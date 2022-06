Fernando Ojeda Llanes: El fortalecimiento del peso mexicano

Fernando Ojeda Llanes (*)

Hace algunos años cuando el tipo de cambio del dólar americano era fijo, se podía determinar su valor en pesos mexicanos tomando como base un determinado precio y sumándole la diferencia de inflación entre la de Estados Unidos y México llamándose paridad técnica de equilibrio.

Esto significaba que el precio del dólar dependía de la inflación de México que siempre se encontraba al alza y la de Estados Unidos era muy baja y estable.

A finales de 1994 la comisión de cambios formada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México adoptaron el tipo de cambio flexible o flotante tomando en cuenta la oferta y demanda de la divisa americana o sea, en tanto entraban más dólares a nuestro país, el peso mexicano se apreciaba y por lo tanto el dólar bajaba de precio y si era lo contrario, saliendo más dólares que los que entraban, el peso mexicano se depreciaba y el dólar más caro.

Con el sistema de tipo flexible o de oferta y demanda del dólar, ya no es posible determinar la paridad de equilibrio porque el precio base se tomaría en forma arbitraria y la inflación entre México y Estados Unidos está casi a la par.

Hoy el precio del dólar en pesos mexicanos FIX se encuentra en $19.56, más bajo que a principios de año y esta depreciación de la divisa americana no puede ser debido a la inflación que se encuentra al alza, sino por el sistema de mercado de divisas de oferta y demanda, en este caso han entrado a México más dólares de lo esperado.

El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios.

El Banco de México informa el FIX a partir de las 12 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación.

Divisa

La entrada de dólares a México se debe a varios motivos que no tiene que ver con el manejo interno de la economía, sino por tres grandes fuentes, el crecimiento de entrada de dólares por las remesas de dinero que se reciben de mexicanos que laboran en Estados Unidos, por la buena labor de las empresas en sus exportaciones al mercado americano y por el turismo.

Al no tener un precio de equilibrio del dólar, no se puede saber si el peso mexicano en relación con el estadounidense se encuentra sobre valuado o no, sin embargo algunos analistas estiman que se encuentra sobre valuado, pero es difícil calcular este dato.

Entonces, ¿qué sucederá con el precio del dólar?, estimo que subirá de nuevo su valor, esto en virtud de que su precio actual es bajo en relación a meses anteriores y los compradores de esta divisa los adquirirán en grandes cantidades para cubrir sus importaciones y deudas en esa divisa.

Las exportaciones de productos industrializados de México hacia Estados Unidos están al alza a pesar de los grandes problemas en la transportación tanto marítima como terrestre.

La entrada de divisas por remesas de los mexicanos tiene un aspecto muy especial, pero esto es otro boleto a comentar posteriormente, pero en tanto continúen llegando a México sin que el país del norte ponga restricciones tendremos una buen blindaje al precio del dólar, lo que hará también que las reservas internacionales no disminuyan.

Por lo que respecta al turismo, se observa con optimismo la entrada de visitantes del extranjero a destinos atractivos del país que habían tenido problemas durante la pandemia que afectó al mundo entero. Lugares de playa como Cancún y la Riviera Maya se ven concurridos en todo tiempo aun en las denominadas temporadas bajas.

Afectación

La inflación sigue afectando a las familias mexicanas por el alza de precios en todo tipo de productos, pero no parece afectar el tipo de cambio que como platiqué en párrafos anteriores el peso mexicano ante el dólar presenta fortaleza, que no es de tipo estructural sino coyuntural o pasajero, espero que tengamos esta fortaleza de nuestra moneda durante largo tiempo, pero esto sería demasiado optimista, debido a las experiencias del pasado.

Con respecto a las importaciones, continúa la problemática en los medios de transporte del extranjero a nuestro país debido a muchos factores, principalmente dificultades en el marítimo por falta de contenedores, exceso de carga en los muelles, falta de personal especializado y otros elementos que forma cuellos de botella en los mercados internacionales.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas