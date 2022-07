Filiberto Pinelo Sansores: Sí a los abrazos, no a los balazos o la guerra

A raíz del brutal asesinato en la Sierra de Chihuahua de dos sacerdotes jesuitas, dedicados a ayudar a su, por siglos, abandonada población Rarámuri, y de otra persona a la que trataron de proteger, por un desalmado criminal, se ha desatado un descomunal ataque en contra del gobierno federal, particularmente, de su titular, para tratar de hacer ver a éste como el responsable de esos crímenes, por su política de seguridad que se basa en dar prioridad a la atención de las causas que ocasionan la delincuencia, en lugar de aplicar la de guerra despiadada que sus antecesores usaron que, en vez de aminorar la violencia, la aumentó exponencialmente.

Como se sabe, la seguridad de México se salió de control a raíz de que Felipe Calderón, de manera irresponsable, queriendo legitimarse por el fraude electoral que cometió para llegar a la presidencia, introdujo en el país mecanismos de guerra para combatir el tráfico de drogas mediante el uso de las fuerzas armadas para masacrar a quienes se les pusieran enfrente pues, como en toda guerra, primero se mata y después se averigua.

El 10 de diciembre de 2006, 9 días después de haber tomado posesión ordenó el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán” que tendrían como objetivo combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra” y un mes después, en enero de 2007, en la 43 Zona Militar en Apatzingán, enfundado en un traje militar que le quedaba grande, exigió a los soldados acabar con los criminales.

Su estrategia sumió al país en una espiral de violencia como no existía desde los tiempos de la Revolución. El Ejército llegaba a las poblaciones en que había sospechosos, detenía a unos, les disparaba a otros y dispersaba a los demás.

Al terminar el sexenio el país estaba inundado de soldados y presuntos delincuentes muertos y de lo que se llamó “daños colaterales”, o sea, los civiles pacíficos que caían en el fuego cruzado de los enfrentamientos, pero lo más notable es que la violencia no disminuyó, sino creció.

Esta estrategia, hay que recordar, estuvo acompañada de un elemento de simulación que la hizo más perversa de lo que era y es que mientras con su guerra trataba de eliminar, a sangre y fuego, a unos cárteles, su jefe de seguridad y hombre de todas sus confianzas, Genaro García Luna, recibía sobornos millonarios para proteger al más poderoso de todos los grupos, el del Pacífico del Chapo Guzmán, como está documentado por la justicia norteamericana que tiene a este capo-policía encerrado en Nueva York.

Cuando se hizo cargo del país en éste había relativa paz, pero cuando lo dejó estaba sembrado de cadáveres y fosas clandestinas, además de decenas de núcleos poblacionales desplazados. Él recibió en 2006 la estafeta de Fox, con 60,280 homicidios dolosos sexenales y cuando la dejó, en 2012, los había duplicado: 120,563 (un aumento en términos estadísticos de 100 por ciento).

Continuando con la misma estrategia, Peña Nieto los incrementó a 156,066 (30 por ciento). Sin embargo, pese a todo el escándalo que se hace, en lo que va del sexenio de López Obrador el número de estos homicidios es de 120,512 (un decrecimiento de -0.04 por ciento con respecto a los del sexenio de Calderón y de -22.78 por ciento, con respecto a los de Peña).

Es obvio que han dejado de aumentar al ritmo en que lo hacían con ellos (Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Según el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentado el lunes 20 de junio, “el homicidio doloso aumentó entre abril y mayo”, es cierto, pero a pesar de ello “el de 2022 es el mayo más bajo desde hace cinco años”, pero, lo más importante, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8%, en comparación con el máximo histórico de este tipo de homicidios que fue en 2018.

Pero hay otro aspecto del problema que intencionalmente se ignora. La responsabilidad de atajar la violencia no es sólo del gobierno federal sino también de los gobierno estatales, porque el homicidio doloso es, salvo excepciones, un delito del fuero común que corresponde a los estados atender.

El padre jesuita Javier Ávila Aguirre, el padre Pato, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosydhac), quien durante la ceremonia fúnebre pronunció un mensaje que fue muy difundido en redes y medios declaró, en una entrevista posterior con la periodista Blanche Petrich: “Caí en cuenta de algo que no dije en la misa en Chihuahua. Es sobre la responsabilidad, o la irresponsabilidad, del gobierno del estado. Es como una papa caliente, todos se la avientan, voltean para otro lado y nadie acaba por asumir lo que le toca”. “Mantenía un diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua urgiendo por una solución al desplazamiento de una comunidad cercana a Creel, ocupada en su totalidad por una banda delincuencial. Hoy, rompo ese diálogo, no tiene sentido seguir hablando si no se resuelven los problemas” (La Jornada, 27-06-22).

Y es cierto, José Noriel Portillo, “El Chueco”, el asesino de los jesuitas y la persona a quien éstos quisieron proteger tenía varias órdenes de aprehensión por delitos del fuero común y, sin embargo, se paseaba como Pedro por su casa, como si no existieran; era dueño de un equipo de béisbol y gozaba de consideraciones como si fuera un personaje de intachable reputación.

Con mucha mala fe se altera el sentido de la frase “Abrazos no balazos” que con frecuencia pronuncia al presidente para referirse a su estrategia de seguridad porque ella no significa recibir con abrazos a los delincuentes, prueba es que han sido detenidos, consignados y juzgados decenas de ellos de alta peligrosidad —cuyas listas se dan a conocer en las conferencias mañaneras— sino abrazar, apoyar, tratar de dar futuro a los millones de jóvenes, abandonados a su suerte por todos los gobiernos neoliberales para que dejen de nutrir las filas de la delincuencia y, a la par, realizar labores de inteligencia para combatir al crimen organizado mediante tiros de precisión; no con una nueva guerra que nos regrese a los porcentajes mortíferos de Calderón y Peña.— Mérida, Yucatán.

