Filiberto Pinelo Sansores: Una lectura de las elecciones

Las elecciones del pasado domingo ponen sobre el tablero una realidad inconcusa: que el proyecto de la 4T sigue avanzando y que los esfuerzos de la oposición para frenarlo y hacer que el país regrese al punto donde se encontraba hace poco más de 3 años han fracasado rotundamente.

Los números no mienten. En esta jornada, Morena sumó 4 más a su lista de gobiernos estatales y, de gobernar en 17 estados pasó a ser gobierno en 21 que, sumados al de su aliado el Verde en San Luis Potosí, elevan la cantidad a 22.

En cambio, el PRI que antes de la contienda gobernaba en 4 entidades sale de ella con 3, gracias que el PAN le cedió la postulación en una, Durango, como arreglo interno de la coalición, de tal modo que este partido, que entró con 8 termina con 5, al cederle aquella entidad al PRI.

Esto hace que el mapa político del país, como fruto de estas elecciones, quede conformado de la siguiente manera: 22 entidades serán gobernadas por Morena y sus aliados, 8 por la coalición Prianrd y 2 por Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León.

Estas elecciones permitirán que Morena dé un gran salto y de ser gobierno en entidades que en conjunto abarcan, sumando los de su aliado, 60 millones de habitantes, lo sea ahora en un territorio con más de 72 millones de personas, 12 millones más que antes de entrar a la contienda. En cambio, la dupla PRI-PAN (el PRD no cuenta porque sólo gobierna en sus oficinas) perdió esos 12 millones y de gobernar entidades cuya suma de habitantes arrojaba 49 millones, gobernarán ahora un espacio territorial circunscrito a 37 millones.

Si a pesar de este descomunal retroceso, sus dirigentes y conocidos patrocinadores pregonan que obtuvieron una gran victoria porque no les quitaron las 6, habrá que concluir, entonces, que no andan bien de la cabeza.

En unas elecciones estatales es obvio que pesan mucho en la conciencia de los ciudadanos los temas de índole local, los relacionados con la forma de ser de los candidatos y la buena o mala fama de los partidos, pero también las acciones de carácter nacional que, para bien o para mal, los afectan.

Si un partido en el Congreso de la Unión se opone a leyes o acciones que aquéllos perciben están destinadas a mejorar sus condiciones de vida o capta en la vida diaria de los dirigentes conductas que riñen con la decencia toman nota y en el momento oportuno, que es el de las elecciones, pasan la factura.

No puede esperar mucho de los ciudadanos, la oposición enmarcada en el Prian, si sigue actuando con la tónica con que lo ha hecho. Su voto en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados fue percibido por millones de mexicanos como un voto en contra de los intereses de México y en favor de las grandes empresas extranjeras que saquean al país.

Los destapes de actos de corrupción protagonizados por uno de los 3 dirigentes de la coalición Va por México, el tal Alito, sin que hubiera deslinde de los otros 2, fue percibida por buena parte del electorado como la mejor muestra de que los 3 se remojan en el mismo, hediondo charco.

Hoy por hoy no saben estos dirigentes lo que está pasando en el país. No encuentran explicación al apabullante avance de su adversario y buscan explicaciones en las ideas racistas o clasistas muy en boga en los ámbitos de la derecha como la de que todos los que votan por Morena son ignorantes y no perciben el daño que se causan a sí mismos, en cambio quienes votan por ellos, que cada vez son menos, son ciudadanos preparados que saben lo que conviene al país. Incapaces de proponer un plan de gobierno que supere al que está llevando a cabo el gobierno de la 4T, retroceden en cada elección.

Partido de Estado

Tras este demoledor golpe que sufrieron, algunos de sus intelectuales orgánicos se han sacado de la chistera el bulo de que Morena es un partido de Estado, como lo fue el PRI en su momento. Se olvidan que un partido de Estado es creación de éste, del Estado, mientras Morena fue creado desde abajo, por millones de mexicanos en lucha contra los instrumentos del estado. En un partido de estado no se mueve una hoja si no lo permite el jefe del estado.

Los que así hablan le apuestan a la desmemoria de la sociedad que creen que ha olvidado los tiempos en que el PRI afiliaba a la fuerza a los campesinos, a los obreros, a los maestros, a los burócratas; en que se perseguía a los opositores con el Ejército y la policía; en que el presidente del país designaba a los dirigentes del partido y a los candidatos que luego resultaban gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, regidores, etc.

Cuando la caja de caudales de los gobiernos priistas de todo el país estaban abiertas para los líderes del partido. Cuando fluían los recursos del erario para comprar láminas, bicicletas, despensas, etc., para repartir el día de elecciones.

A diferencia de lo que ocurría en el PRI en que había un control férreo de su vida interna, las noticias de la vida interna de Morena muestran que en éste no hay una mano única que los obligue a actuar de tal o cual manera sino muchos grupos con diferentes visiones que chocan de manera pública y que su dirigente nacional no fue nombrado por el presidente del país sino por una encuesta del INE que no se caracteriza precisamente por su amor al presidente.

En una democracia el pueblo elige y es el pueblo con su voto el que da a un partido la posibilidad de gobernar de manera abrumadora o de manera precaria a un país.

Querer impedir lo primero por la fuerza y no por el convencimiento es antidemocrático. Quienes hoy se quejan de que cada vez más mexicanos deciden votar por un partido que creen les favorece, en lugar de quejarse deben elaborar un programa que sea mejor que el del gobierno en turno y no dedicarse a calumniar y a descalificar a quienes les han ganado la partida.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa