Jorge Pacheco Zavala: El peligro de leer, imaginarse y descubrir

Leer no te salva, te expone al peligro.

La lectura se vuelve peligrosa y te convierte en un lector peligroso cuando te lleva a pensar, a imaginar y a sentir.

Si nunca has derramado lágrimas luego de haber leído una gran novela o un poema espectacular, aún no has corrido el riesgo de ir más allá de tus límites.

Si aún no se ha quebrado en ti algún paradigma, sigues en territorio seguro. Pero te tengo buenas noticias, allá afuera, lejos del status quo, hay un territorio virgen, hay un mundo sin paracaídas que corre paralelo con la imaginación. ¿Te atreverás?

Hay palabras, oraciones, historias, tratamientos literarios que sacuden tu alma y por ende tus emociones. Y de seguro alguien me dirá: “eso depende del estado de ánimo en el que me encuentre…” Y yo te diré: una buena novela o un buen poema no dependerá de tu condición o de tu estado anímico para sacarte algunas lágrimas y trastocar tus emociones, lo hará y punto; y cuando eso pase serás sorprendido y expuesto, porque habrás cruzado el límite.

La historia contenida en un libro puede comprometer tus ideales, tus sueños, tu mística, tu razón de vivir, tu inteligencia, porque una vez estés adentro de ella, te hará pensar, te hará saber que la vida es una gran montaña de decisiones cotidianas que incuban futuros, algunos deseables y otros pesadillezcos.

Una buena historia bien escrita comprometerá tu sistema de pensamiento y te hará siempre una mejor persona, ¿sabes por qué? Porque te hará pensar en torno a lo valioso de la existencia cualquiera que sea su afluente.

Pensarás no para convertirte en un filósofo que teoriza, sino para convertirte en alguien que luego de pensar corrige sus pasos, endereza su andar, mejora su calidad de “ser” humano.

La literatura contiene en su interior un mundo lleno de imaginación. A los niños les gusta leer historias en los libros porque pueden imaginar.

Sin embargo, a los adultos nos cuesta imaginar, preferimos las imágenes procesadas y digeridas en una pantalla, preferimos ver aquella gran novela, de aquel gran escritor ahora convertida en película. Escogemos ver con los ojos, en lugar de ver con la imaginación, y es por ello que estamos tan poco entrenados en vernos en nuestros propios futuros, no hemos entendido que nuestra imaginación tiene un propósito valioso en nuestro destino, pues nos vamos convirtiendo en lo que hemos llegado a creer y ver respecto a nosotros mismos.

Leer te entrena para que puedas ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la imaginación.

En el principio, según el Libro de libros (La Biblia), dice en Génesis (libro de los orígenes) que todo lo que llegó a existir sucedió por la palabra. Dios habló y todo fue creado. La palabra creativa produce vida, la palabra creativa te puede hacer pensar, puede llevarte a tocar tus emociones, a sanar tu alma al ser lavada con tus propias lágrimas; pero también te puede hacer volar, te puede guiar a mundos que nunca imaginaste que existían.

Tal es la magia que contiene la literatura, tal es el poder transformador que tiene la palabra escrita, y existe para ti, ha sobrevivido a través de los años para ti…

Hoy puedo decir que “he pensado” al leer a Cervantes, a Saramago, a Borges, a Baeuvoir, a Canetti, a Unamuno, a Lessing, a Nietzsche, a Monsivais, a Sor Juana, a Benjamin Franklin, a Hesse, y a tantos más…

Pero también he sido tocado emocionalmente al leer a Márquez, a Mistral, a Lope de Vega, a Dostoievski, a Gógol, a Pushkin, a Castellanos, a Hamsun, a Sabines, a Storni, a Rulfo, a Vallejo, a León Felipe, y la lista podría ser interminable.

Fui retado a imaginar con El principito, con La historia interminable, con El perfume, con el cuento que elijas de Lovecraft, con La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, también imaginé con Aura, con El retrato de Dorian Grey, con El corazón delator, con Oliver Twist, con El viejo y el mar; imaginé y vuelvo a imaginar siempre que leo la Metamorfosis, o La isla del tesoro, o Robinson Crusoe, y aún hoy con Sandokán.

Imaginar a través de las letras de Andersen, de los hermanos Grimm, de Twian, de Doyle, de Maupassant, de Arreola, de Scott, de London, de Verne, y tantos otros más…

Que te capture la palabra y te veas comprometido a pensar, sentir o imaginar. Y que al hacerlo, algo dentro de ti sea trastornado y comience ahí tu viaje de lector comprometido…— Mérida, Yucatán.

Jpza14@gmail.com

Escritor