Roger González Herrera: La política siempre se relaciona con todos

Todavía hay un gran número de personas que se autodenominan “apolíticas”, personas que piensan que pueden mantenerse al margen de la política y que tienen un concepto errado de ese término y lo reducen a su connotación partidista; son individuos que no creen en los partidos políticos y que se sienten defraudados del gobierno y de las fuerzas opositoras.

De cuando en cuando, escucho a alguna persona decir que no vota “porque no sirve para nada”.

No obstante, ningún ciudadano puede ser “apolítico”, puesto que el hombre y la mujer viven en sociedad y tienen, por necesidad, que entablar todo tipo de relaciones con sus semejantes. Y eso, es política.

Además, la organización humana, las actividades y decisiones propias del Estado afectan directa y sensiblemente al ciudadano común y corriente. Así, aunque alguien pretenda no meterse en política, la política se mete con él.

Actividades

Todo ser humano participa cotidianamente en asuntos políticos, aunque no sea consciente de ello: al pagar el predial y el agua potable, al asistir o enviar a sus hijos a la escuela, al cambiar las placas de su auto, al trabajar o al estar desempleado, al comprar o entablar relaciones económicas, al adquirir o rentar una casa o al carecer de ella, al usar los servicios médicos y el transporte, etc.

Y en todas esas cuestiones tiene que sujetarse a las leyes establecidas en la Constitución Política y a las decisiones de los políticos que establecen las normas, los reglamentos y los montos de los cobros por derechos y de los impuestos en los cabildos, en los gobiernos y en los congresos.

En tal sentido, el bienestar de los ciudadanos en general, depende de la participación consciente, crítica y constructiva del hombre y la mujer en los asuntos políticos. Una sociedad democrática, donde sus miembros se interesan en los asuntos públicos, votan y vigilan el desempeño de sus autoridades es una sociedad más igualitaria, en la cual sus integrantes tienen mayores posibilidades de alcanzar un nivel de vida digno, ser felices y desarrollar todas sus potencialidades.

Apatía

Por el contrario, un país de ciudadanos apáticos que no se interesan en vigilar el trabajo de sus gobernantes, que no analizan las trayectorias de los candidatos en las campañas y sus propuestas, que se abstienen de sufragar, que no exigen mayor sensibilidad y transparencia en la administración pública, es una nación en donde imperará el autoritarismo y la corrupción.

También he escuchado decir: “ese es un hombre decente que no se mete en política”.

Lamentablemente, la política se mete con él y debiera meterse en política, porque necesitamos más personas decentes y buenas en los cargos públicos que manejen bien y honradamente nuestro dinero que aportamos al gobierno mediante los impuestos.

Todos, sin excepción, debemos inmiscuirnos en los asuntos políticos y no dejar que las personas incompetentes y corruptas accedan al poder.

Sólo podrán superarse los problemas económicos y la inseguridad que priva en México si ejercemos nuestros derechos y deberes cívicos con responsabilidad. Lo dejo de tarea.—Mérida, Yucatán

Profesor