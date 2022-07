Edgardo Arredondo Gómez: La culpa se viste de omisión

Edgardo Arredondo Gómez (*)

La omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal —Plutarco

Don Gabino recordaría hasta sus últimos días la mañana en que miraba hipnotizado aquella imagen del tamaño de una moneda, con unos delgados filamentos, como un molusco incrustado, que el médico le señalaba en su radiografía de tórax.

Estaba viendo muy probablemente su futura esquela tatuada en el vértice de su pulmón derecho.

En semanas recientes a su perene tos de fumador se le habían agregado flemas mezcladas con sangre y una contumaz pérdida de peso.

Una semana después la biopsia reportó un adenocarcinoma, una de las formas más agresivas de cáncer de pulmón.

Casi medio siglo ininterrumpido de fumador, el culpable estaba más que evidenciado. El médico había reunido a los hijos y les planteó la inminente necesidad de actuar lo más pronto posible para manejar el caso.

Don Gabino, un rico hacendado padre de seis hijos, viudo y recientemente casado en segundas nupcias con una mujer treinta años más joven, recibió un pormenor de explicaciones.

Los hijos se reunieron para tomar una decisión. Uno de ellos sugirió acudir con otro médico que tenía un moderno tratamiento a base de inmunomoduladores y aplicación de células madres, con la teoría de que el cáncer era resultado de un desorden genético.

La solución final era reprogramar la información del material nuclear para que las células se regeneren, “al mal hay que tratarlo desde su origen”, exclamaba ufano.

Otro de los hijos estalló en cólera y lejos de buscar una solución la arremetió contra el médico de la familia, ¿cómo era posible que toda la vida atendiendo a su padre y no se le hubiere ocurrido tomarle de vez en cuando una radiografía para detectarlo a tiempo?: “¡mugroso médico de pueblo, no se la va a acabar conmigo!”

Una de las hijas decidió que lo llevaría a Houston, tenía la idea de que recibiría un diagnóstico distinto; después de despotricar contra los inútiles médicos del Seguro Social, regresaría con su padre de Estados Unidos para decirle a sus hermanos “¡Yo tengo otros datos!”, dijo lo anterior mientras pasaba apuros para encender un cigarrillo.

El hijo mayor, abogado de oficio, y que, en ese momento la observaba después de dar un manotazo a la mesa donde estaban reunidos, dijo tener todo listo para entablar una demanda contra André Calantzopoulos, máximo jerarca de Philip Morris International, fabricante de Marlboro, los únicos responsables de que su padre tuviera cáncer.

Lo anterior fue aprobado por otro de sus hermanos, quien sugirió de paso demandar al Dr. Jacinto, el “doctorcito pueblerino”, culpable de no diagnosticar a tiempo la enfermedad de su progenitor.

La menor de las hijas propuso llevarlo con doña Romualda, la yerbatera, pues estaba seguro de que todo era resultado del “mal de ojo” de su odiada madrasta.

No solo se trataba de curar a don Gabino, habría que hacer un trabajo para nulificar todo mal que acechara a la familia; eso no hizo más que enojar a la mayor, que en ese momento sacó un escapulario y unas tarjetas con imágenes religiosas: “¡Ni se te ocurra con esto yo detengo la enfermedad!”

Lo cierto del caso es que transcurrió más de un año antes que don Gabino regresara a manos del médico que inicialmente le hiciera el diagnóstico. Consumido hasta los huesos, jadeaba con dificultad, mientras se quejaba amargamente del brazo derecho que se había fracturado esa mañana sin haber caída de por medio.

A pesar de la dificultad para hablar por los continuos accesos de tos, hacía esfuerzos sobrehumanos para aspirar el cigarrillo encendido que tenía en su otra mano.

El cáncer se había extendido en forma por demás dramática. Su cuerpo era un muestrario de metástasis. Algunos de sus huesos se habían convertido en un queso gruyere. Una tomografía reveló incluso lesiones en el cerebro.

El médico les planteó el pésimo pronóstico de don Gabino y no perdió la oportunidad para reclamar a los hijos el descuido en la atención de su padre, situación que ni siquiera se debió a un tema de falta de recursos, a sabiendas del patrimonio del enfermo.

Lejos de aceptar la responsabilidad, un catálogo de argumentos salió a relucir: la culpa es del médico del pueblo por no detectarlo a tiempo, de doña Romualda que no pudo deshacer el maleficio, de que faltaron más cadenas de oraciones, de que los doctores de Houston tuvieron los mismos datos...

Pero eso sí: un tribunal de Wisconsin había recibido la demanda del abogado contra la Philip Morris, archivándola junto con unas veinte mil que seguían sin resolución.

Don Gabino murió, como decimos en el argot médico: “sin meter las manos”. Cuando sus hijos recibieron el diagnóstico, desestimaron al médico institucional que había propuesto: la resección del lóbulo superior del pulmón derecho, un manejo conjunto de quimioterapia y radioterapia, y como no había metástasis, posiblemente una sobrevida de 5 años hasta una posible curación.

“¡Estaban a tiempo y había con qué!” Fueron las últimas palabras del doctor antes de pasar al moribundo don Gabino a cuidados paliativos. Una semana después el pobre hombre falleció, sus restos descansan en una olvidada lápida, mientras aún sigue el tremendo pleito que hay entre la madrastra y los hijos por la herencia.

La anterior es una historia ficticia basada en más de un caso que he visto como médico. Aun en enfermos complicados, el diagnóstico y tratamiento oportunos del cáncer salva vidas, desde luego cuando el paciente y los familiares lo disponen y hay los recursos adecuados.

A veces utilizo a modo de parábola la historia del paciente con cáncer para aplicarla a nuestro país, un enfermo con el cáncer de la criminalidad, un cáncer que no se detiene, porque no se sabe cómo, o peor no se atreven a combatirlo, y en el que día a día la oportunidad para salvarlo se agota como el paciente que inicia irremediable el camino a su fase terminal.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor