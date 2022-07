Fernando Ojeda Llanes: Planear y no actuar hacia los objetivos

Fernando Ojeda Llanes (*)

En mi escrito anterior sobre la competencia me quedó un boleto pendiente: la acción, probablemente porque soy una persona hiperactiva que siempre requiero que mis asuntos se resuelvan de inmediato me hace ver que en muchas empresas se hacen grandes planes y programas pero continúan anotados como pendientes, no se resuelven, se justifica su no ejecución por diversos motivos.

¿Para qué sirve la planeación?: para conocer y expresar por escrito el camino que se tiene que recorrer y las dificultades a vencer para llegar al objetivo; pero de qué sirve saber por dónde caminar si no se hace, o si se inicia hay detención ante el primer obstáculo.

He visto que se forman grupos de trabajo para generar ideas y expresar en formatos muy bien diseñados para una gran planeación, no solamente se invierten horas, sino hasta días para expresar las ideas.

Pero pocas veces he visto integrar un equipo para la acción, esta debe iniciarse con la formulación de programas de trabajo en donde se anote el asunto planeado, quien es el responsable de ejecutarlo y la fecha de llegar al objetivo respectivo: Probablemente alguien me dirá que si se hace, pero insisto en que se quedan hasta allá, en planeación sin acciones.

Hasta los programas de acción se quedan en planeación porque duermen el sueño de los justos, quedan estáticos, no hay movimiento, detienen la acción cuando apenas se inician.

¿Cuál es la solución?: actuar, poner ante nuestros ojos el programa y desglosarlo por días y darle seguimiento. Por ejemplo si se trata de cambiar las mercancías de un almacén A al B y se tiene una fecha de terminación a un plazo de dos meses, dividir el programa en semanas, anotando metas que si se trata de 8 semanas, pues darle seguimiento a las ocho metas a través del responsable.

Hay muchos intangibles que impiden la acción, el primero es la selección del responsable, no solo hay que pensar en la persona apta, sino sentarlo ante nosotros mostrarle el plan con su programa respectivo y que se comprometa fielmente a cumplirlo.

Seguramente esta persona tiene sus funciones ordinarias a cumplir y esto nuevo invade sus tiempos normales, hay que tomarlo en cuenta en la acción y el programa de metas semanales.

Quizá al pedirle su compromiso y diseñar junto con él las ocho metas su tiempo no se lo permita en ese periodo sino en nueve, pues es mejor tomar en cuenta su opinión y correr el tiempo una semana que tenerlo como un plan sin cumplimiento hasta la eternidad.

Les pido que hagan un ejercicio en su empresa, revisen sus programas, no se sorprendan en encontrar que tienen asuntos pendientes de cumplir hasta de un año, increíble, pero cierto.

La acción además de responsabilidad requiere compromiso y debe convertirse en una cultura en la empresa, esto es importante porque es necesario romper con la rutina de planear, planear y solo planear.

Lo anterior nos lleva al tan mentado proceso administrativo que es: planeación, organización, dirección y control.

Hay empresas que aun conociendo esto lo ignoran, o más bien no lo aplican; para llegar a la acción, debe considerarse como si el proceso anterior fuese una fórmula matemática como sigue: acción y objetivo a obtener es igual a P+O+D+C donde P= planeación, O=organización, D=dirección, C=control, ¿fácil, verdad?

El plan se requiere organizarlo o sea hacer los programas para llegar a las metas y al objetivo. Dirigirlo o sea asignar al responsable que se comprometa a cumplirlo y por último controlarlo, darle seguimiento con un método continuo y efectivo. Si toda esta fórmula se cumple estamos en acción y el objetivo final se obtendrá.

En todo momento de la administración de un negocio, hay que obtener resultados, esto se logra con acción, tomar múltiples decisiones y controlarlas hasta su última expresión.

Para alcanzar el éxito en actuar cuenta mucho la puntualidad y la consistencia, esto se refiere a que si se hacen juntas de trabajo, estas se realicen con puntualidad con un horario rápido y expedito, además que se cumpla con la fecha establecida, no mover el día de realización porque se rompe la disciplina y deja de haber acción.

Dentro de la acción a veces es necesario delegar determinadas actividades, pero se debe tener presente que lo único que no se delega es la responsabilidad, esta se comparte, porque no es aceptable que al responsable de cumplir el objetivo, se le pidan cuentas y diga que se lo encargó a fulano y no lo hizo, no se libera de la responsabilidad de cumplir aunque haya delegado en quien sea.

Esta es una cosa común que sucede en las empresas para justificar la falta de acción.

Con base a todo lo expresado, entonces ¿cuál es el momento de llevar a cabo lo planeado? La respuesta es hoy, en este momento, no hay que esperar más, un objetivo no se cumple solo, ni con planeación dirigida por expertos, la acción significa movimiento inmediato, caminar, andar, volar, es el único elemento en la administración de una empresa que no va al futuro, sino al presente, ni siquiera a la hora siguiente, sino al instante preciso, en este momento, de inmediato.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas