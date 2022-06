Antonio Salgado Borge. Entre poder y querer

Enrique Peña Nieto vive un exilio dorado. Con tal de obtener una golden visa española, Peña pagó cuando menos 500,000 euros por una propiedad en Madrid. Lo hizo, aparentemente, sin pedir préstamo alguno. Pero el expresidente ni siquiera vive en ese predio, descrito por vecinos como un piso de lujo. Peña reside en un lujoso chalet propiedad de una empresa que hizo jugosos negocios en México durante su sexenio.

Peña Nieto proviene de una familia de clase media y ha hecho toda su carrera en el sector público. En consecuencia, la información anterior, dada a conocer por el periódico “El País” esta semana, tendría que ser oro molido para cualquiera que estuviese interesado en encontrar una señal que indique posibles actos de corrupción, acumulación de riqueza inexplicable o tráfico de influencias por parte de ese expresidente.

Las revelaciones de “El País” apuntan en el mismo sentido que otros casos bien documentados durante el sexenio peñista. La investigación de Aristegui Noticias sobre la casa blanca de ese expresidente, los malos manejos en Pemex, el espionaje a periodistas u opositores –el caso Pegasus– pertenecen todos a la misma canasta.

Si de signos de corrupción o de acumulación de riqueza inexplicable se trata, Enrique Peña Nieto tendría para repartir y le terminarían sobrando. Pero en México ese expresidente parece no encontrar mayores presiones técnicas o políticas.

En el primer sentido, el técnico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho gran cosa para revelar o documentar actos como los publicados en la prensa independiente. En el segundo sentido, el político, AMLO se ha referido a Peña en términos generosos y hasta halagüeños. El presidente ni siquiera consideró oportuno abordar el tema de la visa dorada de Peña Nieto durante sus recientes mañaneras.

Dado que existen señales que indican la necesidad de proceder técnica y políticamente contra Enrique Peña Nieto, la pregunta obligada es por qué entonces ese expresidente priista es tratado con algodones por el gobierno que tiene en la lucha contra la corrupción su principal bandera.

Cuando se trata de responder a esta pregunta, quienes buscan defender la inacción del Presidente tienen sólo dos opciones abiertas sobre la mesa.

La primera pasa por explicar esa pasividad aludiendo a una suerte de impotencia. Es decir, en asumir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere, pero no puede proceder técnica o políticamente contra Peña.

La idea es que la Cuarta Transformación, incluida su fiscalía, no cuentan aún con las estructuras necesarias para investigar y, en su caso, procesar el caso de un expresidente.

El problema es que, si este fuera el caso, habría que aceptar que el actual gobierno es simplemente incapaz de empezar a combatir la impunidad y la corrupción que siempre está asociada con ella.

Esta incapacidad general se infiere del hecho de que sería ingenuo suponer que un gobierno puede tener la capacidad de proceder contra eventos desconocidos, o poco estudiados, cuando no puede hacer lo propio ante casos políticamente importantes y bien documentados. Cuando un gobierno no puede actuar, ni en defensa propia, ante la presión de casos emblemáticos y en los que por ende va en juego su discurso anticorrupción, mucho menos puede hacerlo ante casos políticamente inconsecuentes.

Mensaje

Pero esto no es todo. La incapacidad para combatir la impunidad del gobierno actual también enviaría un mensaje contundente: para la corrupción en México sigue habiendo vía libre; el futuro es promisorio para cualquier corrupto del presente. De poco serviría declarar que “la corrupción se terminó” o que el gobierno actual y los anteriores “no son lo mismo”.

Lo anterior es particularmente relevante cuando se considera que un buen número de políticos de reputación cuestionable han sido postulados por Morena, o forman parte de gobiernos emanados de ese partido. ¿Debemos confiar en que, ante el mensaje de incapacidad del gobierno de combatir la impunidad, esas personas se autolimitarán por convicción propia?

Aceptar que el gobierno de AMLO quiere, pero no puede proceder técnica o políticamente contra Enrique Peña Nieto equivale plegar la bandera anticorrupción de nuestro actual Presidente. En consecuencia, esta opción es tóxica para quienes le defienden.

