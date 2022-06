Olegario M. Moguel Bernal: Ejercer el periodismo independiente

Por el lado federal, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles (1924-28); el triunvirato bajo la mano de éste, Emilio Portes Gil (28-30), Pascual Ortiz Rubio (30-32) y Abelardo Rodríguez (32-34), el tótem socialista Lázaro Cárdenas del Río (34-40), el civilizador Manuel Ávila Camacho (40-46), el derrochador Miguel Alemán Valdés (46-52), el circunspecto Adolfo Ruiz Cortines (52-58), el orador Adolfo López Mateos (58-64), el enérgico Gustavo Díaz Ordaz (64-70), el extremo Luis Echeverría Álvarez (70-76), el impulsivo José López Portillo y Pacheco (76-82), el anodino Miguel de la Madrid Hurtado (82-88), el astuto Carlos Salinas de Gortari (88-94), el relevista Ernesto Zedillo Ponce de León (94-2000), el decepcionante Vicente Fox Quesada (00-06), el porfiado Felipe Calderón Hinojosa (06-12), el insaciable Enrique Peña Nieto (12-18) y el ¿transformador? Andrés Manuel López Obrador (2018-actualidad).

Por el lado estatal, el vallisoletano José Maria Iturralde Traconis (1924-1926), el repetidor Álvaro Torre Díaz (26-30), el innombrable Bartolomé García Correa (30-34), el campechano César Alayola Barrera (34-35), el represor Fernando López Cárdenas (35), el interino Florencio Palomo Valencia (36-38), el intermitente Humberto Canto Echeverría (38-42, con interregnos de Laureano Cardoz Ruz y Santiago Burgos Brito), el constructor Ernesto Novelo Torres (42-46), el dimitente José González Beytia (46-51), el interino ticuleño Humberto Esquivel Medina (51-52), el alemanista impuesto Tomás Marentes Miranda (52-53), el izamaleño Víctor Mena Palomo (53-58), el motuleño Agustín Franco Aguilar (58-64), el ex alcalde y ex líder estudiantil Luis Torres Mesías (64-70), el presunto espurio Carlos Loret de Mola Mediz (70-76), el doctor Francisco Luna Kan (76-82), el fugaz Graciliano Alpuche Pinzón (82-84), el interino Víctor Cervera Pacheco (84-88), el efímero Víctor Manzanilla Shaffer (88-91), la interina Dulce Maria Sauri Riancho (91-93), el breve Federico Granja Ricalde (94-95), el decenal Víctor Cervera Pacheco (95-2001), el alternante Patricio José Patrón Laviada (01-07), la jaranera Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (07-12), el operador Rolando Rodrigo Zapata Bello (12-18) y el pragmático Mauricio Vila Dosal (18-actualidad).

Convivencia

Estos 46 personajes, con personalidades tan disímbolas y maneras tan distintas de ejercer el poder, han dirigido los destinos del país y el Estado durante los 97 años de vida de Diario de Yucatán. Con ellos ha convivido “El periódico de la vida peninsular” —que celebró ese onomástico el martes 31 pasado—, en una relación con más tensiones que armonías, más confrontación que cordialidad. Una relación poder-prensa en la que aquél se ha conducido lo mismo con mano dura que con diplomacia en la búsqueda casi siempre de sus intereses por encima de los de la sociedad, y ésta ha desempeñado lo que se conoce como periodismo independiente.

Es ese periodismo independiente el que el Diario busca subrayar en el mensaje con motivo de sus 97 años. La impronta del festejo así lo expresa: 97 años de periodismo independiente.

Hoy, cuando las instituciones consolidadas son blanco de embates desde el poder, vale la pena recordar el andar del Diario desde la trinchera del periodismo independiente, bandera que le ha valido ser objeto de ataques y agresiones de muchos personajes mencionados al principio de estas líneas. ¿La razón? El periodismo independiente es incómodo para los poderosos porque no cede ante ellos, no calla frente a las presiones desde el poder en busca de silenciar o sesgar la información. Es un periodismo que, sin importar colores ni gobernantes, es fiel a su labor de escrutar a la administración pública y exhibir y denunciar, desde sus páginas ayer impresas y hoy también electrónicas, desvíos y malos manejos, e incluso incompetencias.

Realidad distinta

Sin el periodismo independiente que ha ejercido el Diario en estos 97 años, la realidad de Yucatán no sería la misma. Cabe preguntarse con seriedad si el Estado tendría los mayores niveles de participación ciudadana en cada proceso electoral y, aún más, si sería la entidad más segura del país. Una sociedad civil sólida no se construye de la noche a la mañana, ni con información sesgada, interesada y subordinada. Se requieren muchos años, décadas de periodismo independiente y de aguantar presiones de los que hoy están y mañana no, de aquellos que no entienden que el ejercicio de la información seria al servicio de la ciudadanía, que no de los gobernantes, es arma infalible para consolidar el ejercicio democrático.

El Diario, desde el periodismo independiente, ha servido de megáfono para las voces que ejercen la crítica seria en la búsqueda de construir un mejor Yucatán, un mejor México para las generaciones actuales y futuras.

Ejercer el periodismo independiente requiere, primero que nada, independizarlo de uno mismo. El periodista debe despojarse de sus intereses y los de su grupo al ejercer el oficio, y ser consciente que, aún contra sus fines particulares, debe privilegiar los de la sociedad.

Decía Daniel Cosío Villegas, a mediados del siglo pasado, que México tenía una prensa libre que no ejercía su libertad, producto de las presiones desde el poder, que le daba “pan” para vivir holgadamente, o “palo” al obtuso que rechazara el “pan”. Los medios independientes —sobran los dedos de las manos para contar los que, además del Diario, hay en el país con una historia sólida y luchadora— no recibían “pan” y sí “palo”, y eso les ayudó a forjar su prestigio ante quienes realmente les importan en primerísimo lugar: sus lectores.

En la actualidad la situación no es diferente a la que describía el ideólogo el siglo pasado. La prensa independiente recibe “palo” prácticamente todos los días desde la principal tribuna del país. Y eso, paradójicamente, vigoriza a los medios que ejercen el periodismo imparcial, soberano, sin cortapisas.

Son 97 años en los que el Diario ha mostrado que el ejercicio del periodismo independiente es un oficio que vale la pena ejercer: consolida al medio, fortalece su prestigio, forma criterio, no se debe a nadie más que a sus lectores, y, principalmente, contribuye al desarrollo de una sociedad preparada, fortalecida y crítica, necesaria para la consolidación de la democracia.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia