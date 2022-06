Edgardo Arredondo: La Medicina en los tiempos de la 4T

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, Simón Bolívar

Transcurrían los años setenta. En un camión, un tanto destartalado, de los llamados “guajoloteros”, después de un largo recorrido, el aprendiz de galeno se levantó de su asiento para estirar su adolorido cuerpo. Un total de diez horas de viaje con muchas escalas, las últimas en no menos de diez poblados. Al bajarse, llevaba solo una pequeña maleta donde cabían un par de mudas de ropa y un mundo infinito de ilusiones, mientras observaba a sus compañeros de viaje apearse, bajando un sinnúmero de huacales, cajas, y hasta uno que otro marranito y gallina.

Tomó una bocanada de aire, el más puro que le hubiera llenado alguna vez los pulmones. Se dirigió a la comisaría para presentarse. Acababa de arribar a un remoto poblado a cubrir y relevar al colega de la plaza de médico pasante del Servicio Social. Un memorable año en el cual retribuiría de alguna forma la educación gratuita brindada por el Estado en su formación.

Como suele ocurrir, los primeros días fueron de reconocimiento mutuo, desde luego las primeras en consultar: las muchachas casaderas, quien quita y alguna pescara al nuevo doctorcito, y después la maravillosa simbiosis del médico aprendiz que tiene que resolver solo, los muchos contratiempos; que se vuelve tan importante como el cura, el tendero, la comadrona y el profesor de la escuela.

Lo que siempre ocurre, el doctor que toma confianza, la gente buena, alegre y feliz que lo adora. Un año que pasa como un suspiro. ¿Pensar en quedarse?, la tentación era muy grande. Su primo Matías al hacer su Servicio Social en un poblado cercano echó raíces, conoció a su futura esposa, se casó, decidió ejercer como médico general y le fue tan bien, que hasta farmacia puso, y años después tenía su ranchito. Muchos lo hicieron, pero él decidió regresarse a la capital.

Contraste

En el mismo poblado hace apenas unos diez años, aquel ritual se daba una vez más, pero un tanto cambiado; el joven pasante de Medicina bajó del camión que lo condujo cuatro horas por una serpenteante carretera.

La mayor parte de sus taciturnos compañeros de viaje bajaron huacales, maletas, cajas y algunos animalitos; el hizo lo mismo con su maleta en la que llevaba dos mudas de ropa y un mar de incertidumbre. Apenas había dado unos pasos cuando fue interceptado. De una imponente camioneta pick up negra, de vidrios polarizados, lo que ahí llaman una troca, bajó un individuo, vestido todo de negro, incluso el sombrero tejano, y lentes Rayban, mondando un palillo de dientes que arrojó antes de decirle al recién llegado: “¿quién eres, ¿qué haces aquí?”.

El joven médico alcanzó a balbucear: “soy el nuevo pasante de Medicina”. El tipo esbozó una sonrisa para decirle: “no pues…, bienvenido, vengase p’acá”. Lo subieron al vehículo. A los 20 minutos lo bajaban en la clínica de primer nivel que se reducía a tres piezas, una de las cuales era su cuarto.

El tipo se retiró los lentes antes de colocar una mano en un hombro del galeno para decirle: “Bienvenido doctorcito. Acá se va a estar todo el año, ¡todo el año! No hay vacaciones, así que vea como avisa, a lo mejor le damos una chanza para salir de vez en cuando, solo que se lo autoricemos; si a usted se le ocurre pelarse, o si le damos chance y no regresa, le juro que vamos si es necesario por usted hasta el mismo infierno para regresarlo, eso sí, de aquí ya no va a salir, es más se queda un metro bajo tierra…, bajo tierra ¿sí me entiende? ¡Ah y algo muy importante!: no se asome mucho a las ventanas, tire mejor su colchón para dormir en el suelo, y si oye que están tirando bala no se le ocurra asomarse”.

Panorama

El más que asustadizo médico obedeció al pie de la letra. Las muestras de afecto de la gente del pueblo eran sinceras, pero escasas, las personas se habían tornado serias, poco comunicativas. Muchas casas estaban abandonadas. El único consultorio particular con todo y farmacia, propiedad de un médico, lucía cerrado después de no poder seguir pagando el “derecho de piso”, y ante las amenazas se había ido del lugar cinco años atrás. Los pobladores iban a lo que iban, las escasas casaderas ni se asomaban. El pueblo entero olía a tristeza. Aun así, logró sortear el año, recordando como una pesadilla la vez que atendió un parto con un capo afuera, armado, que le había advertido: “se muere mi vieja o la criatura, ¡te mueres tambien!”.