La segunda opción pasa por postular que el gobierno de AMLO puede, pero no quiere proceder contra Peña.

A diferencia de la opción anterior, aquí la inacción del gobierno de AMLO ante los signos evidentes de corrupción, acumulación inexplicable de riqueza o tráfico de influencias de ese expresidente se explican alegando falta de voluntad, y no falta de poder. Bajo esta óptica, a AMLO no le interesaría actuar ante los signos que apuntan en contra de Peña Nieto.

La pregunta es, desde luego, por qué. Permítame ponerlo con todas sus letras: ¿cómo podemos explicar que un presidente que tomó la lucha anticorrupción como bandera no tenga interés alguno en proceder contra un caso percibido por propios y extraños como emblemático, y que probablemente fue crucial para su triunfo electoral en 2018?

Una respuesta generosa a esta pregunta pasa por asumir que existe algún tipo de pacto entre López Obrador y su antecesor en la presidencia. La idea, explicada con claridad por Francisco Labastida en Aristegui en Vivo, es que Peña Nieto operó o dejó de operar en la campaña de 2018 en beneficio de Morena. En reciprocidad, AMLO habría prometido no proceder en su contra.

Esta respuesta es generosa porque suponer lo contrario —es decir, que AMLO simplemente no quiere proceder— implica aceptar que ni el actual gobierno ni el país ganan algo dejando ser y hacer a Peña.

Postular la existencia de algún tipo de arreglo que beneficia a ambas partes es entonces una suerte de inferencia a la mejor explicación que, generosamente, permite explicar la inacción del gobierno de AMLO ante los de signos de corrupción de su antecesor en la presidencia.

El Presidente mismo parece contento con enviar este mensaje, repetido desde hace años en distintos círculos. En el discurso, AMLO ha dicho explícitamente que Peña pudo intervenir en su contra en la elección de 2018, pero que no lo hizo. También ha comentado que ese expresidente fue traicionado por los mismos grupos de poder que buscaron frenar la llegada de la Cuarta Transformación al poder durante años.

Las personas más pragmáticas dentro de Morena suelen implicar que este tipo de arreglos son necesarios para acceder a posiciones de poder. De otra forma, el partido del Presidente no hubiese podido expandirse a la velocidad con que lo ha hecho. Para ellos, el cambalache es justificable, pues el reemplazo del PRI y el PAN por Morena garantiza el principio del fin de la corrupción en México.

Hay, sin embargo, dos problemas principales con esa justificación. El primero tiene que ver con una suerte de replicación infinita de la fórmula empleada por el Presidente. Si AMLO es líder moral y ejemplo, no hay razón para no suponer que la misma fórmula no está siendo replicada a nivel estatal o municipal en otras partes del país. Y si este es el caso, entonces es difícil ver en principio la diferencia entre el generalizado pacto de impunidad entre el PRI y el PAN y el que ahora ofrece Morena.

El segundo problema es uno de arbitrariedad. Se supone que este esquema es temporal. Lo que no se sabe es cuándo empezará la era sin pactos o acuerdos de impunidad. Esa fecha dependerá, cuando menos en parte, de lo que decidan quienes hicieron los pactos o acuerdos anteriores para llegar al poder. En consecuencia, es fácil ver que estamos ante una lata que puede ser pateada indefinidamente hacia delante.

Hay entonces dos opciones sobre la mesa cuando se trata de explicar la inacción del gobierno de AMLO contra Enrique Peña Nieto. La primera es postular que el Andrés Manuel López Obrador quiere, pero no puede proceder técnica y políticamente contra su antecesor en la Presidencia. La segunda consiste en afirmar que el Presidente puede pero no quiere hacerlo.

En este artículo he argumentado que, aunque cada una a su modo, ambas opciones envían el mismo mensaje. Y ese mensaje es que estamos, en los hechos, ante una claudicación en la lucha anticorrupción del actual presidente de México.— Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com. @asalgadoborge

* Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo)