un mal mensaje cuyos efectos se expresarán en las urnas. —Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa