Víctor M. Arjona Barbosa: Las leyes y la justicia

¿Qué es el estado de Derecho? Explica el Lic. Carlos Sánchez-Mejorada, y lo explica muy bien, que cuando se habla del “estado de Derecho” el término “estado” no se utiliza en su acepción jurídico-política que entiende al Estado como una nación organizada jurídicamente.

Más bien, cuando se habla del “estado de Derecho”, el concepto se debe entender como sinónimo de condición, de situación, en el mismo sentido que se habla de un “estado de necesidad”, o de un “estado de sitio”, o de un “estado de guerra”.

Así, sería un error dar al concepto el sentido de nación organizada jurídicamente, ya que, aunque una nación esté organizada así y que por ella fuera Estado, esto no quiere decir que en ese Estado haya un “estado de Derecho”.

Casos hay muchos en los que existen reglas de conducta (leyes) y que en un sentido positivista pudieran llamarse Derecho, pero al no tener como fin la justicia, sino únicamente la protección y fortalecimiento del Estado y del grupo partidista o burocrático que detenta el poder no puede, en este caso, ser considerado como verdadero Derecho y, por tanto, no puede decirse que existe un “estado de Derecho”.

Hay quienes califican el “estado de Derecho” con adjetivos como social o democrático, pero no es necesario hacer esto, porque se está ante un “estado de Derecho” o bien no se está. Con estos calificativos se distorsiona el sentido de las palabras y sus verdaderas acepciones, creando confusión para minar la esencia misma del “estado de Derecho” que es garantizar la libertad individual y el respeto a los derechos humanos a través de la limitación de las facultades del Estado y de sus autoridades.

Es en el desacertado ejercicio del poder público en donde radica el mayor peligro para nuestra libertad. A todos nos interesa, como lo proclama el “estado de Derecho”, que estemos sujetos a un gobierno de leyes justas y no de individuos, de reglas generales y no de los caprichos y ocurrencias de los gobernantes.

El “estado de Derecho” es la expresión del pensamiento humanista elaborado a lo largo de mucho tiempo y cuyo fin es la búsqueda de la libertad de todos y cada uno de los seres humanos, así como la protección de los ciudadanos ante los abusos del poder.

Experiencias históricas. Encontramos el incipiente perfil del “estado de Derecho” en pensadores de todos los grandes centros de cultura y civilización, desde los griegos y los romanos hasta los filósofos, juristas y políticos contemporáneos.

De manera notoria y significativa se da en Inglaterra con el Manifiesto de Quejas de 1610; la experiencia del mundo anglo-sajón nos dejó un conjunto de principios que se conoce como “Rule of Law”, que no tiene una traducción exacta al Español y la expresión que más se le aproxima es la de “estado de Derecho”. Aunque también se ha usado el término de “imperio de la ley” no parece ser adecuado.

En un artículo mío titulado “Derecho y Ley, ¿Sinónimos?” argumentaba que no bastaba la formulación de una norma para ser considerada verdadero Derecho, pues a su validez formal habría que agregar un propósito de justicia y de bien común. El “imperio de la ley” a veces puede ser resultado de la voluntad de un dictador o de un pequeño grupo oligárquico que elabore e imponga leyes convenientes a su ideología o a sus intereses, pero no a las exigencias de la justicia ni del bien común. En estos casos hay un Estado con Derecho, pero no un “Estado de Derecho”.

¿Podemos decir que en la Alemania nazi prevalecía un “estado de Derecho” cuando existían leyes que, aunque formalmente válidas, condenaban a los judíos y a otros grupos a tratamientos inhumanos y se reprimían las expresiones democráticas con la persecución, la reclusión y la muerte? ¿La Gestapo y sus crueles procedimientos, pueden coexistir con un verdadero “estado de Derecho”?

¿Y qué decir del régimen Stalinista en la Unión Soviética con la KGB, torturas, purgas, clínicas psiquiátricas y “goulags”?

Y hoy, en pleno siglo XXI, ¿no existen regímenes políticos en donde se modifican o crean leyes a modo para fortalecer dictaduras y asegurar la permanencia de aquellos que llegaron al poder por la democracia o por la violencia y ya en el poder se dedican a desmantelar las instituciones democráticas y eliminar a los partidos de oposición y a los activistas que luchan por el establecimiento de la democracia en sus países?

¿Y podemos reconocer como “estado de Derecho” el régimen de Pinochet en Chile o el de la Junta Militar en Argentina?

Ciertamente en estos casos se daba el “imperio de la ley”, pero de una ley injusta, inhumana, arbitraria, que no respetaba la dignidad de las personas, ni los derechos humanos, ni el bien comunitario, sino el poder autoritario y represor, al servicio de la ideología y del delirio megalómano de los falsos líderes.

Características del estado de Derecho. ¿Cómo identificar el “estado de Derecho”? ¿Cuál es su perfil, lo que lo caracteriza?

En primer lugar, en el “estado de Derecho” tiene que haber Derecho, es decir, un orden social que busque la realización de bienes colectivos como la seguridad, la justicia, el bien común y la libertad, entre otros. Estos bienes deben darse por medio de un sistema normativo expedido por una autoridad legítima y en cuya elaboración se cumplan las exigencias formales de validez extrínseca.

Las normas jurídicas, así establecidas, deben ser reglas generales y abstractas y han de ser enunciadas con anterioridad al hecho al que se refieren; que se apliquen por igual a todas las personas consideradas en el supuesto de la norma.

Las leyes deben expedirse para el futuro y no pueden, por tanto, tener efectos retroactivos; de lo contrario, no serían generales ni abstractas ya que se referirían a casos concretos, particulares y ocurridos antes de su vigencia.

Un aspecto importantísimo del “estado de Derecho” es el relativo a la certeza y seguridad jurídicas. La certeza radica en el hecho de que las leyes deben ser conocidas por aquellas personas que deben tenerlas en cuenta al proyectar su vida futura. Las normas deben redactarse de la manera más clara y precisa y debe la autoridad poner el mayor empeño para que sean conocidas y, así, poder ser observadas y cumplidas.

La seguridad jurídica se refiere al estricto cumplimiento de la ley, no sólo de parte del ciudadano, sino también de las autoridades. De lo contrario, se daría el caso de la impunidad que siempre va acompañada de corrupción y de la falta de respeto a la propia ley y a las instituciones republicanas.

En un “estado de Derecho” la ley se da para cumplirla, no para burlarse de ella ni para ser manipulada al antojo y provecho ilegítimo de los gobernantes.

Por último, pero no menos importante el “estado de Derecho” conlleva la separación de tres funciones en el ejercicio del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Y aunque formalmente se da esta separación, de hecho en muchos casos, esto no es así; parece una tendencia obsesiva la actividad del ejecutivo de influir en las otras funciones y controlarlas; hay casos en que las asambleas legislativas se desviven por servir no a la sociedad a la que deben representar, sino a los titulares del ejecutivo, a tal grado de aprobar sus iniciativas sin un análisis riguroso y pasarlas casi textualmente, incluso sin cambiar una coma ni corregir los errores gramaticales de su redacción.

Lo mismo podemos decir de la injerencia del ejecutivo en algunos procedimientos y resoluciones de los jueces y magistrados, cuya función debe implicar la observancia exigente y estricta de principios tales como la imparcialidad, la objetividad, la legalidad y la justicia.

¿Y México? A lo largo de su historia nuestro país ha pasado por imperios, repúblicas centrales y federales, maximatos, dictaduras, gobiernos de partidos hegemónicos y, sin embargo, ha persistido la determinación de los mexicanos de ir acercándonos, cada vez más, al anhelado “estado de Derecho”.

Nos toca a la presente generación cumplir con nuestro compromiso histórico de no permitir ningún retroceso en este esfuerzo y manifestarnos y actuar ante cualquier asomo de autoritarismo que pretenda atentar en contra del “estado de Derecho” y, por ende, de nuestras libertades, de los derechos humanos y de nuestra democracia que, aunque insuficiente en algunos aspectos, sigue resueltamente su orientación hacia su consolidación con la participación creciente de la sociedad.— Mérida, Yucatán.

opdac.org.mx

Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía. Integrante del Organismo Promotor para la Democracia, A. C. (OPD).