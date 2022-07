Plaza Grande: Aplican la guillotina en el Poder Judicial de Yucatán

Poder Judicial: Borrón y ''ley'' nueva

El fin de semana pasado quedó más que en evidencia que el grupo al frente del Poder Ejecutivo va con todo en el Poder Judicial. Al parecer no fue suficiente con tomar el control de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y ahora las baterías se enfocan en el aparato administrativo.

Como parte de esa estrategia, siete jefes de departamento fueron despedidos de manera tajante el viernes pasado y la guillotina siguió activa ayer. Entre quienes han sido cesados están Carlos Satur Ceballos Farfán, quien durante varios años se desempeñó como director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura; Silvia Dolores Comas Carrillo, encargada del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, y María Fernanda Matus Martínez, jefa de la Unidad de Comunicación y Protocolo.

Ayer tocó el turno a personal de apoyo de algunos magistrados que solicitaron su retiro anticipado. En pocas palabras, se busca borrar de un plumazo todo lo que tenga relación con el pasado reciente del Poder Judicial, lo que ha creado zozobra en buena parte del personal.

Siguen sumando refuerzos: el Consejo de la Judicatura

Después del Tribunal Superior, la mira del grupo gobernante apunta al Consejo de la Judicatura, donde ya tiene más de un pie. La conformación actual de este órgano, la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial, es de cinco consejeros. Uno de ellos es el presidente en turno del Tribunal Superior, que automáticamente se convierte en presidente del Consejo.

De los cuatro restantes, uno es designado de manera directa por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y dos por el Judicial. Estos últimos han sido invariablemente jueces y está por concluir, el 31 de este mes, el segundo período de Sara Luisa Castro Almeida y el primero de Luis Alfredo Solís Montero. Ya se anticipó que no serán ratificados, de tal forma que sus sucesores serán propuestos por la nueva estructura del Poder Judicial.

De los otros dos integrantes del Consejo, Mariana Gáber Fernández Montilla fue nombrada recientemente por decisión del Ejecutivo –relevó a Graciela Torres Garma, quien ahora es magistrada– y Carlos Alfonso Murillo Ku llegó en noviembre del año pasado por designación del Legislativo, que tiene mayoría panista. Mariana proviene del Ayuntamiento de Mérida –era regidora– y Murillo Ku trabajaba en la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una dependencia del gobierno del Estado. Así las cosas en la nueva era del Poder Judicial.

Vacaciones en Yucatán, pero sin "videomappings"

El Patronato Cultur y Centro INAH todavía no terminan de resolver los problemas de la zona arqueológica de Dzibilchaltún y ya tienen otro encima: el “videomapping” Ecos de Uxmal, de la zona arqueológica del mismo nombre, no funciona.

Apenas comenzaron en noviembre de 2021 las funciones de luz y sonido con personajes animados de la civilización maya y el dispositivo ya está inactivo, en plena temporada fuerte de vacaciones. Por su parte, el “videomapping” de Dzibichaltún ni siquiera se ha estrenado por los problemas que afronta el INAH con los ejidatarios de Chablekal que piden el pago de sus tierras ejidales.

Hacen eco a una "corcholata" de AMLO

Militantes de Morena ya empezaron a pintar bardas en avenidas transitadas de Mérida a favor de Claudia Sheinbaum, una de las favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser candidata a la presidencia de la República en 2024.

Frente al Polifórum Zamná ya se lee #EsClaudia y en reciente reunión que encabezó el político kinchileño Jesús Solís Alpuche, éste y la gobernadora indígena Neyda Pat Dzul acordaron promover la imagen de la jefa de gobierno de Ciudad de México. Así, los morenistas yucatecos siguen en pleno activismo político, que se refuerza con el arribo de funcionarios de alto nivel de la 4T aprovechando los programas sociales y el Tren Maya, banderas del gobierno federal en el Estado.

Ante un ''vacío'' legal en el proceso electoral

Aunque todo Morena está muy movido políticamente en el país, para la secretaria general de este partido, Minerva Citlalli Hernández Mora, no hay actos anticipados de campaña.

En su reciente visita a Mérida, la senadora declaró que si los otros partidos están muertos, en la lona y sin proyectos no es culpa de Morena. Justificó que la ley electoral señala como actos anticipados de campaña cuando se inicia el proceso electoral y no ha empezado el de 2023 ni el de 2024.

Entonces, afirma, no hay violación a la ley porque no se han hecho actos de campaña dentro del cronograma electoral porque no hay proceso electoral en este momento. Incluso dijo que ya impugnaron la medida cautelar que dictó el INE a Morena por actos anticipados de campaña, la cual consideran que es “un exceso” de la autoridad electoral.