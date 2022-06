Saúl Ancona Salazar: Herencia de un tejido fino

Saúl Ancona Salazar (*)

“Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida”, Albert Einstein

Ha pasado un siglo desde la creación de la primera empresa de turismo en México y fue precisamente en Yucatán en 1921 donde a través de la puesta en valor de los sitios arqueológicos —específicamente en Chichén Itzá—, empresarios locales detonaron esta importante actividad económica.

Posteriormente, entre 1922 y 1924 en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, se justipreciaron las raíces de la civilización maya y durante esos años se mencionó por primera vez “turismo” como una actividad social y económica de valía para el estado.

A cien años de esos hechos, queda más que claro que el turismo en Yucatán no es una actividad “emergente”, “nueva” o de “tendencia” generacional; el turismo en Yucatán tiene una fuerte carga histórica en el devenir de este sector en México y es, precisamente, gracias a la iniciativa del sector empresarial que a lo largo del tiempo en mayor o menor grado ha logrado que el gobierno participe en el impulso de la actividad turística.

En los últimos veinticinco años la evolución del turismo en Yucatán ha tenido significativos avances en cuanto a la coordinación y toma de decisiones conjuntas entre sociedad y gobierno; como en toda construcción de acuerdos, éstos no han sido los óptimos esperados por el sector empresarial, pero se trazaron acciones corresponsables entre ambas partes.

La actividad turística requiere de la cooperación entre los diferentes actores que intervienen en este sector, esto permite, sin duda, obtener resultados circulares, generosos e incluyentes. Esto es gobernanza turística.

Podemos explicar la gobernanza turística como el proceso de la toma de decisiones público-privadas que mejoran la gestión de los conflictos en cuanto a opiniones e intereses, estableciendo espacios y tiempos adecuados para la toma de decisiones colectivas.

Gobernanza turística consiste en procurar satisfacer los intereses de todos los actores, mejorando la comunicación entre ellos y esto también son relaciones públicas, porque el turismo no lo construyen los gobiernos per se, son los hoteles, las agencias de viajes, las empresas de recreación o los restaurantes los que se ven beneficiados o afectados en primera línea con la toma de decisiones.

Y es que, sin la participación de los involucrados, los proyectos no llegan a funcionar adecuadamente y en el lóbrego camino de los desacuerdos será muy difícil que se logre el éxito trazado. La activa participación de los organismos empresariales es fundamental, sobre todo en tiempos actuales donde los retos son variados, constantes y cambiantes, ellos tienen el pulso del día a día de la actividad.

Yucatán cuenta con un sector empresarial maduro, exigente, complicado en muchas ocasiones, pero siempre con la disposición para actuar de manera corresponsable ante los retos que se presentan.

Y esto se ha demostrado a lo largo de los años: consenso para obras importantes que hoy consolidan la actividad turística del estado, como la construcción del actual Aeropuerto Internacional de Mérida, el Puerto de Altura de Progreso, el liderazgo y posicionamiento de Yucatán en la región del Mundo Maya, los modelos exitosos de coordinación al inicio de los Pueblos Mágicos, los programas innovadores de promoción, obras de infraestructura como los Paradores Turísticos y los Centros de Congresos y Convenciones e, inclusive, la obtención de la sede del Tianguis Turístico de México como un anhelo y una batalla liderada desde los organismos empresariales al cien por ciento.

Consenso es, sin duda, el elemento más importante que en los últimos años ha prevalecido en la industria turística de Yucatán. Este proceso de toma de decisiones busca el acuerdo de la mayoría y al mismo tiempo aspira a resolver y reducir las objeciones que se presenten, logrando con ello contar con la decisión más conveniente.

Consenso es inclusión, aportación de opiniones y sugerencias con el mismo derecho para las decisiones finales; es cooperación, es igualdad, en resumen, soluciones a conciencia.

El consenso entre los actores del turismo de Yucatán no es tarea fácil, nunca lo ha sido desde el lado del sector público: para lograrlo se requiere del buen oficio de las relaciones públicas, de entendimiento, de empatía y paciencia, porque es en los desacuerdos donde se pueden lograr los mejores acuerdos (sic), es una tarea ardua pero es el precio a pagar y es obligación del servidor público.

El consenso no se puede cambiar por “convocar”, consenso es trabajo y dedicación y convocar es emplazar, citar, llamar, congregar, reunir a varias personas de manera simultánea para que concurran a un lugar, a un acto que puede ser una reunión, un trámite, un anuncio o secundar un propósito o acción, pero, de ninguna forma es sinónimo de consenso.

En Yucatán el turismo se ha tejido y se debería seguir tejiendo finamente, con paciencia, dedicación y respeto, porque nos encontramos ante generaciones de empresarios y de sociedad civil donde el turismo es parte de su ADN y donde la costumbre del consenso se ha hecho ley.

Yucatán no fue un destino turístico íntegramente planeado y tampoco es un destino “emergente o pasajero”, no podemos pensar que Yucatán es un laboratorio de prueba tras prueba donde el fallo y error puede pasar inadvertido, cuando por años se han establecido leyes no escritas, pero leyes, al fin al cabo, sobre cooperación, reciprocidad y respeto mutuo entre el sector público y privado.

El reconocimiento en el ámbito nacional del sector turístico de Yucatán y su honorabilidad y prestigio se han logrado con un profundo y fino tejido entre todos los actores, donde los desencuentros, desavenencias y desacuerdos han sido bregados para lograr el posicionamiento que en el aquí y ahora tiene nuestro estado.

Ha sido un trabajo de mucho tiempo y se construyó paso a paso con la participación y corresponsabilidad de todos. Los destinos turísticos exitosos se construyen de adentro hacia fuera, así que tejer fino es el camino.—Mérida, Yucatán

Exsecretario de Turismo de Yucatán. Licenciado en Turismo, con maestría en Relaciones Públicas y Publicidad.