Al cumplir el año estaba parado esperando el relevo que fue traído con el mismo modus operandi. Después de entregarle las instalaciones al recién llegado, al contestar la pregunta de rigor de “¿Cómo te fue?”. Solo sonrió. Los mismos tipos que lo recibieron lo llevaron hasta la estación de autobuses. Al bajarlo le aventaron un morral que contenía un pequeño bulto. “Gracias por todo, doctorcito, por su propio bien no vuelva a poner un pie por aquí. Cuando esté en un lugar seguro, abra lo que le dimos, mientras tanto guárdelo muy bien”.

Residente

Este par de relatos con un muy delgado barniz de ficción me fue contado por un alumno que vino a formarse en la residencia de Ortopedia, acá en Mérida, y que había hecho su pasantía en un poblado situado entre Michoacán y el estado de México. Estaba asombrado de la tranquilidad con la que hasta ahora se vive en Yucatán.

Por cierto, como era mi costumbre, cuando empezaba el curso lo señalé con flamígero dedo: “Tomarás agua de pozo, una yucateca te atrapará y te quedarás a vivir”. Debo confesar que fallé en mi pronóstico (de las pocas ocasiones). Hoy es un médico exitoso que ejerce en la capital del país y le va bien…por cierto nunca me dijo que contenía el misterioso bulto, pero ya se lo imaginarán.

El señor presidente dijo hace tan solo unos días en una de sus mañaneras: “Se desata la violencia y hay regiones donde la gente corre peligro, los profesionales, los médicos. Aunque estén las plazas pues no quieren ir, que es una parte, la otra es que no hay y la otra es que, buscando el bienestar, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a las escuelas, donde tengan servicios, pero hay regiones, me consta, donde no se podían tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema”.

Falta

Es evidente que este pequeño pescozón al timón, porque no llega a golpe, en el tema de la falta de médicos, que vino a desatar la anunciada contratación de colegas cubanos, con la convocatoria de plazas disponibles y, el reconocimiento de cuál es la verdadera razón del porque esta supuesta escasez de facultativos en una gran parte del territorio nacional es una respuesta al creciente disgusto del gremio médico.

Pareciera que el señor presidente estuviera descubriendo el hilo negro. Siempre ha dado muestras de ignorar y confundir los esquemas de cobertura del Sector Salud.

Por décadas el médico pasante del Servicio Social es ese primer eslabón en la cadena de atención, a estos le siguen los hospitales o clínicas de primera atención, donde habría que ubicar a muchas de las ahora llamadas unidades médicas del IMSS/Bienestar, que aduce conocer, “porque los especialistas no quieren ir ahí”. De aquí a las unidades de segundo nivel, hospitales regionales en las ciudades y poblaciones más grandes de cada estado y, por lo general en las capitales y grandes ciudades los hospitales de alta especialidad.

Obstáculo

Queda por entendido que, en estos puntos de primer contacto, en las zonas marginadas, inaccesibles muchas de ellas, no hay atención médica por cuestiones de inseguridad, ¡sí, así de ese tamaño!, nada tiene que ver el esquema de salud que con sus limitaciones cumplía sus funciones, inclusive el desaparecido Seguro Popular; esas instituciones tan denostadas por el señor presidente, ajenas al tema, que él acaba de sacar a relucir: “los médicos no quieren ir a esas plazas por el tema de la inseguridad”.

Albricias, señor presidente!, luego entonces, esto no se resuelve de primera instancia formando más médicos, abriendo las especialidades a cualquiera, sin importar la calidad, porque todos tienen derecho, o creando médicos rurales en escuelas “patito”, con eso… ¿en verdad no habrá problema, se cubrirían las plazas y tendremos un servicio de salud con medicinas y doctores gratis como el de Dinamarca? No, señor presidente, y como bien dice el periodista Ciro Gómez Leyva: “Sin seguridad no habrá 4a. transformación”. Agregaría humildemente: “Sin seguridad ningún país puede sobrevivir”.—Mérida, Yucatán

arredondo61@ prodigy.net.mx

Médico y escritor